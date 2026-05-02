রাজ-ডিকের নতুন সিনেমায় সুপারহিরো সালমান খান, শুটিং শুরু অক্টোবরে

কয়েক বছর ধরে বক্স অফিসে পিছিয়ে পড়লেও দমে যাননি সালমান খান। একের পর এক বড় প্রজেক্টের খবর দিচ্ছেন। ‘মাতৃভূমি’র কাজ শেষ করে সম্প্রতি নয়নতারার সঙ্গে আরেক সিনেমার শুটিং শুরু করেছেন। আরও এক নতুন সিনেমায় যুক্ত হলেন বলিউড ভাইজান। প্রথমবারের মতো পা রাখছেন সুপারহিরোর জগতে।
সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা জানিয়েছে, সালমানকে নিয়ে সুপারহিরোনির্ভর এই সিনেমা বানাচ্ছেন ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’, ‘ফারজি’সহ আলোচিত অনেক সিরিজ ও সিনেমার নির্মাতা জুটি রাজ-ডিকে। সিনেমার নাম ঠিক হয়নি এখনো। আছে প্রি-প্রোডাকশন পর্যায়ে।
প্রি-ভিজ্যুয়ালাইজেশন ও কারিগরি দিকগুলো চূড়ান্ত হয়ে গেলে অক্টোবর থেকে সিনেমার শুটিং শুরু করবেন সালমান। বিগ বাজেটের এই সুপারহিরো সিনেমা মুক্তি পাবে বিশ্বজুড়ে। তাই আন্তর্জাতিক দর্শকদের কথা মাথায় রেখে অত্যন্ত কারিগরি নিপুণতায় সিনেমাটি তৈরির লক্ষ্য নির্মাতাদের।
এই সিনেমার খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ভক্তদের একটাই কৌতূহল, এতে কে হবেন সালমানের নায়িকা? অপূর্ব লাখিয়া পরিচালিত ‘মাতৃভূমি’তে চিত্রাঙ্গদা সিং এবং ভামশি পেডপাল্লি পরিচালিত ‘এসভিসি ৬৩’তে তাঁর নায়িকা নয়নতারা। রাজ-ডিকের সুপারহিরো সিনেমায় সালমানের বিপরীতে সামান্থা রুথ প্রভু থাকবেন, এমন গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল।
তবে পিঙ্কভিলা নিশ্চিত করেছে, সামান্থার থাকার খবরটি সত্য নয়। নির্মাতারা এখনো উপযুক্ত অভিনেত্রীর খোঁজে আছেন। কয়েক মাসের মধ্যে নায়িকা চূড়ান্ত হবে। আশা করা হচ্ছে, ভামশি পেডপাল্লি ও রাজ-ডিকে নির্মিত এই দুই সিনেমা দিয়ে ২০২৭ সালের বক্স অফিসে রাজকীয় প্রত্যাবর্তন হবে সালমান খানের।
এদিকে সালমানের মাতৃভূমি সিনেমা নিয়ে দর্শকদের ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও মুক্তি নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। মুক্তির কথা ছিল এপ্রিলে। তবে বাদ সেধেছে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
২০২০ সালে লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের সৈন্যদের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল, সেই সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে মাতৃভূমি। আগে নাম ছিল ‘ব্যাটল অব গালওয়ান’। তবে সিনেমায় সরাসরি এই ঘটনার উল্লেখ নিয়ে আপত্তি তুলেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।
সিনেমার নামের পাশাপাশি তাই চিত্রনাট্যে একাধিক দৃশ্যে বদল আনা হয়েছে। নতুনভাবে সাজানো হয়েছে গল্প। বাদ পড়েছে সংঘর্ষের একাধিক দৃশ্য। এমনকি চীনের নামও বাদ পড়েছে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। ৪০ শতাংশ শুটিং করা হয়েছে নতুনভাবে। সে কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেছে মাতৃভূমির মুক্তি।
১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ের গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে ‘আজাদি’ নামের সিনেমা। সিনেমায় চঞ্চলকে দেখা যাবে পুলিশ কর্মকর্তার চরিত্রে। তাঁর বিপরীতে অভিনয় করেছেন কলকাতার পৌলমী।৩৬ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য নির্মাতা আহমেদ তাহসিন শামসের প্রামাণ্যচিত্র ‘দ্য ওয়াটার রিডার্স’ যুক্তরাষ্ট্রের লিফ্ট (এলআইএফটি) প্রোগ্রামে অনুদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। পাশাপাশি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘কজিতো, এরগো সুম’-এর জন্য মন্টাজ ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা পরিচালক ও সেরা ননফিকশন বিভাগে...১ ঘণ্টা আগে
দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজন করা হয়েছে ‘মাইগ্রেশন ফিল্ম ফেস্ট’। অভিবাসন বিষয়ক বাস্তব গল্প তুলে ধরতে তরুণ নির্মাতা ও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আহ্বান করা হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে গত ১ এপ্রিল থেকে চলচ্চিত্র জমা নেওয়া শুরু হয়েছে, যা চলবে ২৫ মে পর্যন্ত।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের মাইক্রো-ড্রামা বা ক্ষুদ্র নাটকের বাজার বর্তমানে ৩০০ মিলিয়ন ডলারের। বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ‘লুমিকাই’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৩০ সাল নাগাদ এই বাজারের আকার দাঁড়াবে ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে। এটি বর্তমানে ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল বিনোদন মাধ্যম।৬ ঘণ্টা আগে