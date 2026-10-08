Ajker Patrika
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সিনেমা

দুর্গাপূজায় আসছে ‘স্নেহের বন্ধন’ প্রচার নিয়ে বড় পরিকল্পনা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্গাপূজায় আসছে ‘স্নেহের বন্ধন’ প্রচার নিয়ে বড় পরিকল্পনা
‘স্নেহের বন্ধন’ সিনেমায় জয় চৌধুরী ও মৌ খান । ছবি: সংগৃহীত

সাম্প্রতিক সময়ে সিনেমা মুক্তির আগে প্রচারস্বল্পতা যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। এ নিয়ে অনেক সময় শিল্পীদের আক্ষেপ করতেও দেখা গেছে। অনেকেই অভিযোগ করেন প্রচারের অভাবে ভালো অনেক সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ছে। এসব বিষয় মাথায় রেখে এবার প্রচার নিয়ে বড় পরিকল্পনা সাজানোর কথা জানালেন দুর্গাপূজা উপলক্ষে মুক্তির তালিকায় থাকা ‘স্নেহের বন্ধন’ সিনেমার অভিনেতা জয় চৌধুরী। ১৬ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে স্নেহের বন্ধন—এই খবরটি তিনি পৌঁছে দিতে চান দেশের সব দর্শকের কাছে। তবে গণমাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের প্রচারের কথা বললেও মূল পরিকল্পনাটা এখনই শেয়ার করতে চাইলেন না নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীরা।

সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে স্নেহের বন্ধন। বানিয়েছেন কামরুজ্জামান। নির্মাতা জানান, পারিবারিক গল্প, আবেগ এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। গত জুলাইয়ে মুক্তির কথা ছিল। ট্রেলার ও একটি গানও প্রকাশ করা হয়েছিল সে সময়। তবে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দুর্গাপূজাকে বেছে নেওয়া হয়। মুক্তি উপলক্ষে গত মঙ্গলবার এফডিসিতে এক সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সিনেমার আনুষ্ঠানিক প্রচার। এ সময় সিনেমার প্রচার নিয়ে বড় পরিকল্পনার কথা জানান জয় চৌধুরী।

জয় চৌধুরী বলেন, ‘ঈদ উৎসব ছাড়া সিনেমা রিলিজ করা এখন অনেক সাহসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযোজককে অনেক ধন্যবাদ জানাই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। সিনেমার রেজাল্ট কী হবে, সেটা পরের ব্যাপার। প্রচারটা ঠিকভাবে করতে চাই। খুব বড় আকারে প্রচারের পরিকল্পনা করেছি। প্রচারে এমন কিছু করতে চাই, যেটা আগে বাংলা চলচ্চিত্রে কখনো হয়নি। আমরা সিনেমাটি নিয়ে দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চাই। যেন ঘরে ঘরে সবাই জানতে পারে ১৬ অক্টোবর স্নেহের বন্ধন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।’

পরিচালক কামরুজ্জামান বলেন, ‘আগে আমাদের দেশে দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে সামাজিক ও অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা মুক্তি পেত। আমার সিনেমাটিও সেই ধারার। আশা করি সবার ভালো লাগবে।’

স্নেহের বন্ধন সিনেমায় জয় চৌধুরীর বিপরীতে অভিনয় করেছেন মৌ খান। আরও আছেন শিবা শানু, কাজী হায়াৎ, সাবেরী আলম, নাদের চৌধুরী, রিনা খান প্রমুখ। প্রযোজনা করেছেন মো. শাহ আলম।

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