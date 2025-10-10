Ajker Patrika
সোলজারে শাকিবের সঙ্গে থাকছেন তিশা ও ঐশী

দেশপ্রেমের গল্পে শাকিব খানকে নিয়ে নির্মাতা সাকিব ফাহাদ বানাচ্ছেন ‘সোলজার’ নামের সিনেমা। গত এক মাস ধরে শোনা যাচ্ছিল, এই সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে ছোট পর্দার অভিনেত্রী তানজিন তিশার। সঙ্গে থাকবেন আরেক নায়িকা জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। তবে এ বিষয়ে চুপ ছিলেন অভিনেত্রী থেকে শুরু করে সিনেমাসংশ্লিষ্ট সবাই। অবশেষে সোলজার সিনেমায় শাকিবের সঙ্গে তিশা ও ঐশীর অভিনয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন নির্মাতা সাকিব ফাহাদ। জানা গেছে, শিগগির প্রকাশ করা হবে সোলজার সিনেমায় তিশা ও ঐশীর ফার্স্ট লুক।

৫ অক্টোবর থেকে ঢাকায় শুরু হয়েছে সোলজার সিনেমার শুটিং। শুটিং সেট থেকে তানজিন তিশা ও ঐশীর অভিনয়ের বিষয়টি জানান নির্মাতা। সাকিব ফাহাদ বলেন, ‘সিনেমার গল্প অনুযায়ী অভিনয়শিল্পীদের নেওয়া হয়েছে। শাকিব খানের সঙ্গে এই সিনেমায় দেখা যাবে তানজিন তিশাকে। এটি তাঁর প্রথম সিনেমা। এ নিয়ে আমরা খুব এক্সাইটেড। সারা দেশের মানুষ তানজিন তিশাকে দেখতে চায় বড় পর্দায়। এতে আরও অভিনয় করছেন জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। আশা করি দর্শক নিরাশ হবেন না।’

সোলজার প্রযোজনা করছে সান মিউজিক অ্যান্ড মোশন পিকচার্স লিমিটেড। সিনেমার অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন তারিক আনাম খান, তৌকীর আহমেদ প্রমুখ। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির কথা রয়েছে।

কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল, সিনেমায় নাম লেখাচ্ছেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী তানজিন তিশা। বছর দুয়েক আগে খবর ছড়িয়েছিল, শাকিব খানের নায়িকা হয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তিশার। তখন খবরটি সত্যি না হলেও শেষ পর্যন্ত শাকিব খানের নায়িকা হিসেবেই বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তাঁর।

গত জুলাইয়ে ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছিল ‘ভালোবাসার মরশুম’ নামের টালিউড সিনেমায় অভিনয় করবেন তিশা। এতে তাঁর সঙ্গে থাকবেন বলিউডের শরমন জোশি। এ বিষয়ে তিশা কোনো কথা না বললেও পরিচালক নিশ্চিত করেন তাঁর অভিনয়ের বিষয়টি। গত সেপ্টেম্বরে শুটিং শুরুর কথা থাকলেও এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি। গুঞ্জন আছে, ভিসা জটিলতার কারণে সিনেমাটি করা হচ্ছে না তিশার। তবে এ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে, ঐশীকে সর্বশেষ দেখা গেছে আবু তাওহীদ হিরণের ‘আদম’ সিনেমায়। ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া এ সিনেমায় ঐশীর বিপরীতে ছিলেন ইয়াশ রোহান। গত বছর আসিফ ইসলামের ‘যাত্রী’ সিনেমায় যুক্ত হওয়ার খবর জানা গেলেও পরে আর কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি।

