শাকিব খানের নায়িকা এবার পাকিস্তানের হানিয়া আমির

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
গত সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে এসেছিলেন পাকিস্তানের জনপ্রিয় অভিনেত্রী হানিয়া আমির। সে সময় গুঞ্জন উঠেছিল, বাংলাদেশের সিনেমায় অভিনয় করবেন তিনি। দেখা যাবে শাকিব খানের বিপরীতে। এবার সেই গুঞ্জন উসকে দিলেন শাকিব খান নিজেই। জানালেন, নতুন একটি সিনেমা নিয়ে কথা হচ্ছে হানিয়ার সঙ্গে।
হানিয়া আমির বাংলাদেশে এসেছিলেন সানসিল্ক বাংলাদেশের নিমন্ত্রণে। অংশ নিয়েছিলেন ব্র্যান্ডটির বেশ কিছু অনুষ্ঠানে। এক অনুষ্ঠানে উপস্থাপক জানতে চান, ‘শাহরুখ খান, নাকি শাকিব খান—কে আপনার বেশি পছন্দ?’ হানিয়া বেছে নেন শাকিব খানকে। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে, শাকিবের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন তিনি। প্রায় দুই মাস পর সেই গুঞ্জনে ঘি ঢাললেন শাকিব নিজেই।
সম্প্রতি একটি শোরুমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যান শাকিব খান। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাফসান দ্য ছোট ভাইয়ের। তাঁকে দেখেই শাকিব বলেন, ‘তোমার কিছু ভ্লগ দেখলাম আমার ফিউচার হিরোইন হানিয়ার সঙ্গে।’ পাশ থেকে একজন জানতে চান, ‘উনি (হানিয়া) কি আপনার সঙ্গে সিনেমা করছেন?’ জবাবে শাকিব বলেন, ‘হ্যাঁ, একটা সিনেমার কথা হচ্ছে।’ গতকাল এই ভিডিও প্রকাশ পেতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন শাকিবভক্তরা। তবে কোন সিনেমায় অভিনয় করবেন শাকিব-হানিয়া, কে পরিচালনা করবেন—বিস্তারিত জানা যায়নি এখনো।
শোবিজে হানিয়া আমিরের পথচলা শুরু ২০১৬ সালে, ‘জনান’ সিনেমায়। সিনেমায় জনপ্রিয়তার সূত্র ধরে টিভি সিরিয়ালে নাম লেখান হানিয়া। ‘তিতলি’, ‘ফির অহি মোহাব্বত’, ‘আনা’, ‘মেরে দোস্ত মেরে ইয়ার’, ‘মেরে হামসাফার’, ‘কাভি ম্যায় কাভি তুম’ সিরিয়ালগুলো তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। হানিয়া অভিনীত ‘না মালুম আফরাদ ২’, ‘পারওয়াজ হ্যায় জুনুন’সহ বেশ কিছু সিনেমাও আলোচিত হয়েছে। এ বছর হানিয়ার অভিষেক হয়েছে ভারতীয় সিনেমায়। দিলজিৎ দোসাঞ্জের বিপরীতে পাঞ্জাবি ভাষার সিনেমা ‘সর্দারজি ৩’-এ অভিনয় করেছেন তিনি।
অন্যদিকে, শাকিব খান এখন ব্যস্ত ‘সোলজার’ সিনেমার শুটিংয়ে। সাকিব ফাহাদের পরিচালনায় এতে শাকিবের সঙ্গে আছেন তানজিন তিশা ও জান্নাতুল ফেরদৌস ঐশী। এরপর শাকিব শুরু করবেন আবু হায়াত মাহমুদের ‘প্রিন্স: ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন ঢাকা’র শুটিং। নির্মাতা জানিয়েছেন, এই সিনেমায় দেখা যাবে তিনজন নায়িকাকে। দেশের দুই নায়িকার সঙ্গে থাকবেন দেশের বাইরের এক অভিনেত্রী। তবে এখনো ঘোষণা করা হয়নি কোনো নায়িকার নাম। আগামী বছরের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে প্রিন্স।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
কচি খন্দকার ও মোশাররফ করিমের রসায়ন বেশ পুরোনো। পর্দার বাইরেও দারুণ সম্পর্ক দুজনের। পরিচালক কচির পছন্দের শিল্পীদের তালিকায় সবার আগে থাকে মোশাররফের নাম। কচি খন্দকার পরিচালিত বেশির ভাগ কাজেই পাওয়া গেছে তাঁকে। অনেক দিন ধরে শোনা যাচ্ছিল, নাটক-টেলিফিল্মের পর এবার সিনেমা বানাতে চলেছেন কচি খন্দকার। আর তাতে অভিনয় করবেন মোশাররফ করিম। অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে।
আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়ে মোশাররফ করিমকে নিয়ে ‘মাই ডিয়ার ফুটবল’ নামের সিনেমার শুটিং শুরু করবেন কচি খন্দকার। এই নির্মাতা ও অভিনেতা জানান, মফস্বলের গল্প নিয়ে তৈরি হবে মাই ডিয়ার ফুটবল। কচি বলেন, ‘এ সিনেমা তৈরি হবে মফস্বলের গল্প নিয়ে। যাতে উঠে আসবে ফুটবলের প্রতি মানুষের ভালোবাসার গল্প। ফুটবলের প্রতি আমার ভালোবাসা ছোটবেলা থেকে। আমার বাবা ফুটবল খেলতেন। সেখান থেকেই এই খেলার প্রতি দুর্বলতার শুরু। সিনেমাটি নিয়ে ইতিমধ্যে মোশাররফ করিমের সঙ্গে কথা হয়েছে। আশা করছি দারুণ অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করবে সে।’
সিনেমার নাম প্রসঙ্গে কচি খন্দকার বলেন, ‘আমরা যখন ফুটবল খেলতাম, তখন ডিয়ার নামের বল ছিল। এই নামটি নিয়ে নস্টালজিক একটা বিষয় জড়িয়ে আছে। এ ছাড়া ডিয়ার শব্দের অর্থ প্রিয়। দুটি বিষয়কে একত্র করার জন্যই নাম রেখেছি মাই ডিয়ার ফুটবল। সব মিলিয়ে এমন একটি সিনেমা বানাতে চাই, যা সবাই উপভোগ করবে।’ সিনেমাটি নিয়ে অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর সঙ্গে কথা হচ্ছে নির্মাতার। সবকিছু ঠিক থাকলে এ বছরের শেষে সংবাদ সম্মেলন করে দেবেন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।
কচি খন্দকার বলেন, ‘এটা যেহেতু মফস্বলের গল্প তাই কুষ্টিয়া শহরে শুটিংয়ের পরিকল্পনা করছি। আগামী বছরের জুলাই-আগস্টের দিকে টানা শুটিং করে দৃশ্যধারণের কাজ শেষ করতে চাই। তার আগে আগামী ডিসেম্বর নাগাদ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেব।’ এর আগে মোশাররফ করিমকে নিয়ে ফুটবলের গল্পে টেলিফিল্ম বানিয়েছিলেন তিনি। এবার বড় পর্দায় আসছেন এই নির্মাতা-অভিনেতা জুটি।
এর আগেও কয়েকবার সিনেমা নির্মাণের কথা জানিয়েছিলেন কচি খন্দকার। তবে শুটিং শুরু করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘নানা কারণেই সিনেমা নির্মাণ হয়ে উঠছিল না। চিত্রনাট্য শেষ করেও পিছিয়ে আসতে হয়েছে। আশা করছি এবার সে রকম কিছু হবে না। পরিকল্পনা করেই এগোচ্ছি।’
এদিকে, গত আগস্টে মাছরাঙা টিভিতে প্রচার শুরু হয়েছে কচি খন্দকার পরিচালিত নতুন ধারাবাহিক নাটক ‘তেল ছাড়া পরোটা’। এর আগে তাঁর পরিচালিত সব ধারাবাহিকে মোশাররফ অভিনয় করলেও এবার অনুপস্থিত ছিলেন। প্রচার শুরুর সময় নির্মাতা জানিয়েছিলেন, আগামী পর্বগুলোতে দেখা যাবে তাঁকে। কথা রেখেছেন কচি খন্দকার। জানিয়েছেন, তেল ছাড়া পরোটা ধারাবাহিকে যুক্ত হচ্ছেন মোশাররফ করিম। শিগগিরই এ নাটকে দেখা যাবে তাঁকে।
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দীর্ঘদিন ধরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন শাবনূর। ২০২৩ সালের শেষ দিকে দেশে ফিরেছিলেন। তখন তাঁকে নিয়ে দুটি সিনেমার ঘোষণা আসে। এর মধ্যে আরাফাত হোসাইনের ‘রঙ্গনা’ সিনেমার শুটিং শুরু হয় গত বছরের এপ্রিলে। পুরো সিনেমার শুটিং শেষ না করেই অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যান শাবনূর। এরপর বারবার গুঞ্জন রটেছে, রঙ্গনা আর হবে না। সিনেমাটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন শাবনূর। নির্মাতা অবশ্য প্রতিবারই এ গুঞ্জন উড়িয়ে দিয়েছেন। জানিয়েছেন, শাবনূর দেশে ফিরলে বাকি অংশের শুটিং হবে।
