> বিনোদন
> সিনেমা

এ সপ্তাহের সিনেমা: ‘বেহুলা দরদী’র সঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার ভৌতিক সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’ সিনেমার দৃশ্য
‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’ সিনেমার দৃশ্য

দেশে জাপানি সিনেমার সাফল্যের পর এবার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে ইন্দোনেশিয়ার হরর সিনেমা ‘কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন’। একই দিনে মুক্তি পাচ্ছে টাঙ্গাইল অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতি ও বেহুলা নাচারি গীতিনাট্যকে কেন্দ্র করে তৈরি ‘বেহুলা দরদী’।

বেহুলা দরদী

টাঙ্গাইলসহ আশপাশের কয়েকটি জেলায় একসময় বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনিকে কেন্দ্র করে গীতিনাট্য বেহুলা নাচারি পালা প্রদর্শিত হতো। এমন একটি দলের সদস্যদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে বেহুলা দরদী সিনেমার কাহিনি। গল্পে দেখা যাবে, নাগবাড়ি বেহুলা নাচারি দলের প্রধান ভোলা মিয়া দলটিকে টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। কয়েকবার ইউনিয়নভিত্তিক প্রতিযোগিতায় হেরে দলটির সম্মান প্রায় তলানিতে। এই অবস্থায় দলটিকে প্রতিযোগিতায় জেতাতে চলে নানা চেষ্টা।

বেহুলা দরদী পরিচালনা করেছেন সবুজ খান। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, প্রাণ রায়, সূচনা সিকদার, আজিজুন মীম, আশরাফুল আশীষ, আফফান মিতুল, সানজিদা মিলা প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে উৎসব অরজিনালস। নির্মাতা সবুজ খান বলেন, ‘বিলুপ্তপ্রায় এক সংস্কৃতিকে নতুনভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরাই এই সিনেমার মূল লক্ষ্য। আশা করছি দর্শকের ভালো লাগবে।’

কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন

কিতাব সিজ্জিন দান ইল্লিন সিনেমার গল্পে দেখা যাবে এক নারী কালো জাদুর মাধ্যমে একটি পরিবারকে অভিশাপ দেয়। জাদুর প্রভাবে ওই পরিবারের সদস্যরা একের পর এক ভীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাদের জীবন হুমকির মুখে পড়ে। জীবন বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন হাদ্রা দায়েং রাতু। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইউনিতা সিরেগার, দিন্দা কন্যাদেবী, তারা বুদিমান প্রমুখ।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়ান হরর মুভিগুলো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এসব সিনেমায় ইন্দোনেশিয়ার সমৃদ্ধ লোককাহিনি, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চলে আসা অতিপ্রাকৃতের প্রতি বিশ্বাস এবং সামাজিক সমস্যার মতো বিষয়গুলো উঠে আসে। ইন্দোনেশিয়ান ফিল্ম বোর্ডের মতে, গত বছর নির্মিত ২৫৮টি সিনেমার মধ্যে ৬০ ভাগ ছিল ভৌতিক সিনেমা, যা এখন পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ান সিনেমার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঘরানা।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণসিনেপ্লেক্সসিনেমা
> বিনোদন

এ সপ্তাহের ওটিটি

‘কানতারা’, ‘লোকাহ’, ‘উইচার’ ঘরে বসেই দেখুন এবার

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

বিনোদন ডেস্ক
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমার দৃশ্য
‘লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান’ সিনেমার দৃশ্য

ফেরেশতে (বাংলা সিনেমা)

  • অভিনয়: জয়া আহসান, সুমন ফারুক, রিকিতা নন্দিনী শিমু
  • মুক্তি: বঙ্গ (২ নভেম্বর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ঢাকার এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি।

ইডলি কাডাই (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: ধানুশ, নিথিয়া মেনন, সত্যরাজ
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: শহরে সবই আছে মুরুগানের—ভালো চাকরি, অর্থ, সম্মান। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেড়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। বাবার ইডলির দোকান নতুনভাবে শুরুর চেষ্টা করে। পথে আসে নানা বাধা। তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পণ করে মুরুগান।

ইডলি কাডাই (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: ধানুশ, নিথিয়া মেনন, সত্যরাজ
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২৯ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: শহরে সবই আছে মুরুগানের—ভালো চাকরি, অর্থ, সম্মান। বাবার মৃত্যুর পর সব ছেড়ে সে গ্রামে ফিরে আসে। বাবার ইডলির দোকান নতুনভাবে শুরুর চেষ্টা করে। পথে আসে নানা বাধা। তবে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাবার ব্যবসা টিকিয়ে রাখার পণ করে মুরুগান।

কানতারা চ্যাপ্টার ১ (কন্নড় সিনেমা)

