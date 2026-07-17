Ajker Patrika
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বলিউড

‘থ্রি ইডিয়টস’ সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়ে নয়, এত দিন তাহলে ভুল জানত সবাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৪৩
‘থ্রি ইডিয়টস’ সোনম ওয়াংচুকের জীবন নিয়ে নয়, এত দিন তাহলে ভুল জানত সবাই
‘থ্রি ইডিয়টস’ সিনেমার দৃশ্য। ছবি: সংগৃহীত

বলিউডের কালজয়ী চলচ্চিত্র ‘থ্রি ইডিয়টস’ (২০০৯)-এর জনপ্রিয় চরিত্র ‘ফুংসুখ ওয়াংডু’ (র‍্যাঞ্চো) লাদাখের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও উদ্ভাবক সোনম ওয়াংচুকের জীবন অবলম্বনে তৈরি—দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই বহুল প্রচলিত ধারণাটিকে সম্পূর্ণ নাকচ করে দিয়েছেন অভিনেতা আমির খান।

লন্ডনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমির খান স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, সিনেমাটি তৈরির সময় তিনি বা ছবির চিত্রনাট্যকারদের কেউই সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে জানতেন না। তবে এই তথ্যের সত্যতা স্পষ্ট করার পাশাপাশি বর্তমানে দিল্লিতে আমরণ অনশনরত এই শিক্ষাবিদের প্রতি নিজের নৈতিক সমর্থন ব্যক্ত করেছেন আমির। একই সঙ্গে ওয়াংচুকের দ্রুত অবনতিশীল স্বাস্থ্য নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি।

লন্ডন-ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (এলআইএফএফ) একটি বিশেষ প্রদর্শনী-পরবর্তী প্রশ্নোত্তর পর্বে আমির খান এই বিষয়ে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, ‘একটি ভুল ধারণা রয়েছে যে “থ্রি ইডিয়টস” সিনেমাটি সোনম ওয়াংচুকের জীবন অবলম্বনে তৈরি। এটি মোটেও সত্য নয়। যখন এই ছবির চিত্রনাট্য লেখা হচ্ছিল, তখন আমাদের কাছে সোনম ওয়াংচুক সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিল না এবং ব্যক্তিগতভাবেও আমি তাঁকে চিনতাম না।’

তবে সিনেমার চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও সোনম ওয়াংচুকের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন আমির। তিনি বলেন, ‘সোনম ওয়াংচুক যে কাজটি করছেন, তা অত্যন্ত যৌক্তিক ও সঠিক। তিনি অনশন করছেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় অনেকেই এখন অনশন ভেঙে ফেলার অনুরোধ জানাচ্ছেন।’

সম্প্রতি থ্রি ইডিয়টস সিনেমায় ‘চতুর রামালিঙ্গম’ চরিত্রে অভিনয় করা ওমি বৈদ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সেখানে তিনি সোনম ওয়াংচুকের অনশন আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান এবং আবারও দাবি করেন যে, ফুংসুখ ওয়াংডু চরিত্রটি ওয়াংচুকের জীবন থেকেই অনুপ্রাণিত। ওমি বৈদ্যের এই দাবির পর আমির খানের ওপর এই বিষয়ে কথা বলার সামাজিক চাপ তৈরি হয়েছিল।

সেই ভিডিওর প্রসঙ্গে টেনে আমির খান বলেন, ‘ভিডিওতে চতুর (ওমি বৈদ্য) যা বলেছে, তা সঠিক নয়।’

আমির আরও যোগ করেন, ‘সোনম ওয়াংচুকের কাজ নিজস্ব যোগ্যতায় মহিমান্বিত। আমাদের কাছে তাঁর শ্রদ্ধার পাত্র হওয়ার জন্য তাঁকে থ্রি ইডিয়টসের কোনো চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠার প্রয়োজন নেই।’

৫৯ বছর বয়সী সোনম ওয়াংচুক ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন ধর্মঘট শুরু করেছেন, যা ইতিমধ্যে দুই সপ্তাহ পার করেছে। ভারতে সম্প্রতি দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ‘নিট’-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস বিতর্কের জেরে এই আন্দোলনের ডাক দেন তিনি।

ভারতের লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমূল সংস্কার এবং এই অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবিতে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন লাদাখের এই সমাজকর্মী।

ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, টানা দুই সপ্তাহের অনশনে ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার আশঙ্কাজনক অবনতি হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অনশন শুরুর পর থেকে তাঁর ওজন ৮ থেকে ৯ কেজি কমে গেছে।

রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার পরিমাণ (ব্লাড সুগার) আশঙ্কাজনক মাত্রায় নেমে যাওয়ায় চিকিৎসক এবং তাঁর সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

সিনেমা-সম্পর্কিত ভুল তথ্য সংশোধনের পাশাপাশি আমির খানও অন্য বিশিষ্টজনদের মতো সোনম ওয়াংচুককে নিজের জীবনের সুরক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে এই কঠোর অনশন কর্মসূচি প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিষয়:

আমির খানচলচ্চিত্রবলিউডবিনোদন
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