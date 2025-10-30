Ajker Patrika
সব গুঞ্জন ঘুচিয়ে ‘দম’ সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন পূজা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত
পূজা চেরি। ছবি: সংগৃহীত

প্রায় দুই বছর আগে নতুন সিনেমার ঘোষণা দিয়েছিলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি। জানিয়েছিলেন, ‘দম’ নামের সিনেমায় অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী। গত জুলাইয়ে জানানো হয়, চঞ্চল চৌধুরীর সঙ্গে এতে থাকবেন আফরান নিশো। এর পর থেকেই চর্চা শুরু হয় দমের নায়িকা নিয়ে। জয়া আহসান, স্বস্তিকা মুখার্জিসহ অনেকের নাম শোনা যাচ্ছিল। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিলেন পূজা চেরি। তবে গতকাল সকাল থেকে খবর ছড়ায়, দম সিনেমার নায়িকা হচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী। শেষ পর্যন্ত সব গুঞ্জন ঘুচিয়ে গতকাল সন্ধ্যায় সিনেমার মহরতে দম-এর নায়িকা হিসেবে ঘোষণা করা হলো পূজা চেরির নাম।

মহরত অনুষ্ঠানে পূজা চেরিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নাটকীয়ভাবে। অনুষ্ঠানে দুই অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও আফরান নিশো কথা বলা শেষ করলে, পালকিতে চড়ে প্রবেশ করেন নায়িকা। পর্দা দিয়ে ঘেরা সেই পালকি থেকে পূজাকে নামিয়ে আনেন নিশো।

দম সিনেমা নিয়ে কথা বলার সময় রীতিমতো নার্ভাস লাগছিল পূজাকে। নায়িকা জানালেন, অনেক কথা সাজিয়ে এসেছিলেন বলার জন্য, কিন্তু অনুষ্ঠানের মঞ্চে উঠে সব গুলিয়ে ফেলেছেন। এ সময় পূজা জানান, দম সিনেমায় অডিশন দিয়েই চূড়ান্ত হয়েছেন তিনি।

পূজা চেরি বলেন, ‘দম সিনেমার সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এই সিনেমায় যুক্ত করার জন্য। এই সিনেমার চরিত্রটির জন্য আমাকে অডিশন দিতে হয়েছে। এরপর আমাকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর আগে ছোটবেলায় চঞ্চল দাদার সঙ্গে কাজ করলেও, নিশো ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম কাজ করা হবে। আশা করছি সবাই মিলে ভালো একটি কাজ উপহার দিতে পারব।’

সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় সারভাইভাল গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে দমের কাহিনি। দুই বছর আগে প্রকাশিত পোস্টারে দেখা গিয়েছিল, চারপাশে পাহাড়বেষ্টিত মরুভূমিতে একটি গাধার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছে এক ছেলে। তার চোখ বাঁধা। ধারণা করা হচ্ছে, উন্নত জীবনের আশায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি দেওয়া প্রবাসীদের সংগ্রামের গল্প ফুটে উঠবে সিনেমায়।

দম সিনেমার শুটিং লোকেশন হিসেবে সৌদি আরব, জর্ডানের নাম শোনা গেলেও কাজাখস্তানেই দৃশ্যায়নের পরিকল্পনা সাজিয়েছেন নির্মাতারা। শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে এসভিএফ-আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি। আগামী বছর রোজার ঈদে মুক্তি পাবে দম।

নির্মাতার বিরুদ্ধে পারিশ্রমিক না দেওয়ার অভিযোগ নাট্যকারের

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্মাতা তৌফিকুল ইসলাম ও নাট্যকার সাদাত রাসেল
নির্মাতা তৌফিকুল ইসলাম ও নাট্যকার সাদাত রাসেল