  • অভিনয়: ঋষভ শেঠি, জয়ারাম, রুক্মিনী বসন্ত
  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (৩১ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ২০২২ সালে এসেছিল ‘কানতারা’। সেই সিনেমার আগের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রিকুয়েল ‘কানতারা চ্যাপ্টার ১’। এই গল্পের প্রধান চরিত্র বার্মি, কানতারা উপজাতির নেতা। বাংরা রাজ্যের রাজা কুলশেখরের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে বার্মি। দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। কানতারা গোত্রের হয়ে যুদ্ধের জন্য জাগ্রত হয় পাঞ্জুরলি ও গুলিগা নামের দুই আত্মা।

লোকাহ চ্যাপ্টার ওয়ান (মালয়ালম সিনেমা)

  • অভিনয়: কল্যাণী প্রিয়দর্শন, নাসলেন
  • মুক্তি: জিও হটস্টার (৩১ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত সিনেমা লোকাহ। চন্দ্রা নামের এক রহস্যময় তরুণীর গল্প। শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য বেঙ্গালুরুতে চলে আসে সে। নিজের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে এক সহকর্মীকে অঙ্গ পাচারকারী চক্রের হাত থেকে বাঁচায়। এ বিষয়টি দেখে ফেলে প্রতিবেশী সানি। এর পর শুরু হয় নানা সংকট।

দ্য উইচার: সিজন ৪ (ইংরেজি সিরিজ)

  • অভিনয়: লিয়াম হেমসওয়ার্থ, ফ্রেয়া অ্যালান
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩০ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: আগের সিজনে প্রলয়ংকরী সব ঘটনার পর আলাদা হয়ে গিয়েছিল জেরাল্ট, ইয়েনেফার ও সিরি। সেখান থেকে আবার মিলিত হওয়ার চেষ্টা করবে প্রত্যেকেই। শত্রুদের মোকাবিলা করতে করতে সিরিকে খুঁজতে থাকে জেরাল্ট। ইয়েনেফার জাদুকরি সম্প্রদায় গড়ে তোলে। অন্যদিকে সিরি যোগ দেয় এক অপরাধী দলের সঙ্গে।

বিষয়:

ওটিটিছাপা সংস্করণওয়েব সিরিজসিনেমাবিনোদন
> বিনোদন
> গান

আজানের সময় গান থামিয়ে বাহবা পেলেন সনু নিগম

বিনোদন ডেস্ক
সনু নিগম। ছবি: সংগৃহীত
সনু নিগম। ছবি: সংগৃহীত

আজানের শব্দে সকালে ঘুম ভাঙায় একসময় আপত্তি তুলেছিলেন সনু নিগম। তা নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। এবার সেই সনুই আজানের জন্য গান থামিয়ে সম্প্রীতির নজির গড়লেন। পেলেন প্রশংসা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে সেই কনসার্টের ভিডিও।

২০১৭ সালের এপ্রিলে আজান নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সনু নিগম। সেই সময় তিনি যে বাড়িতে থাকতেন, তার সামনেই ছিল মসজিদ। রোজ ফজরের আজানের শব্দে ঘুম ভেঙে যেত। তাই বিরক্তি প্রকাশ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘আমি মুসলিম নই। তবু আজানের শব্দে সকালে আমার ঘুম ভাঙে। ভারতে ধর্ম নিয়ে এই জোরাজুরি কবে বন্ধ হবে?’

সনুর এ মন্তব্যে আগুনে ঘি পড়ে। শুরু হয় বিতর্ক। সেই বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ সনুর জীবনে চলেছে বছরের পর বছর। এখনো পুরোপুরি কাটেনি। তবে এবার অতীতের আজান-বিতর্ক সরিয়ে নতুন উদাহরণ তৈরি করলেন গায়ক।

২৬ অক্টোবর জম্মু-কাশ্মীরের শ্রীনগরে প্রথমবার গাইতে গিয়েছিলেন সনু নিগম। ডাল লেকের এসকে ইন্টারন্য়াশনাল কনফারেন্স সেন্টারে ছিল তাঁর একক কনসার্ট। তবে কনসার্টের কয়েক দিন আগে থেকে ওই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে আজান নিয়ে করা তাঁর পুরোনো মন্তব্য নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে। কনসার্ট বয়কটের ডাক আসে। যার ফলে কনসার্টে উপস্থিতি আশানুরূপ হয়নি। অনেক আসন খালি পড়ে ছিল। তবে ‘ফ্লপ কনসার্টে’র তকমা এলেও নিজের গুণে সেখানকার মানুষদের মন জয় করে নেন গায়ক।

কনসার্ট থেকে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, আজানের সময় হতেই গান থামিয়ে দেন সনু নিগম। বলেন, ‘এখনই আজান শুরু হবে, দয়া করে আমাকে দুই মিনিট সময় দিন’। আজান শেষে ফের অনুষ্ঠান শুরু করেন তিনি। উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকরাও করতালি দিয়ে সনু নিগমকে বাহবা দেন।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণগানবিনোদন
> বিনোদন
> গান

