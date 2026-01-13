Ajker Patrika
ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজকের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘অল কোয়াইট অ্যাট সানরাইজ’ (চীন) সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত
‘অল কোয়াইট অ্যাট সানরাইজ’ (চীন) সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পাঁচটি মিলনায়তন এবং কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতের লাবণী বিচ পয়েন্টে ১০ জানুয়ারি থেকে চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলচ্চিত্র নিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই আয়োজনে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের নির্মাতাদের কাজ। আজ যেসব সিনেমা প্রদর্শিত হবে—

জাতীয় জাদুঘর (প্রধান মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: ডিবেট (জার্মানি); বেলা ১টা: অল কোয়াইট অ্যাট সানরাইজ (চীন); বেলা ৩টা: লায়ননেস (এস্তোনিয়া); বিকেল ৫টা: চা চাই, প্রাচীর, ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প, ম্রো রূপকথা (বাংলাদেশ); সন্ধ্যা ৭টা: দ্য স্টোরি অব আ রক (বাংলাদেশ)

জাতীয় জাদুঘর (সুফিয়া কামাল মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: রিডেম্পশন (রাশিয়া); বেলা ১টা: রিটার্ন হোম (ইন্দোনেশিয়া), দ্য চেইন অব টাইম (ইতালি), রিফ্লেক্ট (গুয়েতেমালা), সিক্স (গ্রিস), অ্যামপ্লিফায়েড (মিসর), হিচ ৬০ (কাতার), দ্য ওয়েফারার (চেক রিপাবলিক); বেলা ৩টা: তমশিবি (ইতালি); বিকেল ৫টা: আ ভাস্ট অ্যালগরিদম অব হিউম্যানিটি (দক্ষিণ কোরিয়া); সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা: আ লোনলি পারসনস মনোলগ (আজারবাইজান)

শিল্পকলা একাডেমি (জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তন)

সকাল সাড়ে ১০টা: কিংফিশার (ভারত); বেলা ১টা: আই অ্যাম হোয়াট আই অ্যাম (চীন); বেলা ৩টা: বাবা নোয়েল (ইরাক), ফিশ অন দ্য হুক (তাজিকিস্তান); বিকেল ৫টা: হলি ওয়াটার, সোয়ানস স্লিপ স্ট্যান্ডিং (ইরান), দ্য অলটার ইকো (ভারত), দ্য সান উইল নট রাইজ, রিভারস ডু নট রিটার্ন (ইরান)

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দো ঢাকা

সকাল সাড়ে ১০টা: আবেল (কাজাখস্তান); বেলা আড়াইটা: থ্রি ওয়েডিং অ্যান্ড ওয়ান এস্কেপ (রাশিয়া); বিকেল সাড়ে ৪টা: পাপা বুকা (ভারত)

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি মিলনায়তন

বেলা ১১টা: অল কোয়ায়েট অ্যাট সানরাইজ (চীন); বেলা ১টা: আর আওদা (সিঙ্গাপুর); বেলা ৩টা: হুইসপার মাই নেম (ইরান); বিকেল ৫টা: সিভিলাইজড, জীবনরেখা, অদ্ভুত, মেকিং ইত্যাদি, ফণিমনসা, দ্য রিডার, রেড রুটস (বাংলাদেশ)

লাবণী পয়েন্ট, কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত

বিকেল ৪টা: মাই ফাদারস সন (চীন); সন্ধ্যা ৬টা: দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল (বাংলাদেশ)

চলচ্চিত্রছাপা সংস্করণসিনেমাআজকের বিনোদনচলচ্চিত্র উৎসববিনোদন
৭ মাসেই বরখাস্ত আলোনসো, রিয়ালের নতুন কোচ হয়েছেন কে

কী শর্তে গাজায় ট্রাম্পের বাহিনীতে যোগ দেবে বাংলাদেশ, জানালেন প্রেস সচিব

এ দেশে আমাদের বহু সুখস্মৃতি, ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত: নতুন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

তেহরানের একটি মর্গেই ১৮২ মরদেহ, ভিডিও ভাইরাল

২০১৪ সালের নির্বাচনে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় রাখার বন্দোবস্ত হয়

