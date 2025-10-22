Ajker Patrika
আসরানির মৃত্যু, চুপিসারে হলো শেষকৃত্য

আসরানির মৃত্যু, চুপিসারে হলো শেষকৃত্য

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন বলিউড অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। বেশ কিছুদিন ভর্তি ছিলেন মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে। তাঁর ফুসফুসে পানি জমে গিয়েছিল। গত সোমবার বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অভিনেতার। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই দিন সন্ধ্যায় কাউকে না জানিয়ে অনেকটা চুপিসারে শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হয় আসরানির। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয় অভিনেতার মৃত্যুর খবর।

জানা গেছে, আসরানি নিজেই চাননি তাঁর শেষযাত্রায় আনুষ্ঠানিকতার বিষয় থাকুক। অভিনেতার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, মৃত্যুর আগে স্ত্রী মঞ্জুর কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবী থেকে নীরবে বিদায় নিতে চান তিনি। অভিনেতা চেয়েছিলেন, আমজনতা তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই মনে রাখুক। এ জন্য স্ত্রী মঞ্জুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে যেন কোনো রকম হট্টগোল বা মিডিয়ার ভিড় না হয় শেষযাত্রায়। অভিনেতার শেষ ইচ্ছা পূরণ করতেই তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হলো শেষকৃত্যের পর।

