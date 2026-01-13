ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানীর পাঁচটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে—
জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: ডিবেট (জার্মানি); বেলা ১টা: অল কোয়াইট অ্যাট সানরাইজ (চীন); বেলা ৩টা: লায়ননেস (এস্তোনিয়া); বিকেল ৫টা: চা চাই, প্রাচীর, ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, ম্রো রূপকথা (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৭টা: দ্য স্টোরি অব আ রক (বাংলাদেশ)
জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: রিডেম্পশন (রাশিয়া); বেলা ১টা: রিটার্ন হোম (ইন্দোনেশিয়া), দ্য চেইন অব টাইম (ইতালি), রিফ্লেক্ট (গুয়েতেমালা), সিক্স (গ্রিস), অ্যামপ্লিফায়েড (মিসর), হিচ ৬০ (কাতার), দ্য ওয়েফারার (চেক রিপাবলিক); বেলা ৩টা: তমশিবি (ইতালি); বিকেল ৫টা: আ ভাস্ট অ্যালগরিদম অব হিউম্যানিটি (দক্ষিণ কোরিয়া); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান)
শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)
সকাল সাড়ে ১০টা: কিংফিশার (ভারত); বেলা ১টা: আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম (চীন); বেলা ৩টা: বাবা নোয়েল (ইরাক), ফিশ অন দ্য হুক (তাজিকিস্তান); বিকেল ৫টা: হলি ওয়াটার, সোয়ানস স্লিপ স্ট্যান্ডিং (ইরান), দ্য অলটার ইকো (ভারত), দ্য সান উইল নট রাইজ, রিভারস ডু নট রিটার্ন (ইরান)
আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা
সকাল সাড়ে ১০টা: আবেল (কাজাখস্তান); বেলা আড়াইটা: থ্রি ওয়েডিং অ্যান্ড ওয়ান এস্কেপ (রাশিয়া); বিকেল সাড়ে ৪টা: পাপা বুকা (ভারত)
স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন
বেলা ১১টা: অল কোয়ায়েট অ্যাট সানরাইজ (চীন); বেলা ১টা: আর আওদা (সিঙ্গাপুর); বেলা ৩টা: হুইসপার মাই নেম (ইরান); বিকেল ৫টা: সিভিলাইজড, জীবনরেখা, অদ্ভুত, মেকিং ইত্যাদি, ফণিমনসা, দ্য রিডার, রেড রুটস (বাংলাদেশ)
লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত
বিকেল ৪টা: মাই ফাদারস সন (চীন); সন্ধ্যা ৬টা: দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল (বাংলাদেশ)
