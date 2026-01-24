Ajker Patrika
সিনেমা

বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানাতে চান রাফী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানাতে চান রাফী
রায়হান রাফী। ছবি: সংগৃহীত

পর্দায় সত্য ঘটনা তুলে ধরতে পছন্দ করেন নির্মাতা রায়হান রাফী। বড় পর্দা ও ওটিটি দুই মাধ্যমেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে সিনেমা ও সিরিজ বানিয়ে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। বরগুনার আলোচিত রিফাত-মিন্নির ঘটনা অবলম্বনে ‘পরাণ’, গাজীপুরে এক প্রবাসীর স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যাকাণ্ড নিয়ে ‘জানোয়ার’, ঢাকার কদমতলী এলাকায় ট্রিপল মার্ডার নিয়ে ‘ফ্রাইডে’সহ সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে আরও বেশ কয়েকটি কাজ আছে তাঁর। সবশেষ গত ১৪ ডিসেম্বর ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে রাফীর ওয়েব ফিল্ম ‘অমীমাংসিত’। এটি তৈরি হয়েছে আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে। রাফী জানিয়েছেন, এবার তিনি সিনেমা বানাতে চান বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ে।

সম্প্রতি এক পডকাষ্টে এসে সিনেমা ও নিজের ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে কথা বলেন রায়হান রাফী। সেখানেই তিনি জানালেন, বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানানোর পরিকল্পনার কথা। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে বিডিআর বিদ্রোহ চলাকালে বিডিআরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জনকে হত্যা করা হয়।

বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা নির্মাণের পরিকল্পনা জানিয়ে রায়হান রাফী বলেন, ‘আমার খুব ইচ্ছা আছে বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সিনেমা বানানোর। এতজন আর্মিকে মেরা ফেলল! একের পর এক লাশ বের হলো, গণকবর হলো, পুরো যুদ্ধের মতো অবস্থা। ভেতরে কী এমন গল্প ছিল? আমি এখনো পুরোপুরি জানি না। যখন এ সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে, তখন এ নিয়ে সিনেমা বানানোর ইচ্ছা আছে।’

সত্য ঘটনা নিয়ে তৈরি বেশ কিছু নির্মাণ মুক্তি দিতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন রাফী। সবশেষ অমীমাংসিত মুক্তির সময়েও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে তাঁকে। ওটিটি কনটেন্ট হলেও ২০২৪ সালে তৎকালীন সেন্সর বোর্ড সিনেমাটি নিষিদ্ধ করে। সরকার পরিবর্তনের পর আলোর মুখ দেখে অমীমাংসিত। তবে এ বিষয়ে চিন্তিত নন রাফী। তিনি জানান, সাহস আছে বলেই বারবার সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে কাজ করতে পারেন তিনি।

রাফী জানান, একই ধরনের অন্যায় যেন সমাজে বারবার না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই সবাইকে সতর্ক করতে সত্য ঘটনা নিয়ে কাজ করেন তিনি। উদাহরণ টেনে রাফী বলেন, ‘পৃথিবীর কেউ রেপিস্ট হয়ে জন্ম নেয় না, রেপিস্ট হয়ে যায়। আমি এমন একটা কনটেন্ট বানাতে চেয়েছি যেটা দেখার পর কোনো মানুষ যেন কল্পনাও করতে না পারে সে কাউকে র‍েপ করবে। তাই নাম দিয়েছিলাম জানোয়ার। কারণ, এটা মানুষের গল্প না জানোয়ারদের গল্প। এটা এমনভাবে শুট করা হয়েছে পুরোটা দেখা যায় না, ঘেন্না লাগে। রেপিস্টদের এভাবেই দেখাতে চেয়েছি।’

রাফী এখন ব্যস্ত ‘প্রেশার কুকার’ সিনেমা নিয়ে। এখনই সিনেমাটি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে চাইলেন না। শুধু জানালেন, চারটি গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে এটি। এই সিনেমা দিয়ে প্রথমবার প্রযোজক হিসেবে নাম লেখাচ্ছেন রাফী। তাঁর সঙ্গে সহপ্রযোজক হিসেবে আছে ইমপ্রেস টেলিফিল্ম। এই রোজার ঈদে মুক্তির কথা প্রেশার কুকার সিনেমার। এর আগে রাফী শেষ করেছেন ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিং। এ বছরেই ভৌতিক ঘরানার সিনেমাটি মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবছেন তিনি।

