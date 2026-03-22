সিনেমা হল পরিদর্শনে এসে পাইরেসি বন্ধে যা বললেন সিয়াম

কয়েক বছর ধরে ঢাকাই সিনেমা আবার ফিরে এসেছে পাইরেসি আতঙ্ক। সিনেমা মুক্তির পর অনলাইনে সিনেমা ফাঁস হয়ে যাওয়ার প্রবণতা রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্মাতাদের জন্য। সিনেমা পাইরেসি হওয়ার ভয়ে এই রোজার ঈদে একাধিক নির্মাতা ঈদের প্রথম সপ্তাহে শুধু মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার পাইরেসি রুখে দিতে দর্শকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদ।
এই রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছে সিয়াম আহমেদের ‘রাক্ষস’। মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে রিয়েল এনার্জি প্রোডাকশন। মুক্তির আগেই প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমী জানিয়েছিলেন, পাইরেসি হওয়ার আশঙ্কা থেকে প্রথম দুই থেকে তিন সপ্তাহের পর সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তির পরিকল্পনা করছেন তাঁরা। তাই ঈদের দিন থেকে শুধু মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে চলছে সিনেমাটি। প্রথম দিন পরিচালক ও প্রযোজকের সঙ্গে সিনেমা হল ভিজিটে গিয়ে পাইরেসি কথা বলেন সিয়াম। সেখানেই এই নায়ক জানান দর্শক সচেতন হয়ে উঠলেই বন্ধ হবে পাইরেসি।
সিয়াম বলেন, ‘যে পাইরেটেড কপি দেখবেন, উনি কখনই চান না বাংলাদেশের কোনো সিনেমা ভালো করুক। যাঁরা সিনেমাকে ধারণ করেন, তাঁদের এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা চান বাংলাদেশের সিনেমা ভালো কিছু করুক, তাঁদের অনুরোধ করছি আপনাদের সামনে কখনো যদি পাইরেটেড কপি আসে নিজ দায়িত্বে সেটাকে “না” বলুন। তাহলেই পাইরেসি আর কখনো ছড়াতে পারবে না।’
রাক্ষস সিনেমার প্রথম দিনের দর্শক প্রতিক্রিয়ায় দারুণ খুশি সিয়াম। তিনি বলেন, ‘প্রথম দিকে রাক্ষসকে এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। যাঁরা প্রথম দিন এসেছেন, তাঁরা কিন্তু কোনো রিভিউ ছাড়া দেখতে এসেছেন। কারণ, সিনেমাটি নিয়ে তাঁদের আত্মবিশ্বাস ছিল। আশা করছি সামনে এই ভালোবাসা আরও বাড়বে।’
রাক্ষস সিনেমায় সিয়ামের বিপরীতে আছেন টালিউডের সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। এটি সুস্মিতার প্রথম ঢালিউড সিনেমা। এতে আরও আছেন আলীরাজ, নাজনীন হাসান চুমকী প্রমুখ। আইটেম গানে নেচেছেন বলিউড অভিনেত্রী নাতালিয়া জানোসজেক।
আবার চুমকি গানটির কথা যৌথভাবে লিখেছেন ইরফান তুষি, আরিফ হোসাইন ও সাজিন সালমান। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিবেক। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন তানিম রহমান অংশু। এতে মডেল হয়েছেন খায়রুল বাসার ও পারসা ইভানা।৪ ঘণ্টা আগে
স্টার সিনেপ্লেক্সের কোনো শাখায় ঈদের প্রথম দিন দেখা যায় প্রিন্স। এ নিয়ে সারা দিন নানা কথা শোনা গেছে। খবর ছড়ায় যে স্টার সিনেপ্লেক্সে ডিসিপি জমা না দিতে পারায় প্রিন্স চালাতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। তবে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড ফিল্মস জানায় ডিসিপি জমা না দেওয়ার তথ্যটি সঠিক নয়।৫ ঘণ্টা আগে
সোশ্যাল মিডিয়ায় নীলা জানালেন, তাঁর স্বামীর নাম কাউসার মাহমুদ সায়ান। আট বছর আগে তাঁদের পরিচয়। গত ৬ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘদিনের পরিচয় ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পর, দুই পরিবারের সম্মতিতে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।১ দিন আগে
২৫ বছর পর তৈরি হচ্ছে ‘কাভি খুশি কাভি গাম’ এর সিকুয়েল। এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে দর্শকের মধ্যে তৈরি হয় উত্তেজনা। তবে নির্মাতা করণ জোহর ছিলেন চুপ। অবশেষে নিরবতা ভেঙে কাভি খুশি কাভি গাম সিনেমার সিকুয়েল নিয়ে কথা বললেন তিনি।১ দিন আগে