এর মধ্যেই রঙ্গনা সিনেমার শুটিং হওয়া অংশটুকু পর্ব আকারে প্রকাশ করা হয়েছে ইউটিউবে। সাতটি পর্বে সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের ফুটেজ প্রকাশ্যে এসেছে। নির্মাতার এমন আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছেন শাবনূর। নির্মাতার বিরুদ্ধে তুলেছেন অপেশাদারত্বের অভিযোগ।
গতকাল ফেসবুকে শাবনূর লেখেন, ‘এ সিনেমার প্রযোজনা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্টরা শুরু থেকেই অপেশাদারসুলভ আচরণ করেছে। কাজ শুরুর আগেই তারা একটি নিম্নমানের পোস্টার প্রকাশ করে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচিত হয়। শুটিং চলাকালেও ইউনিটে ছিল অগোছালো ভাব ও অব্যবস্থাপনা। আমাকে শুরুতে বলা হয়েছিল, কিছু দৃশ্য ও গান বিদেশে শুট হবে এবং এডিটিংও হবে দেশের বাইরে, কিন্তু বাস্তবে তাদের কথার কোনো প্রতিফলন দেখিনি।’
শাবনূর জানান, রঙ্গনা সিনেমা ইউটিউবে প্রকাশ হবে জানলে তিনি এই কাজের সঙ্গে কখনো যুক্ত হতেন না। তিনি বলেন, ‘আমি আমার প্রতিশ্রুতি রাখতে চেয়েছিলাম। ডিসেম্বরে বাকি শুটিংয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখি, সিনেমার অসম্পূর্ণ ফুটেজ ইউটিউবে প্রকাশ করা হয়েছে। যে সিনেমা বড় পর্দায় মুক্তি পাওয়ার কথা, সেটি এখন বিনা মূল্যে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি বড় পর্দার অভিনেত্রী। আমার কাজ ইউটিউবে বিনা মূল্যে দেখানোর জন্য নয়। যদি আগে জানতাম, এই প্রজেক্টটি সিনেমা হলের বদলে ইউটিউব কনটেন্ট হিসেবে প্রকাশিত হবে, তাহলে কখনো এতে অংশ নিতাম না।’
এমন ঘটনায় শাবনূরের পেশাগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এই ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও হতাশ। আমার দীর্ঘদিনের অর্জিত সুনাম ও পেশাগত মর্যাদা এতে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। এটি শুধু আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, পুরো বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের জন্যও এক দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা।’
বিনোদন ডেস্ক
কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব হয়ে উঠেছে বিশ্ব সিনেমার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। সারা বছর সেখানে সিনেমাকেন্দ্রিক নানা আয়োজন চলে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সৌদির সবচেয়ে বড় আয়োজন রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে জেদ্দায় শুরু হচ্ছে উৎসবের পঞ্চম আসর। ১০ দিনের এ উৎসবে সৌদি আরব ছাড়াও অংশ নিচ্ছে বিভিন্ন দেশের সিনেমা।
প্রতিবছর এ উৎসবে হলিউড-বলিউডসহ বিভিন্ন দেশের তারকারা হাজির থাকেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। এ বছর রেড সি উৎসবের জুরি প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন অস্কারজয়ী হলিউড নির্মাতা শন বেকার। তাঁর সর্বশেষ সিনেমা ‘আনোরা’ এ বছর অস্কারে পাঁচ বিভাগে পুরস্কার জিতেছে। সেরা সিনেমা ছাড়াও পুরস্কৃত হয়েছে পরিচালক, অভিনেত্রী, মৌলিক চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা বিভাগে। এ ছাড়া শন বেকারের উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে ‘স্কারলেট’, ‘ট্যানজারিন’, ‘দ্য ফ্লোরিডা প্রজেক্ট’, ‘রেড রকেট’ ইত্যাদি।