জাল ব্যান্ডের কনসার্টের তারিখ ঘোষণা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ। ছবি: সংগৃহীত
জাল ব্যান্ডের গহর মমতাজ। ছবি: সংগৃহীত

এক বছর পর আবার ঢাকায় গান শোনাতে আসছে পাকিস্তানের ব্যান্ড জাল। দুই সপ্তাহ আগে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জাল ব্যান্ডের প্রধান গহর মমতাজ। এবার জানা গেল কনসার্টের তারিখ ও ভেন্যু। আগামী ২৮ নভেম্বর রাজধানীর তিন শ ফিটের স্বদেশ অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত হবে ‘সাউন্ড অব সোল’ শিরোনামের এই কনসার্ট।

সাউন্ড অব সোল কনসার্টটি আয়োজন করছে স্টেজ কো. এবং গেট সেট রক। জানা গেছে, এই কনসার্টে জাল ব্যান্ডের সঙ্গে দেশের একাধিক ব্যান্ড পারফর্ম করবে। তবে এখনো ব্যান্ডগুলোর নাম প্রকাশ করেনি আয়োজকেরা। শিগগিরই গেট সেট রকের ওয়েবসাইটে শুরু হবে অগ্রিম টিকিট বিক্রি।

সবশেষ গত বছরের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় পারফর্ম করতে এসেছিল পাকিস্তানের জাল ব্যান্ড। ওই কনসার্ট ঘিরে ছিল নানা নাটকীয়তা। ‘লিজেন্ডস অব দ্য ডেকেড’ শিরোনামের কনসার্টটি প্রথমে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল ঢাকা অ্যারেনায়। কিন্তু ২৭ সেপ্টেম্বর শো শুরুর কয়েক ঘণ্টা আগে বৃষ্টির কারণ দেখিয়ে স্থগিত করা হয় আয়োজন।

পরদিন যমুনা ফিউচার পার্কে আয়োজন করা হয় কনসার্টটি। সেখানেও বাধে বিপত্তি, কনসার্ট শুরুর পর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় আয়োজন। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে আবার শুরু হয় কনসার্ট।

বিষয়:

গানসংগীতকনসার্টবিনোদন
> বিনোদন
> গান

যুক্তরাষ্ট্রে একক গানে মুগ্ধ করলেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস

আবু সাবেত, নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
কনসার্টে গাইছেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত
কনসার্টে গাইছেন ব্রিয়ানা বিশ্বাস। ছবি: সংগৃহীত

২৫ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাটে অনুষ্ঠিত হলো সংগীতশিল্পী ব্রিয়ানা বিশ্বাসের একক কনসার্ট। ব্রিয়ানার একক সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজক ছিলেন তাঁর পরিবার ও ভক্তরা। কানেকটিকাটে ব্রিয়ানার প্রথম একক সংগীতানুষ্ঠানে সাধারণ দর্শক ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়া ব্রিয়ানার কনসার্ট চলে রাত ১১টা পর্যন্ত। একের পর এক জনপ্রিয় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি গান গেয়ে দর্শক-শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলেন ব্রিয়ানা। গান শুরুর আগেই ব্রিয়ানা বলেন, ‘যারা আমার গানকে ভালোবাসেন তাঁদের এ মিলনায়তনে উপস্থিত দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত। সবার ভালোবাসায় আমি আজকে আপনাদের সামনে বিভিন্ন মঞ্চে প্রাণ খুলে গান গাইতে পারছি।’

অনুষ্ঠানে ব্রিয়ানার বাবা নিক্সন ও মা জলি বিশ্বাস মেয়ের শিশু ও কিশোরী বয়সের নানা স্মৃতিচারণা করে বক্তব্য দেন। আরও বক্তব্য দেন ব্রিয়ানার গানের শিক্ষাগুরু কানন হাসান, রাশিদা আখন্দ লাকী, শান্তা নাগ ও কৌশলী ইমা।

শাহরিয়ার রহমানের উপস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে ব্রিয়ানা ছাড়াও সংগীত পরিবেশন করেন রাশিদা আখন্দ লাকী, লিটন গ্রেগরী ও লিয়ন মণ্ডল। বাঁশি বাজিয়ে শোনান রানী তালুকদার এবং কবিতা আবৃত্তি করেন মোল্লা বাহাউদ্দিন পিয়াল। শিল্পীদের তবলায় সংগত করেন গৌরাঙ্গ বৈরাগী।

প্রায় ২০ বছর আগে মেয়েকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান ব্রিয়ানার বাবা নিক্সন ও মা জলি বিশ্বাস। সাড়ে চার বছর বয়স থেকে গানের স্কুলে ভর্তি করান মেয়েকে। তখন থেকেই গানের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন ব্রিয়ানা।

বিষয়:

গানসংগীতকনসার্টবিনোদন
