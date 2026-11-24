নেটফ্লিক্সে আসছে পাকিস্তানের প্রথম অরিজিনাল সিরিজ
দীর্ঘ তিন বছরের প্রতীক্ষার পর অবশেষে মুক্তির তারিখ পেল পাকিস্তানের প্রথম নেটফ্লিক্স অরিজিনাল সিরিজ ‘জো বাচে হ্যায় সাং সমেট লো’। ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খানের মতো জনপ্রিয় তারকাদের নিয়ে নির্মিত এই রোমান্টিক ড্রামাটি আগামী ৪ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে। সিরিজটির প্রথম পোস্টার প্রকাশ করে এ ঘোষণা দিয়েছে নেটফ্লিক্স।
পাকিস্তানি নাটক ও সিনেমার ভক্তদের জন্য বড় আকর্ষণ হয়ে এসেছে এই সিরিজের তারকাবহুল কাস্টিং। ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খানের পাশাপাশি এর মূল চরিত্রে রয়েছেন সানাম সাঈদ ও আহাদ রাজা মির। এ ছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন হানিয়া আমির, হামজা আলী আব্বাসি, ইকরা আজিজ, মায়া আলী, বিলাল আশরাফ, খুশহাল খান, নাদিয়া জামিল, ওমায়ের রানা ও সামিনা আহমেদ।
এই সিরিজের মাধ্যমে আবারও পর্দায় জুটি বাঁধছেন ফাওয়াদ খান ও মাহিরা খান। এর আগে ‘হামসফর’ ধারাবাহিক এবং ‘দ্য লিজেন্ড অব মাওলা জাট’ ও ‘নিলোফার’ সিনেমায় তাঁদের রসায়ন দর্শকদের মন ছুঁয়েছিল। পাশাপাশি সানাম সাঈদকেও ফাওয়াদ খানের বিপরীতে দেখা যাবে বলে জানা গেছে।
জনপ্রিয় পাকিস্তানি লেখিকা ফারহাত ইশতিয়াকের ২০১৩ সালে প্রকাশিত একই নামের বেস্টসেলিং উর্দু উপন্যাস অবলম্বনে সিরিজটি নির্মিত হয়েছে। এর আগে তাঁর লেখা গল্পে নির্মিত ‘হামসফর’, ‘বিন রোয়ে’ ও ‘ইয়াকিন কা সফর’সহ প্রায় দেড় ডজন টিভি সিরিজ ও সিনেমা জনপ্রিয় হয়েছে।
জো বাচে হ্যায় সাং সমেট লো সিরিজে তিন প্রজন্ম ও ছয়টি প্রেমের গল্পের মাধ্যমে ভালোবাসা, হারানো, ক্ষমা ও আত্ম-আবিষ্কারের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। মূল গল্প আবর্তিত হয়েছে হার্ভার্ডের আইন বিভাগের ছাত্র সিকান্দার শাহরিয়ারকে ঘিরে। জীবনের এক বেদনাদায়ক ঘটনার পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সিকান্দার; নিজেকে গুটিয়ে নেয় সবার কাছ থেকে। পরবর্তী সময়ে ইতালিতে গিয়ে তার পরিচয় হয় লিজা নামের এক প্রতিভাবান শিল্পীর সঙ্গে, যার নিজেরও রয়েছে জটিল অতীত ও মানসিক টানাপোড়েন।
নেটফ্লিক্সের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিভাগের তত্ত্বাবধানে সিরিজটি নির্মিত হয়েছে। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন মোমিনা দুরাইদ, যিনি এর আগে ‘হামসফর’, ‘জিন্দেগি গুলজার হ্যায়’, ‘দাস্তান’, ‘সুনো চন্দা’সহ প্রায় ৫০টি টিভি সিরিজ প্রযোজনা করেছেন। ২০২৩ সালের আগস্টে সিরিজটির ঘোষণা দেওয়া হয় এবং ২০২৪ সালে পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য ও ইতালির রোমসহ বিভিন্ন লোকেশনে এর শুটিং শুরু হয়।