রেড সি উৎসব কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার উৎসবের ফিচার কম্পিটিশন বিভাগে স্থান পাচ্ছে ১৬টি সিনেমা। এর মধ্য থেকে একটি সিনেমা নির্বাচিত হবে গোল্ডেন ইউসর পুরস্কারের জন্য। ফিচার কম্পিটিশন বিভাগের সেরা সিনেমা নির্বাচিত করার দায়িত্বে থাকবেন শন বেকার ও তাঁর টিম। গত বছর এ দায়িত্বে ছিলেন হলিউড নির্মাতা স্পাইক লি।
শন বেকার বলেন, ‘স্পাইক লির পর রেড সি উৎসবে জুরি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মানের। এ উৎসবে যেভাবে সাহসী ও বৈচিত্র্যময় সিনেমার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে, তার প্রশংসা সব সময়ই করেছি। এ বছরের ফিচার কম্পিটিশন বিভাগে আরব বিশ্ব, আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিনেমা স্থান পেয়েছে। স্বাধীন চলচ্চিত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এ প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত।’
বিনোদন ডেস্ক
খুলনার পর সারা দেশে দেলুপি
গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পেয়েছিল মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। এবার সারা দেশের দর্শকের দেখার পালা। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের মানুষের জীবনের গল্প, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপি। যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প। সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা। নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘দেলুপির গল্প শুধু একটি অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।’
গোঁয়ার
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘গোঁয়ার’। রাকিবুল আলম রাকিবের পরিচালনায় এতে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া ও ফাল্গুনী রহমান জলি। এই সিনেমা দিয়ে অর্ধযুগের বেশি সময় বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরেছেন জলি। বিরতির সময়টাতে বিয়ে, সংসার আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই নায়িকা। তবে এই ফেরাটাও স্থায়ী হচ্ছে না তাঁর। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আপাতত আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি নতুন সিনেমাও ফিরিয়ে দিয়েছেন জলি।
দ্য রানিং ম্যান
১৯৮২ সালে প্রকাশিত স্টিফেন কিংয়ের ‘ডিস্টোপিয়ান’ উপন্যাসের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র রূপান্তর ‘দ্য রানিং ম্যান’। সিনেমার গল্প বেন রিচার্ড নামের এক মধ্যবয়সী মানুষকে ঘিরে। চাকরি হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অর্থাভাবে ভুগছে সে। একসময় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টাকার জন্য নাম লেখায় দ্য রানিং নামের এক ভয়ংকর গেম শোতে। এই গেমের নিয়ম হলো ৩০ দিন ঘাতক শিকারিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শোতে অংশ নেওয়া কোনো মানুষ এখনো জীবিত ফিরতে পারেনি। বেন রিচার্ড কি পারবে ৩০ দিন টিকে থাকতে। বেন রিচার্ড চরিত্রে আছেন গ্লেন পাওয়েল। আরও আছেন জোশ ব্রোলিন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, লি পিস প্রমুখ। সিনেমার পরিচালক এজার রাইট। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
