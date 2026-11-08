৩ দিনেই পৌনে ৪০০ কোটি আয় করল ‘রামায়ণ’

৩ দিনেই পৌনে ৪০০ কোটি আয় করল ‘রামায়ণ’
রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী অভিনীত নিতীশ তিওয়ারির বহুল আলোচিত চলচ্চিত্র ‘রামায়ণ’ মুক্তির পর বক্স অফিসে অব্যাহতভাবে সাফল্য ধরে রেখেছে। উদ্বোধনী দিনের চেয়ে তৃতীয় দিনে ছবিটির ব্যবসা ভারতের বাজারে আরও বেড়েছে।
মুক্তির পর প্রথম তিন দিনেই ছবিটি ভারতে মোট ১৮২ কোটি ৭০ লাখ রুপি নিট আয় সম্পন্ন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজারসহ বিশ্বজুড়ে ছবিটির সর্বমোট মোট গ্রস ব্যবসা দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ কোটি ৫০ লাখ রুপি।
গত শুক্রবার ছবিটির আয় সাময়িকভাবে কিছুটা হ্রাস পেলেও, শনিবার (তৃতীয় দিনে) নাটকীয়ভাবে তা আবারও বেড়ে দাঁড়ায়। Sacnilk-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শনিবার ভারতে ছবিটি ৬৯ কোটি ৮০ লাখ রুপি নিট আয় করেছে।
এর মধ্যে সিংহভাগ আয় এসেছে হিন্দি সংস্করণ থেকে। দেশজুড়ে ১৯ হাজার ৯২৭টি শো থেকে হিন্দি সংস্করণ একাই আয় করেছে ৫৩ কোটি রুপি। এ ছাড়া কন্নড় ভাষায় ৬ কোটি ৩০ লাখ, তেলুগুতে ৬ কোটি এবং মালয়ালম সংস্করণে ২ কোটি রুপি আয় এসেছে।
অ্যাভেঞ্জার্স বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও ছবিটির প্রভাব দেখা গেছে। তিন দিনে ভারতের বাইরে থেকে ছবিটি মোট ১৫৭ কোটি ২৫ লাখ রুপি গ্রস তুলে নিয়েছে।
উল্লেখ্য, ছবিটির প্রথম দিনের সংগ্রহ ছিল ৬৪ কোটি ৮৫ লাখ রুপি এবং দ্বিতীয় দিন (শুক্রবার) আয় দাঁড়ায় ৪৮ কোটি ৫ লাখ রুপি।
শুক্রবার ব্যবসায়িক দরপতনের কারণ ব্যাখ্যা করে বিশিষ্ট বলিউড চলচ্চিত্র বিশ্লেষক (ট্রেড অ্যানালিস্ট) তরন আদর্শ জানান, দীপাবলি উৎসবের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সাধারণত দর্শকেরা কেনাকাটা ও পারিবারিক প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকায় শুক্রবারের শো-গুলোতে লোক সমাগম কিছুটা কমেছিল। তবে সন্ধ্যা থেকেই দর্শক পরিস্থিতি ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করে।
তারান আদর্শ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, ‘সবার চোখ এখন শনি ও রবিবারের ছুটির ওপর। তবে লক্ষ্মীপূজার কারণে রোববার সন্ধ্যার শো কিছুটা ঢিলেঢালা হতে পারে। মূল উৎসবের ছুটি শুরু হওয়ার পর সোমবার থেকে বুধবারের মধ্যে ব্যবসার গ্রাফ ব্যাপকভাবে লাফিয়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।’
২০২৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত প্রভাস অভিনীত বিতর্কিত ছবি ‘আদিপুরুষ’-এর উদ্বোধনী দিনের আয়ের (৮৬ কোটি ৭৫ লাখ রুপি) হিসাব ভাঙতে না পারলেও তৃতীয় দিনের আয়ে ‘রামায়ণ’ তাকে সামান্য ব্যবধানে পেছনে ফেলেছে।
ভিএফএক্স ও সংলাপে সমালোচনার মুখোমুখি হলেও ‘আদিপুরুষ’ মুক্তির তৃতীয় দিনে ভারতে সংগ্রহ করেছিল ৬৯ কোটি ১০ লাখ রুপি। সেখানে রণবীর-সাই পল্লবীর ‘রামায়ণ’ তৃতীয় দিনে সংগ্রহ করেছে ৬৯ কোটি ৮০ লাখ রুপি।
প্রায় ৪ হাজার কোটি রুপি বাজেটে নির্মিত এই চলচ্চিত্রকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্ট হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। মুক্তির আগেই এর ব্যাপক বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালানো হয় এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে একটি বিশেষ রেড কার্পেট প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হয়।
নিতীশ তিওয়ারি পরিচালিত এই ছবিতে রাম ও সীতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন রণবীর কাপুর ও সাই পল্লবী। এ ছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন যশ, সানি দেওল, রবি দুবে এবং লারা দত্ত।