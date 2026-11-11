রামায়ণ সিনেমায় নতুন রূপের সীতাকে নিয়ে বিতর্ক, সাই পল্লবীর চেহারা নিয়েও ট্রোল

রামায়ণ সিনেমায় নতুন রূপের সীতাকে নিয়ে বিতর্ক, সাই পল্লবীর চেহারা নিয়েও ট্রোল
প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি খরচে নির্মিত মেগা-বাজেট চলচ্চিত্র ‘রামায়ণ: রাইজ অব অ্যা লিজেন্ড’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর থেকেই দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে তীব্র আলোচনা-সমালোচনা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে ছবিটিতে সীতা চরিত্রে দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রী সাই পল্লবীর অভিনয় এবং তাঁর চরিত্রের নতুন উপস্থাপনা নিয়ে সামাজিক মাধ্যম ও বিনোদন মহলে বিতর্ক তুঙ্গে।
ঐতিহ্যবাহী ধর্মগ্রন্থ ও পূর্ববর্তী রামায়ণের তুলনায় এই ছবিতে সীতাকে কেবল সাহায্যপ্রার্থী বা অসহায় নারী হিসেবে না দেখিয়ে একজন স্বাধীনচেতা, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও আত্মনির্ভরশীল যোদ্ধা রাজকন্যা হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি ও প্রযোজক নামিত মালহোত্রার এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি কিছু দর্শকের পছন্দ হলেও প্রাচীন ধর্মীয় রীতির ব্যত্যয়ের অভিযোগে সমালোচনার ঝড় তুলেছেন একটি বড় অংশের দর্শক।
রামায়ণের ধ্রুপদী সংস্করণ যেমন বাল্মীকি রামায়ণ বা তুলসীদাসের ‘রামচরিতমানস’-এ বনবাসের ১৪ বছর সময়ে রাম ও লক্ষ্মণের পাশে সীতার সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার কোনো বিবরণ নেই। সেখানে সুর্পণখার অঙ্গচ্ছেদ থেকে শুরু করে রাক্ষস বধের সমস্ত কাজ রাম ও লক্ষ্মণের হাতেই সম্পন্ন হয়।
তবে এই চলচ্চিত্রে সীতাকে এক শক্তিশালী নারী চরিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রে দেখানো হয়েছে: শৈশবেই সীতা অনায়াসে মহাদেবের ভারী ধনুক ‘শিবধনু’ তুলে নিচ্ছেন, যা তাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতা ও শারীরিক শক্তির প্রতীক।
আবার অযোধ্যায় বিয়ের পর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ না থেকে রাজ্য পরিচালনায় সাহায্য করা, কৃষি উন্নয়ন এবং তরুণদের তরবারি চালানো ও যুদ্ধবিদ্যা শেখানোর কাজে ভূমিকা রাখেন সীতা।
বনবাসকালে রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতাকেও দুই হাতে তরবারি ও ধনুক নিয়ে রাক্ষসদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা যায়। এক দৃশ্যে মারাত্মক আহত লক্ষ্মণকে রক্ষা করতে সীতা নিজে অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসেন।
রাবনের বোন সুর্পণখার নাক কেটে দেওয়ার পর লক্ষ্মণের ওপর ক্ষুব্ধ হন সীতা। এক নারীর ওপর এ ধরনের নৃশংসতার বিরোধিতা করে তিনি লক্ষ্মণকে সতর্ক করেন যে, এই ঘটনার পরিণতি শুভ হবে না।
এ ছাড়া চিরাচরিত সংস্করণের মতো স্বামীকে ‘স্বামী’ বা ‘আর্যপুত্র’ না ডেকে সীতা কেবল ‘রাম’ নামে সম্বোধন করেন। এমন সম্বোধন দুই চরিত্রের সমান অংশীদারিত্বকে নির্দেশ করে বলেই মনে করছেন চলচ্চিত্র সমালোচকেরা।
সিনেমাটি মুক্তির আগেই সাই পল্লবীকে সীতা চরিত্রে নির্বাচন করা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছিল ট্রোলিং।
সমালোচকদের অভিযোগ ছিল, হিন্দি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় এবং পূর্বের কিছু মন্তব্যের কারণে পৌরাণিক এই চরিত্রের ধর্মীয় গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হবেন সাই পল্লবী। এ ছাড়া তাঁর মেকআপ, কেশবিন্যাস এবং বাহ্যিক রূপ নিয়ে ‘পর্যাপ্ত সুন্দরী নন’ বলে কটূক্তি করেন নেটিজেনদের একাংশ।
ছবিটি মুক্তির পর ধর্মীয় আখ্যান পরিবর্তনের অভিযোগে সেই সমালোচনা আরও জোরালো হয়। অনেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্লেষকদের মতে, রামায়ণের মূল উপজীব্য থেকে সরে এসে আধুনিক নারীবাদী ধারণা চাপিয়ে দিতে গিয়ে মূল চরিত্রের আসল সৌন্দর্য ও ধর্মীয় সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে।
সমালোচনার জবাবে নির্মাতা ও সমর্থকদের বক্তব্য, সীতা কেবল একজন অসহায় নারী নন, তিনি শক্তি ও সহনশীলতার প্রতীক। ঐতিহ্যবাহী বাল্মীকি রামায়ণের পাশাপাশি ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণের একাধিক পাঠ বা বিকল্প সংস্করণ রয়েছে (যেমন অদ্ভুত রামায়ণ), যেখানে সীতার যুদ্ধংদেবী ও দেবী শক্তির রূপ বর্ণিত হয়েছে।
চলচ্চিত্রটিতে সীতাকেন্দ্রিক গল্পটিকে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল প্রেক্ষাপট দেওয়া হয়েছে, যেখানে সীতা উদ্ধারের অপেক্ষায় বসে থাকা কোনো চরিত্র নন, বরং রামের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিটি বিপদের মুখোমুখি হওয়া এক সমান অংশীদার।
বিশাল বাজেটের দৃশ্যমান ভিজ্যুয়াল ইফেক্টস (ভিএফএক্স) এবং বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও, প্রেক্ষাগৃহে ছবিটি নিয়ে দর্শক উন্মাদনা এবং বক্স অফিসে এর প্রভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়। মুক্তির মাত্র ছয় দিনেই ৪৪০ কোটি রুপি আয় করেছে রামায়ণ।