গত বছর রোজার ঈদ উপলক্ষে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান সিএমভির ব্যানারে প্রকাশ পেয়েছিল নাটক ‘তুই আমারই’। তৌফিকুল ইসলামের পরিচালনায় এতে অভিনয় করেছেন মুশফিক ফারহান ও সাদিয়া আয়মান। ইতিমধ্যে সিএমভির ইউটিউব চ্যানেলে নাটকটির ভিউ হয়েছে ২৮ মিলিয়নের বেশি। তবে নাটক প্রকাশের দেড় বছর পার হলেও এখনো পারিশ্রমিক পাননি বলে অভিযোগ করেছেন নাট্যকার সাদাত রাসেল। একাধিকবার নির্মাতার কাছে পারিশ্রমিক চাইলেও তাঁকে কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন নাট্যকার।

নির্মাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে সাদাত রাসেল বলেন, ‘একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে—শিরোনামে আমার লেখা গল্প ও চিত্রনাট্য নিয়ে শুটিং করা হয়। পরবর্তী সময়ে নির্মাতার সিদ্ধান্তে শিরোনাম পরিবর্তন করে গত বছর ১২ এপ্রিল ইউটিউব প্ল্যাটফর্মে “তুই আমারই” নামে প্রকাশ করা হয়। নাটকটি দ্রুত ট্রেন্ডিং তালিকায় উঠে আসে এবং এখনো উল্লেখযোগ্য হারে এর ভিউ বাড়ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, প্রকাশের পর এক বছর পেরিয়ে গেলেও আমার লেখক সম্মানী পাইনি। যদিও শুটিং শুরুর আগেই নির্মাতা আমাকে অ্যাডভান্স পেমেন্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু শুটিং শেষে নাটকটি মুক্তি দেওয়ার পরেও কোনো রকম পেমেন্ট করা হয়নি আমাকে। আরও অবাক হয়েছি, রয়্যালটির যে অ্যাগ্রিমেন্টের কথা বলা হয়— সেখানে আমার কোনো স্বাক্ষর নেওয়া হয়নি। এ অবস্থায় নাট্যকার বা লেখকের আইনগত অনুমতি ছাড়া কনটেন্ট প্রকাশিত হওয়া কতটা বৈধ, সেটা প্রশ্নবিদ্ধ।’

নাট্যকারের অভিযোগ প্রসঙ্গে পরিচালক তৌফিকুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, বিষয়টি অভ্যন্তরীণ, তাই তিনি কোনো মন্তব্য করতে চান না। তৌফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাইছি না। এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। অভ্যন্তরীণভাবেই সমাধান করা হবে। তা না হলে লিগ্যালওয়ে তো আছে। অভিযোগ থাকলে সেভাবে সমাধান হবে।’

নাট্যকারের পারিশ্রমিক না পাওয়ার বিষয়টি জানেন সিএমভির কর্ণধার শাহেদ আলী পাপ্পু। তিনি বলেন, ‘বিষয়টি আমি জানি। নাট্যকার সাদাত রাসেল কয়েক দিন আগে আমাকে জানিয়েছেন। আমি পরিচালক তৌফিকের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানিয়েছেন দ্রুত বিষয়টি সমাধান করে ফেলবেন।’

শাহেদ আলী আরও বলেন, ‘আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক নাটক নির্মাণ হয়। অনেক সময় চুক্তি ভিত্তিতে নির্মাতাদের কাজগুলো দিয়ে থাকি। সে ক্ষেত্রে শিল্পী-কলাকুশলীসহ সবার পারিশ্রমিকের বিষয়টিও তাঁরা দেখেন। তুই আমারই নাটক নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটা মোটেও কাম্য নয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সম্মানহানি হয়। সিএমভির পক্ষ থেকে এ সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি পরিচালককে এ বিষয়ে সতর্ক করেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত তাঁকে বিষয়টি সমাধানের জন্য বলেছি এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের কাজ না করেন, সে বিষয়ে সতর্ক করেছি। আশা করছি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।’