খুলনার পর সারা দেশে দেলুপি
গত সপ্তাহে খুলনা শহরে মুক্তি পেয়েছিল মোহাম্মদ তাওকীর ইসলাম পরিচালিত ‘দেলুপি’। এবার সারা দেশের দর্শকের দেখার পালা। খুলনার পাইকগাছা উপজেলার দেলুটি ইউনিয়নের মানুষের জীবনের গল্প, বাস্তবতা আর সম্পর্কের গল্প থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে দেলুপি। যেখানে রাজনীতি আছে, ভালোবাসা আছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছে, যাত্রাশিল্পীদের সংগ্রাম আছে; আরও আছে জীবন বদলানোর গল্প। সিনেমায় অভিনয় করেছেন স্থানীয়রা। নির্মাতা তাওকীর ইসলাম বলেন, ‘দেলুপির গল্প শুধু একটি অঞ্চলের নয়, বরং দেশের সর্বস্তরের মানুষের জীবনের গল্প। সিনেমার শুটিং থেকে শুরু করে অভিনয়শিল্পী—সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় পরিবেশ ও মানুষদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গল্পেই লুকিয়ে আছে সিনেমার শক্তি।’
গোঁয়ার
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘গোঁয়ার’। রাকিবুল আলম রাকিবের পরিচালনায় এতে কেন্দ্রীয় দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাসেল মিয়া ও ফাল্গুনী রহমান জলি। এই সিনেমা দিয়ে অর্ধযুগের বেশি সময় বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরেছেন জলি। বিরতির সময়টাতে বিয়ে, সংসার আর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই নায়িকা। তবে এই ফেরাটাও স্থায়ী হচ্ছে না তাঁর। সম্প্রতি পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মৃত্যুতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। আপাতত আর অভিনয় করবেন না বলে জানিয়েছেন তিনি। তাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া দুটি নতুন সিনেমাও ফিরিয়ে দিয়েছেন জলি।
দ্য রানিং ম্যান
১৯৮২ সালে প্রকাশিত স্টিফেন কিংয়ের ‘ডিস্টোপিয়ান’ উপন্যাসের দ্বিতীয় চলচ্চিত্র রূপান্তর ‘দ্য রানিং ম্যান’। সিনেমার গল্প বেন রিচার্ড নামের এক মধ্যবয়সী মানুষকে ঘিরে। চাকরি হারিয়ে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অর্থাভাবে ভুগছে সে। একসময় মেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে দিশেহারা হয়ে পড়ে। টাকার জন্য নাম লেখায় দ্য রানিং নামের এক ভয়ংকর গেম শোতে। এই গেমের নিয়ম হলো ৩০ দিন ঘাতক শিকারিদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। শোতে অংশ নেওয়া কোনো মানুষ এখনো জীবিত ফিরতে পারেনি। বেন রিচার্ড কি পারবে ৩০ দিন টিকে থাকতে। বেন রিচার্ড চরিত্রে আছেন গ্লেন পাওয়েল। আরও আছেন জোশ ব্রোলিন, কোলম্যান ডোমিঙ্গো, লি পিস প্রমুখ। সিনেমার পরিচালক এজার রাইট। সারা বিশ্বের সঙ্গে একই দিনে আজ সিনেপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি।
