ওটিটি ও প্রেক্ষাগৃহে আসছে জয়ার দুই সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘জয়া আর শারমিন’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫ সাল জয়া আহসান ভক্তদের জন্য বিশেষ একটি বছর। একের পর এক কাজ নিয়ে দুই বাংলার দর্শকের সামনে হাজির হচ্ছেন অভিনেত্রী। শুরুটা হয়েছিল ওটিটি দিয়ে। গত ২৮ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল জয়া আহসানের প্রথম ওয়েব সিরিজ ‘জিম্মি’। এরপর দুই বাংলার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে জয়া অভিনীত পাঁচটি সিনেমা। সবশেষ গত ১ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পেয়েছে তাঁর অভিনীত ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। এই সিনেমার রেশ না কাটতেই আবারও পর্দায় আসছেন জয়া। দেশের প্রেক্ষাগৃহ ও ওটিটিতে আসছে তাঁর দুটি সিনেমা। ‘ফেরেশতে’ মুক্তি পাবে প্রেক্ষাগৃহে, আর ওটিটিতে আসছে ‘জয়া আর শারমিন’।

ফেরেশতে নির্মিত হয়েছে বাংলাদেশ ও ইরানের যৌথ প্রযোজনায়। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। সুবিধাবঞ্চিত একটি পরিবারের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ফেরেশতে। এতে জয়া আহসান ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। সিনেমার প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত আছেন জয়া আহসান।

২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ফেরেশতে। সিনেমাটি গত বছর ইরানের ফজর চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শীত হয় এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ইরানের জাতীয় পুরস্কার জেতে। এ ছাড়া গত বছর ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী সিনেমা ছিল এটি। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পালা।

‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

লায়ন সিনেমাস ও স্টার সিনেপ্লেক্সের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চলতি মাসেই দেশের হলে মুক্তি পেতে পারে ফেরেশতে। গতকাল কেরানীগঞ্জের লায়ন সিনেমাসের ফেসবুক পেজে ফেরেশতে সিনেমার পোস্টার শেয়ার করে লেখা হয়েছে, শিগগিরই আসছে। স্টার সিনেপ্লেক্স জানিয়েছে, ফেরেশতে মুক্তি নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে ঘোষণা করা হবে মুক্তির তারিখ। জয়া আহসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে কথা বলেননি।

অন্যদিকে, গতকাল ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি ঘোষণা দিয়েছে, এই সেপ্টেম্বরে প্ল্যাটফর্মটিতে মুক্তি পাচ্ছে জয়া আর শারমিন। পিপলু আর খান পরিচালিত সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল গত ১৬ মে।

জয়া আর শারমিন সিনেমার গল্প গড়ে উঠেছে দুই নারীকে নিয়ে। জয়া একজন অভিনেত্রী; অন্যজন তার সহকারী। করোনা মহামারির কারণে বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা দুজন গৃহবন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হয় দীর্ঘ সময়। প্রথম দিকে তাদের সম্পর্কটা ছিল পেশাগত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পর্কের পরিধি বাড়তে থাকে। একসঙ্গে রান্না, গল্প করা, পুরোনো স্মৃতিচারণা—সবকিছুতেই তারা একে অপরের সঙ্গী হয়ে ওঠে। তারপরও এ ঘনিষ্ঠতার মধ্যে ছিল অদৃশ্য এক দেয়াল। জয়ার তারকাখ্যাতি এবং শারমিনের সাধারণ জীবনের ফারাক একটা সময় তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। সম্পর্কের উত্থান-পতনের গল্পই দেখা যাবে এই সিনেমায়।

এতে জয়া চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান এবং শারমিন চরিত্রে মহসিনা আক্তার। ফেরেশতের মতো এ সিনেমারও সহপ্রযোজক জয়া।