ঢাকায় গাইতে আসছেন অরিজিৎ সিং

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
অরিজিৎ সিং। ছবি: সংগৃহীত
অরিজিৎ সিং। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং। হিন্দি কিংবা বাংলা—দুই ভাষার দর্শক-শ্রোতাদের হৃদয়ে ঠাঁই করে নিয়েছেন তিনি। ভারতের বাইরেও রয়েছে তাঁর অসংখ্য ভক্ত। তাঁর কনসার্ট মানেই ভক্তদের উন্মাদনা, উপচে পড়া ভিড়। প্রায় এক দশক পর বাংলাদেশে গান শোনাতে আসছেন অরিজিৎ। অনলাইন টিকিট টুমোরো প্ল্যাটফর্ম থেকে অরিজিতের বাংলাদেশে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

গত মঙ্গলবার রাতে টিকিট টুমোরো প্ল্যাটফর্মের ফেসবুক পেজে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। বিভিন্ন কনসার্টের দৃশ্য কোলাজ করে তৈরি সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে স্টেজে পারফর্ম করছেন অরিজিৎ। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে তাঁর গাওয়া ‘ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’ সিনেমার ‘ইলাহি মেরা’ গানটি। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, অরিজিৎ সিং লাইভ ইন ঢাকা।

ঢাকায় অরিজিৎ সিংয়ের কনসার্টের এই ঘোষণার পর থেকেই তুমুল আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ভক্তদের মাঝে। পোস্টের মন্তব্যের ঘরে অসংখ্য মন্তব্য, প্রায় সবারই এক জিজ্ঞাসা—কবে আসবেন অরিজিৎ, কবে মিলবে কনসার্টের টিকিট। তবে, অরিজিৎ সিংয়ের বাংলাদেশে আসার বিষয়টি জানালেও কনসার্টের ভেন্যু, তারিখ ও আয়োজকদের নাম প্রকাশ করেনি টিকিট টুমোরো প্ল্যাটফর্ম।

এ বিষয়ে জানতে প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা জানায়, এই আয়োজনের টিকিট পার্টনার হিসেবে আছে টিকিট টুমোরো। এই প্লাটফর্মেই পাওয়া যাবে অগ্রিম টিকিট, যথাসময়ে জানানো হবে তারিখ। এ ছাড়া আয়োজকদের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে বিস্তারিত। কারা আয়োজন করছে জানতে চাইলে, পলিসিগত কারণে তা প্রকাশ করতে চাইল না প্রতিষ্ঠানটি।

টিকিট টুমোরোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধাপে ধাপে জানানো হবে সব। এরই মধ্যে অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে একাধিকবার কথা হয়েছে কনসার্ট নিয়ে। আগামী বছর জাতীয় নির্বাচনের পর সুবিধাজনক সময়ে কনসার্টটি আয়োজন করা হবে বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছে টিকিট টুমোরো।

সবশেষ ২০১৬ সালে আর্মি স্টেডিয়ামে ‘অরিজিৎ সিং সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা’ শিরোনামের কনসার্টে পারফর্ম করেন অরিজিৎ। এদিকে আগামী নভেম্বরে ঢাকা মাতাতে আসছেন আরেক ভারতীয় শিল্পী অনুভ জৈন। অরোরা নাইট শীর্ষক কনসার্টটি আয়োজন করছে হাইপ ন্যাশন। এই কনসার্টেরও তারিখ ও ভেন্যু এখনো ঘোষণা করা হয়নি।

ওটিটিতে আসছে জয়ার ‘ফেরেশতে’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য ছবি: সংগৃহীত
‘ফেরেশতে’ সিনেমার দৃশ্য ছবি: সংগৃহীত

সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে জয়া আহসান অভিনীত ‘ফেরেশতে’। বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে গত ১৯ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল সিনেমাটি। এবার ফেরেশতে দেখা যাবে ঘরে বসে। আগামী ২ নভেম্বর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বঙ্গতে মুক্তি পাবে সিনেমাটি।

বাংলাদেশ-ইরান যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত হয়েছে ফেরেশতে। বানিয়েছেন ইরানি নির্মাতা মুর্তজা অতাশ জমজম। গল্পে দেখা যাবে, ঢাকা শহরের এক রিকশাচালক স্বামী ও গার্মেন্টসে চাকরি করা তার স্ত্রীর কাহিনি। তাদের গল্পে আছে সংগ্রাম, বঞ্চনা, টিকে থাকার লড়াই ও মানবিকতার অদম্য শক্তি। শুটিং হয়েছে এমন সব লোকেশনে, যেখানে আলো ঝলমল সাজসজ্জার পরিবর্তে ধরা দিয়েছে নিখাদ বাস্তবতা। ফলে গল্পটি দর্শকদের কাছে হয়ে উঠেছে আরও কাছের, আরও বিশ্বাসযোগ্য।

