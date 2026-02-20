Ajker Patrika
বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

মুক্তি পাবে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাচ্ছে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বিনোদন ডেস্ক
মুক্তি পাবে যেসব সিনেমা ও সিরিজ
‘তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি’ সিনেমায় কার্তিক ও অনন্যা। ছবি: সংগৃহীত

জ্বীনের বাচ্চা (বাংলা ওয়েব ফিল্ম)

  • মুক্তি: চরকি (১৯ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: মৌসুমী হামিদ, আজাদ আবুল কালাম প্রমুখ।
  • গল্পসংক্ষেপ: গ্রামের এক বাক্‌প্রতিবন্ধী ও নিঃসন্তান নারীকে ঘিরে সিনেমার গল্প। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির অবহেলা, প্রতিবেশীদের কটূক্তি—সব মিলিয়ে সে নিঃসঙ্গ, একা এক সামাজিক লড়াইয়ের মুখোমুখি। তবে তার কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়, যখন সে নিজেকে কোনো এক শিশুর মা হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে।

আদালত ও একটি মেয়ে (বাংলা সিরিজ)

  • মুক্তি: হইচই (২০ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: কৌশানী মুখার্জি, প্রতীক দত্ত, বাসবদত্তা চ্যাটার্জি প্রমুখ।
  • গল্পসংক্ষেপ: এক করপোরেট অফিসে চাকরি করে কৌশানী অভিনীত চরিত্রটি। অফিসের পার্টি চলাকালে ধর্ষণের শিকার হয় সে। নিজের সম্মান বাঁচাতে আইনি লড়াই শুরু করে। তবে শুধু আদালতে সীমাবদ্ধ থাকে না কাহিনি। একজন মেয়ে যখন নির্যাতিতা হয় তখন সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ কীভাবে তাকে দেখে, তাও দেখানো হবে এ সিরিজে।

কেনেডি (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: জি-ফাইভ (২০ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: রাহুল ভাট, সানি লিওন, মেঘা বর্মণ
  • গল্পসংক্ষেপ: অনুরাগ কশ্যপ পরিচালিত ‘কেনেডি’ একটি ডার্ক থ্রিলার। গল্পের কেন্দ্রে নিদ্রাহীন রোগে ভোগা এক সাবেক পুলিশ অফিসার, যাকে অনেকেই মৃত বলে জানে। কিন্তু সে এখনো দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থার ভেতরেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে সে একের পর এক খুন করে চলেছে।

৫৬ ডেজ (ইংরেজি সিরিজ)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১৮ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: ডাভ ক্যামেরন, অ্যাভান জোগিয়া প্রমুখ।
  • গল্পসংক্ষেপ: একটি সুপারমার্কেটে প্রথম পরিচয় হয় অলিভার ও সিয়ারার। পরিচয়ের মাত্র দুই সপ্তাহ পর লকডাউন শুরু হলে তারা একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। সিয়ারা এটিকে জীবনের নতুন অধ্যায় হিসেবে দেখলেও অলিভারের মনে ছিল গোপন কোনো উদ্দেশ্য। তাদের সম্পর্কের ৫৬ দিনের একটি রহস্যময় পরিক্রমা দেখানো হয়েছে এ সিরিজে।

তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি (হিন্দি সিনেমা)

  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১৯ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: কার্তিক আরিয়ান, অনন্যা পান্ডে, জ্যাকি শ্রফ প্রমুখ।
  • গল্পসংক্ষেপ: সিনেমার কাহিনি লস অ্যাঞ্জেলেসের এক ওয়েডিং প্ল্যানার রেহান ও আগ্রার রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে রুমিকে ঘিরে। ক্রোয়েশিয়ার একটি লাক্সারি ক্রুজে তাদের প্রথম দেখা হয়। একসময় তারা প্রেমে পড়ে। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের মধ্যে জটিলতা শুরু হয়।

দ্য সুইডিশ কানেকশন (সুইডিশ সিনেমা)

  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (১৯ ফেব্রুয়ারি)
  • অভিনয়: হেনরিক ডরসিন, সিসেলা বেন, জোনাস কার্লসন
  • গল্পসংক্ষেপ: ১৯৪২ সালের স্টকহোম শহরের গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এক সুইডিশ আমলা কীভাবে ইহুদিদের জীবন রক্ষা করেছিলেন, তা উঠে এসেছে এতে। সুইডেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক যোগাযোগের বিষয়ও গুরুত্ব পেয়েছে কাহিনিতে।

বিষয়:

ওটিটিছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এখন টিভির ঘটনা সমঝোতার চেষ্টা করবেন তথ্যমন্ত্রী

ড. ইউনূস এখন কোথায় আছেন, নতুন প্রধানমন্ত্রী উঠবেন কোথায়?

২৬ ফেব্রুয়ারি বসতে পারে সংসদের প্রথম অধিবেশন, সভাপতিত্ব করবেন কে

বৈধ সুবিধাকে অস্বীকার করে জনগণের সামনে সাধু সাজা হচ্ছে: নাহিদ ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা কর্মকর্তা হলেন আবদুস সাত্তার পাটোয়ারী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

বিশ্বজুড়ে বড় বিভ্রাটের পর স্বাভাবিক ইউটিউব, যে কারণ জানা গেল

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

খুলনায় চেগা সোহেল গুলিবিদ্ধ

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

বাংলাদেশকে দেখে শিখুন কীভাবে নির্বাচন করতে হয়, ভারতের ইসিকে মমতা

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ফিরল অলিখিত রেওয়াজ

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

বন্ড সুবিধায় টাইলসের কাঁচামাল আমদানি: ৩৮ কোটি টাকা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগে দুদকের মামলা

সম্পর্কিত

ঈদে ১৬ সিনেমা মুক্তি দিতে চান নির্মাতারা

ঈদে ১৬ সিনেমা মুক্তি দিতে চান নির্মাতারা

ঈদের নাটক ‘হ্যাপি ডিভোর্স’

ঈদের নাটক ‘হ্যাপি ডিভোর্স’

মুক্তি পাবে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

মুক্তি পাবে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

গান গাইতে সব সময় ভয়ে থাকি—মানুষ ট্রল না করে দেয়

গান গাইতে সব সময় ভয়ে থাকি—মানুষ ট্রল না করে দেয়