‘পেড্ডি’ সিনেমায় জাহ্নবী অভিনীত চরিত্র নিয়ে বিতর্ক: ক্ষমা চাইলেন নির্মাতা, বদলে যাচ্ছে দৃশ্য

বক্স অফিসে রীতিমতো ঝড় তুলেছে তেলুগু সিনেমা ‘পেড্ডি’। মুক্তির প্রথম দুই দিনেই বিশ্বব্যাপী ১৮০ কোটি রুপির বেশি আয় করেছে রামচরণ ও জাহ্নবী কাপুর অভিনীত সিনেমাটি। তবে সমালোচনাও পিছু ছাড়ছে না। উঠেছে নারীদের প্রতি অবমাননা ও অশ্লীলতার অভিযোগ। দর্শকের একাংশের মতে, জাহ্নবীকে বেশ কিছু দৃশ্যে দেখে অস্বস্তিতে পড়েছেন তাঁরা। সমালোচনার জেরে ক্ষমা চেয়েছেন পরিচালক বুচি বাবু সোনা।
মুক্তির আগেই সিনেমার গান ‘হাল্লাল্লাল্লো’ প্রকাশের পর অশ্লীলতার অভিযোগ উঠেছিল। সিনেমা মুক্তির পর সেই অভিযোগ আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। দর্শকের অভিযোগ জাহ্নবী অভিনীত আচিয়াম্মা চরিত্রটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা নারীর ব্যক্তিত্বের চেয়ে বাহ্যিক আকর্ষণকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। কিছু দৃশ্যে অহেতুক যৌনভঙ্গিমা প্রদর্শিত হয়েছে বলেও দাবি করা হচ্ছে। সমালোচনা হচ্ছে ক্যামেরার ব্যবহার নিয়েও। অনেকের অভিযোগ জাহ্নবীর শরীরের অতিরিক্ত শট ও ক্লোজআপ মিলিয়ে অভিনেত্রীকে যেন পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেছেন নির্মাতা।
দর্শকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মুক্তির দিনই নিজের সিনেমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান জাহ্নবী। ইনস্টাগ্রামে এক গ্রুপে পোস্ট করে লেখা হয়, ‘পেড্ডি সিনেমাটি একজন অভিনেত্রীর প্রতি সবচেয়ে ব্যয়বহুল অপমান।’ সেই পোস্টে সহমত পোষণ করেন জাহ্নবী। এরপর গতকাল শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে ক্ষমা চেয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে নির্মাতা জানান, প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত সিনেমায় পরিবর্তন আনা হবে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, সিনেমার কাজ দর্শকদের বিনোদন দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা এবং তাঁদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। কাউকে অস্বস্তিতে ফেলা বা অসম্মানিত করা নয়। পেড্ডির কিছু দৃশ্য নিয়ে নানাজনের মতামত আমরা শুনেছি এবং বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। পর্দায় এবং পর্দার বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই নারীদের প্রতি আমার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে এবং কোনো নারী চরিত্রকে পণ্য হিসেবে দেখানো বা অসম্মান করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না।’
আরও বলা হয়েছে, ‘আমরা সবার অনুভূতিকে সম্মান করি, উত্থাপিত উদ্বেগগুলো বুঝতে পারছি এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইছি। আমরা সংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
টিভি নাটকের নিয়মিত শিল্পীদের নিয়ে ওটিটির কাজ করতে চান না নির্মাতারা—এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এবার এ বিষয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে ওটিটির অভিনয়শিল্পীদের প্রতি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে অভিনেত্রী মনিরা মিঠু বললেন...২ ঘণ্টা আগে
চারবার স্ট্রোক করে গান থেকে একরকম ছিটকে পড়েছেন সংগীতশিল্পী মশিউর রহমান রিংকু। মাঝে কিছুটা সুস্থ হয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন গানে ফেরার। তবে এখন বাস্তবতা বুঝতে পারছেন তিনি। জানেন, গানের জগতে আর ফেরা হবে না তাঁর।৩ ঘণ্টা আগে
প্রত্যয় খান একাধারে কণ্ঠশিল্পী, সুরকার ও সংগীত আয়োজক। ছোটবেলায় পার্থ সরকারের পরিচালনায় একটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন তিনি। গানের মানুষ বলেই আর কোনো নাটকে অভিনয় করা হয়নি তাঁর। সম্প্রতি প্রথমবারের মতো একটি ধারাবাহিক নাটকের মূখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রত্যয়।৩ ঘণ্টা আগে
নদীতে ভাসমান জাহাজিদের গল্প নিয়ে মোহাম্মদ নূরুজ্জামান বানিয়েছেন ‘মাস্তুল’। জাহাজে কর্মরত কর্মচারীদের যাপিত জীবন, তাঁদের আনন্দ-বেদনা ও নদী কিংবা সাগরে ভাসমান বিচ্ছিন্ন বাস্তবতাই এই সিনেমার মূল প্রেক্ষাপট। সিনেমার প্রচারে ব্যবহারের জন্য গল্পের সঙ্গে মিল রেখে গান খুঁজছিলেন নির্মাতা।১ দিন আগে