ফেরেশতে সিনেমায় স্বামী-স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুমন ফারুক ও জয়া আহসান। আরও আছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, শাহেদ আলী, রিকিতা নন্দিনী শিমু, শাহীন মৃধা, শিশুশিল্পী সাথী প্রমুখ। ২০২২ সালে নির্মাণ শেষে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে ফেরেশতে।

এদিকে, ১৯ অক্টোবর থেকে আরেক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে জয়া অভিনীত ‘নকশীকাঁথার জমিন’। হাসান আজিজুল হকের ‘বিধবাদের কথা’ গল্প অবলম্বনে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোর কথা তুলে আনা হয়েছে এই সিনেমায়। বানিয়েছেন আকরাম খান। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বোন রাহেলা ও সালেহার গল্প নিয়েই এর কাহিনি। এতে দুই বোনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান ও ফারিহা শামস সেঁওতি। আরও আছেন ইরেশ যাকের, রওনক হাসান, দিব্য জ্যোতি, সৌম্য জ্যোতি প্রমুখ।

কনক্লুশনের ১৫ বছর উপলক্ষে কনসার্ট

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩০ অক্টোবর ২০২৫, ০৮: ৩৬
কনক্লুশনের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত
কনক্লুশনের সদস্যরা। ছবি: সংগৃহীত

এ বছর ১৪ পেরিয়ে ১৫-তে পা দিয়েছে ব্যান্ড কনক্লুশন। ২০১১ সালের প্রথম দিকে যাত্রা শুরু করে ব্যান্ডটি। ১৫ বছর ধরে চলছে ব্যান্ডটির কার্যক্রম। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে কনসার্ট। আগামী ১ নভেম্বর বিকেলে রাজধানীর কেআইবি অডিটরিয়ামে শুরু হবে ‘ফিফটিন ইয়ার্স অব কনক্লুশন’ শিরোনামের এই কনসার্ট।

কনক্লুশন জানিয়েছে, এটি হবে ব্যান্ড ও ভক্তদের জন্য স্মরণীয় এক দিন। ফিফটিন ইয়ার্স অব কনক্লুশন কনসার্টে ব্যান্ডের বর্তমান সদস্যের সঙ্গে পারফর্ম করবেন সাবেক সদস্যরাও। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আতিফ ইমতিয়াজ, বেজিস্ট মাহেয়ান হাসানসহ থাকবেন সাবেক সদস্যরা।

এ ছাড়া কনসার্টে অতিথি শিল্পী হিসেবে যোগ দিচ্ছেন রায়েফ আল হাসান রাফা (অ্যাভোয়েড রাফা), নেমেসিস ব্যান্ডের ইফাজ, ওনড ব্যান্ডের প্রীতম ও ফাসিহ, ফিরোজ জংয়ের মার্ক রাতুল সিনহা, সামিন ইয়াসার, হাসিন আরিয়ানসহ প্রায় ১৫ জন অতিথি শিল্পী। বিকেল ৫টায় কনসার্ট শুরু হবে অনলাইন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ব্যান্ড ‘দ্য হেড অফিস’-এর পারফরম্যান্স দিয়ে। সব মিলিয়ে কনক্লুশনের ১৫ বছর উপলক্ষে আয়োজিত কনসার্টটি ব্যান্ডশিল্পীদের মিলনমেলায় পরিণত হবে বলে আশা করছে আয়োজক প্রতিষ্ঠান। কনসার্ট আয়োজন করছে ঢাকা ব্রডকাস্ট। টিকিট পাওয়া যাচ্ছে অনলাইন টিকিট প্ল্যাটফর্ম গেট সেক রকের ওয়েবসাইটে।

