মেয়ে দুয়ার জন্মদিনে মাতৃত্বকালীন ফটোশুটের ছবি দিলেন রণবীর-দীপিকা

বলিউডের তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং দ্বিতীয়বার মা-বাবা হতে চলেছেন। গত এপ্রিলে এ খবর প্রকাশিত হয়। এরপর শুটিং করলেও দীপিকাকে প্রকাশ্যে খুব একটা দেখা যায়নি। এবার রণবীর ও দীপিকা নিজেরাই ছতি তুলে প্রকাশ করলেন দীপিকার বেবি বাম্পের ছবি।
২০২৪ সালে প্রথমবার মা-বাবা হিসেবে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করেন রণবীর ও দীপিকা। গতকাল মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) ছিল তাঁদের কন্যা দুয়ার দ্বিতীয় জন্মদিন। সেই বিশেষ দিনেই প্রেগন্যান্সি ফটোশুটের একগুচ্ছ ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে রণবীর সিং লিখেছেন, ‘বেবি দুয়া অ্যান্ড আওয়ার হার্টস আর গেটিং বিগার! থ্যাংক ইউ ফর ইওর ব্লেসিংস।’
ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা সাদা-কালো ছবিগুলোতে হাস্যোজ্জ্বল মুডে দেখা যায় দীপিকা, রণবীর ও দুয়াকে। ছোট্ট দুয়ার চুলে দুটি ঝুঁটি বাঁধা। কোনো ছবিতে মেয়েকে নিয়ে খেলছেন রণবীর, কোনোটাতে আবার দীপিকা ও রণবীরের মাঝে হাসিমুখে ছোট্ট দুয়া। সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে রণবীর-দীপিকার ডুয়েট ছবি, যেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বেবি বাম্প। অন্য একটি ছবিতে মেয়েকে কোলে নিয়ে আছেন রণবীর, যেখানে ধরা পড়েছে মা-বাবার আদুরে মুহূর্ত।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১৪ নভেম্বর ইতালিতে জমকালো আয়োজনে বিয়ে করেন দীপিকা-রণবীর। তবে তাঁদের সম্পর্কের শুরু আরও আগে, ২০১৩ সালে ‘রাম-লীলা’ সিনেমার শুটিংয়ের সময়। দীর্ঘদিন সম্পর্কের পর ২০১৫ সালে গোপনে বাগদান সারেন তাঁরা, পরে প্রকাশ্যে আসে সেই খবর।
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