Ajker Patrika
> বিনোদন
> সিনেমা

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ০২
আহমেদ শরীফ। ছবি: সংগৃহীত
আহমেদ শরীফ। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন চলচ্চিত্র অভিনেতা আহমেদ শরীফ। মাঝেমধ্যে দেশে আসেন তিনি। এই অভিনেতা মনে করেন, দেশে থাকলে হয়তো তাঁকে ভিক্ষা করে খেতে হতো।

গতকাল রোববার এফডিসিতে চলচ্চিত্রের প্রয়াত শিল্পীদের স্মরণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি। ‘স্মৃতির আয়নায় কিংবদন্তির দৃশ্য’ শিরোনামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত যেসব শিল্পী প্রয়াত হয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, শিল্পী ও মানুষের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কথা বলেন আহমেদ শরীফ। হতাশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, বর্তমানে দেশে কতজন মানুষের আগামীকালের বা আগামী মাসের খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা নিশ্চিত আছে? চলচ্চিত্রে কজন মানুষ আছেন, যাঁরা নিশ্চিত করে বলবেন, তাঁর দুই বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে? যদি মিথ্যা না বলি, তাহলে নেই। আজকে যদি আমি বাংলাদেশে থাকতাম, আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, আমাকে হাত পেতে মানুষের কাছে ভিক্ষা করে খেতে হতো।’

টিকে থাকার সংগ্রামে অনেক শিল্পীই বাধ্য হয়ে বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন বলে মনে করেন আহমেদ শরীফ। তিনি বলেন, ‘অনেক শিল্পী দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন। শুধু ফিল্মের নয়, টিভিরও অনেক শিল্পী চলে যাচ্ছেন। কারণ, দেশে আনন্দ-বিনোদন কিংবা নিশ্চিন্ত থাকার সুযোগ নেই। শিল্পীদের যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। আমরা চাই, দেশ ভালো করুক, মঙ্গল করুক। ভবিষ্যতে যদি দেশে আসি, সরকারের কাছে চাইব, শিল্পীদের বেঁচে থাকার নিশ্চিত ব্যবস্থা যেন করা যায়।’

বিষয়:

অভিনেতাবাংলা সিনেমাচলচ্চিত্রযুক্তরাষ্ট্রছাপা সংস্করণবিনোদনপাঠকের আগ্রহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

যে ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা নেই, তা আমি গ্রহণ করি না

যে ভালোবাসার সঙ্গে শ্রদ্ধা নেই, তা আমি গ্রহণ করি না

জুঁই ফুলের সাবিনা: কিংবদন্তিকে নিয়ে শাইখ সিরাজের অনন্য সৃজন

জুঁই ফুলের সাবিনা: কিংবদন্তিকে নিয়ে শাইখ সিরাজের অনন্য সৃজন

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

শিল্পকলায় বটতলার ‘খনা’ নাটকের ৯৩তম প্রদর্শনী

শিল্পকলায় বটতলার ‘খনা’ নাটকের ৯৩তম প্রদর্শনী