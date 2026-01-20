Ajker Patrika
নেপালের জমসম শহরে মিউজিক্যাল ফিল্মের শুটিং করলেন সুনেরাহ-রেহান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের জমসম শহরে মিউজিক্যাল ফিল্মের শুটিং করলেন সুনেরাহ-রেহান
নেপালে শুটিংয়ে সুনেরাহ ও রেহান। ছবি: সংগৃহীত

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২ হাজার ৭৬০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত নেপালের মুস্তাং জেলার জমসম শহর। বিখ্যাত কালী গান্ধাকী নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই শহরকে বলা হয় নেপালের সর্বোচ্চ তুষারপাতপ্রবণ নগর। তুষারে মোড়া পাহাড়, নীল আকাশ—সব মিলিয়ে প্রকৃতির অপূর্ব মেলবন্ধন। বলিউডের অনেক সিনেমার শুটিং হয়েছে জমসমে। সম্পতি ছবির মতো সুন্দর এই শহরে মাইনাস ৮ থেকে ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ‘ও জান’ শিরোনামের মিউজিক্যাল ফিল্মের শুটিং করলেন সুনেরাহ বিনতে কামাল ও ফররুখ আহমেদ রেহান। গত বছর কোনাল ও নিলয়ের গাওয়া আলোচিত গান ‘ময়না’ গানটির ভিডিও জনপ্রিয় হওয়ায় একই টিম নিয়ে তৈরি হয়েছে পরবর্তী প্রজেক্ট ‘ও জান’। যথারীতি গানে কণ্ঠ দিয়েছেন কোনাল ও নিলয়, গান লিখেছেন আসিফ ইকবাল। এবারও ভিডিও নির্মাণ করছেন তানিম রহমান অংশু।

গানচিল মিউজিকের কর্ণধার ও গীতিকার আসিফ ইকবাল জানিয়েছেন, এটি পিওর রোমান্টিক একটি গান। এতে রয়েছে জেন-জি সময়ের নিটোল প্রেমের এক গল্প। যেখানে কথা, সুর, কণ্ঠ আর দৃশ্যায়নের প্রতিটি স্তরে থাকছে নতুন সংযোজন। যৌথভাবে সুর করেছেন ঢাকার আভ্রাল সাহির ও কলকাতার লিংকন। সংগীতায়োজন করেছেন আভ্রাল সাহির। মিউজিক্যাল ফিল্মটিতে প্রথমবার জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন সুনেরাহ ও রেহান।

নির্মাতা তানিম রহমান অংশু বলেন, ‘ও জান গানটির কথা ও সুর যেমন মন ছুঁয়ে যাবে, তেমনি দৃশ্যায়নও চোখে আরাম দেবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দর্শকদের এক নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেখানে জমসম শহরের তুষার, পাহাড় আর প্রেম এক হয়ে যাবে। এই প্রজেক্টে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল—তিন দেশের জয়েন্ট ভেঞ্চারে কাজ হয়েছে। ভারতের সিনেমাটোগ্রাফার এবং কোরিওগ্রাফার, নেপালের লোকেশন ম্যানেজার এবং বাংলাদেশের পরিচালক ও কো-প্রডিউসার। আশা করছি সবার এই চেষ্টা বিফল হবে না।’

শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানিয়ে সুনেরাহ বলেন, ‘হিমালয়কন্যা নেপাল এমনিতেই অসাধারণ সুন্দর। তার মধ্যে জমসম যেন আরও অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের নাম। প্রতিটি দৃশ্য যেন শিল্পীর হাতে আঁকা। তবে এই সৌন্দর্যের মাঝে ছিল কঠিন বাস্তবতা। মাইনাস ৮ ডিগ্রিতে শুটিং মোটেও সহজ নয়। সব মিলিয়ে কাজটি করার অভিজ্ঞতা আজীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে। শুধু গান নয়, মনোরম লোকেশনসহ পুরো ভিডিওটি ভালো লাগবে দর্শকের। মনে হবে কোনো সিনেমার বিশাল ক্যানভাসের গান দেখছি।’

অভিনেতা ফররুখ আহমেদ রেহান বলেন, ‘গানটির কথার সঙ্গে দৃশ্যায়নের যে মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে, তা সচরাচর মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায় না। ও জান দেখলে দর্শক-শ্রোতারা গান উপভোগের পাশাপাশি নেপালের মনকাড়া সৌন্দর্যও উপভোগ করতে পারবেন। গানটি শুটিংয়ের সময় ঠান্ডাজনিত তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তবে সব মিলিয়ে দারুণ একটি কাজ দর্শকদের উপহার দিতে পারছি বলে ভালো লাগছে।’

আগামী ৩০ জানুয়ারি গানচিল মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে ও জান শিরোনামের এই মিউজিক্যাল ফিল্ম।

