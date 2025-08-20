দুই সিনেমার মুক্তির অপেক্ষায় মীর রাব্বি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মীর রাব্বি মিডিয়ায় কাজ করছেন ২০ বছরের বেশি। অভিনয়ের ক্যারিয়ারটা দীর্ঘ সময়ের হলেও কাজের তালিকা অতটা দীর্ঘ নয়। বেছে বেছে কাজ করতে পছন্দ করেন তিনি। জীবিকার তাগিদে চাকরি করতেন ফুলটাইম। তাই ছুটির দিনগুলোতে কিংবা অফিস থেকে ছুটি নিয়ে শুটিং করতে হতো। এখন সেই দায় ফুরিয়েছে। ফুলটাইম চাকরি ছেড়ে একটি এনজিওতে সময় দিচ্ছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিনয়েই পুরোপুরি মনোযোগী হওয়ার। রাব্বি বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে মঞ্চে কাজ করছি। অভিনয়টা তো রক্তে মিশে গেছে। তাই অভিনয়েই পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে চাই। জনপ্রিয়তার স্রোতে গা না ভাসিয়ে অভিনেতা হিসেবে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে চাই।’
সম্প্রতি মীর রাব্বি শেষ করলেন জাহিদ প্রীতমের নির্দেশনায় ‘এমন দিনে তারে বলা যায়’ নামের একটি ফিকশন। নিষেধাজ্ঞার কারণে এখনই বিস্তারিত না বললেও কাজটি নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন তিনি। এ ছাড়া রাব্বি অভিনীত দুটি সিনেমা মুক্তির অপেক্ষায় আছে। একটি ‘বকুলের বুকে রক্ত করবী’, অন্যটি ‘কুরকাব’। দুটি সিনেমাই মুক্তির জন্য প্রস্তুত।
বকুলের বুকে রক্ত করবী সিনেমার পরিচালক শাহরিয়ার পলক। সিনেমায় বকুল চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়ন্তী উর্বি। অন্যদিকে, কুরকাবের পরিচালক নূর ইমরান মিঠু। এই সিনেমার মূল চরিত্রে আছেন মোশাররফ করিম। দুটি সিনেমাতেই নিজের অভিনয় দর্শকের মন জয় করে নেবে বলে আশা করছেন রাব্বি। একই সঙ্গে তিনি সিনেমা দুটির গল্পের ভিন্নতার কথাটাও জানিয়ে দিলেন। রাব্বি বলেন, ‘বকুলের বুকে রক্ত করবীর গল্প বলে যাওয়ার ধরনটা সচরাচর গল্প বলার চেয়ে আলাদা। খুব সরল ভঙ্গিতে একটা জার্নি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যা অন্যান্য সিনেমার চেয়ে একেবারেই আলাদা। আর কুরকাব সিনেমার গল্পটা লেখক দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে লিখেছেন। শুধু এতটুকু বলতে চাই, সুন্দরবনের ভেতরে এমন জনপদ আছে, যা সম্পর্কে আমরা খুব বেশি অবগত নই। তেমন জনপদের গল্পই তুলে ধরা হয়েছে। দুটি সিনেমাতেই অভিনয়ের দারুণ সুযোগ পেয়েছি। সিনেমা দুটি আমার ক্যারিয়ারে অন্যতম মাইলফলক হয়ে ধরা দেবে বলে আশা করছি।’
গত বছর ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত জাহিদ প্রীতমের ‘বুক পকেটের গল্প’ নাটকে রাব্বির অভিনয় নজর কেড়েছে দর্শকের। এরপর ‘তিলোত্তমা’, ‘কেন দেখা হলো না’, ‘স্কুল গেট’, ‘ইন্টার্নশিপ’, শর্টফিল্ম ‘ম্যাসেঞ্জার’সহ বেশ কিছু কাজে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়।
