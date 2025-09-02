সিনেমার প্রচার নিয়ে মুখোমুখি অভিনেতা ও নির্মাতা

বিনোদন ডেস্ক
দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে অনীক দত্তের ‘যত কাণ্ড কলকাতাতেই’। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে সিনেমার প্রচার। প্রকাশ পেয়েছে ফার্স্ট লুক পোস্টার, টিজার ও গান। হয়েছে সংবাদ সম্মেলন। তবে কোথাও দেখা যায়নি সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রের অভিনেতা আবীর চট্টোপাধ্যায়কে। এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও কোনো প্রচার করছেন না তিনি। এ নিয়ে খেপেছেন পরিচালক অনীক দত্ত ও প্রযোজক ফেরদৌসুল হাসান। গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে আবীরের বিরুদ্ধে প্রচারে অংশ না নেওয়ার অভিযোগ করেন তাঁরা।
দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে আবীর চট্টোপাধ্যায় অভিনীত আরও এক সিনেমা ‘রক্তবীজ ২’। সমস্যাটা মূলত এখানেই। কারণ, তিন বছর আগে পরিচালক নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল আবীর চট্টোপাধ্যায়ের। চুক্তি অনুযায়ী আবীর অভিনীত নন্দিতা ও শিবপ্রসাদ পরিচালিত সিনেমাটি পূজায় মুক্তি পেলে শুধু সেই সিনেমার প্রচার করবেন আবীর, অন্য কোনো সিনেমার নয়। এ কারণেই যত কাণ্ড কলকাতাতেই সিনেমার প্রচারে নেই অভিনেতা।
চুক্তির বিষয়টি জানার পরও প্রচারে না থাকায় আবীরকেই দুষছেন যত কাণ্ড কলকাতাতেই সিনেমার নির্মাতারা। তাঁদের মতে, উইন্ডোজ প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় অন্য সিনেমার কথাও ভাবা উচিত ছিল আবীরের।
সংবাদ সম্মেলনে প্রযোজক ফেরদৌসুল হাসান বলেন, ‘আবীরের আচরণ আমাকে অবাক করেছে। অভিনেতা নিজের সিনেমার প্রচারে, বিশেষ প্রদর্শনে যোগ দেবেন না? সিনেমার ঝলক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করবেন না? এ কেমন কথা?’
পরিচালক অনীক দত্ত বলেন, ‘আমি যদি এক দিনে এক অভিনেতার তিনটি সিনেমা দেখতে পারি, তাহলে দর্শকও আবীরের দুটি ভিন্ন স্বাদের সিনেমা দেখতে পারবেন। এতে সমস্যা কোথায়?’
সম্প্রতি পড়ে গিয়ে শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙেছে অনীক দত্তের। তখনো ফোনে তাঁর কোনো খবর নেননি আবীর। সে কথা উল্লেখ করে আবীরকে খোঁচা দিয়ে অনীক দত্ত বলেন, ‘উইন্ডোজের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী না হয় আমাদের সিনেমায় অভিনয় করেও প্রচারে থাকবে না আবীর। পরিচালক অসুস্থ হলে ফোনে তাঁর খোঁজ নিলেও কি চুক্তিভঙ্গ হবে?’
নির্মাতাদের এমন অভিযোগে চুপ করে থাকেননি আবীর। নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে অভিনেতা বলেন, ‘এই বছর যে রক্তবীজ ২ মুক্তি পাচ্ছে, এটা সবাই জানে। একই সময়ে কীভাবে আরও একটি সিনেমা মুক্তির সিদ্ধান্ত প্রযোজকেরা ভাবলেন, তা সত্যিই জানা নেই। প্রযোজকের সঙ্গে এক বৈঠকেও প্রসঙ্গটা এসেছিল। তখন প্রযোজক জানিয়েছিলেন, বিষয়টি দেখবেন।’
উইন্ডোজের সঙ্গে চুক্তি প্রসঙ্গে আবীরের উত্তর, ‘চুক্তি তো রয়েছেই। কিন্তু চুক্তি বাদ দিলেও একজন অভিনেতা কি কখনো চাইবেন, পূজায় দর্শক ভাগ হয়ে যাক। যত কাণ্ড কলকাতাতেই নিজগুণে সফল হওয়ার মতো সিনেমা। আলাদা করে পূজায় মুক্তি না দিলেও হতো।’
যত কাণ্ড কলকাতাতেই সিনেমায় আবীরের সঙ্গে আছেন বাংলাদেশের কাজী নওশাবা আহমেদ। এ সিনেমা দিয়ে টালিউডে অভিষেক হচ্ছে তাঁর। ভিসা-সংক্রান্ত কারণে সিনেমার প্রচারে তাঁরও পশ্চিমবঙ্গে যাওয়া নিয়ে আছে শঙ্কা। মুখ্য চরিত্রের অভিনয়শিল্পীদের ছাড়া সিনেমার প্রচার কত দূর গড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত বক্স অফিসে কতটা সাড়া ফেলতে পারে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।
