‘সাইয়ারা’, ‘কুলি’সহ মুক্তি পাচ্ছে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
খুব কাছেরই কেউ (বাংলা ফিকশন)
নয়া নোট (বাংলা ওয়েব ফিল্ম)
কুলি (তামিল সিনেমা)
সাইয়ারা (হিন্দি সিনেমা)
অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং সিজন ৫ (ইংরেজি সিরিজ)
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
খুব কাছেরই কেউ (বাংলা ফিকশন)
নয়া নোট (বাংলা ওয়েব ফিল্ম)
কুলি (তামিল সিনেমা)
সাইয়ারা (হিন্দি সিনেমা)
অনলি মার্ডারস ইন দ্য বিল্ডিং সিজন ৫ (ইংরেজি সিরিজ)
দীর্ঘ সময় ধরে নিজেকে শোবিজ থেকে দূরে রেখেছেন চিত্রনায়িকা সাদিকা পারভীন পপি। তিনি আড়ালে চলে যাওয়ার কারণে আটকে আছে ‘ভালোবাসার প্রজাপতি’, ‘কাঠগড়ায় শরৎচন্দ্র’সহ কয়েকটি সিনেমা। নির্মাতারাও দীর্ঘ সময় ধরে কোনো খোঁজ পাচ্ছিলেন না নায়িকার। জানিয়েছিলেন, পপির জন্য তাঁরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন।৯ মিনিট আগে
ঈদে দেশে নতুন সিনেমা মুক্তির হিড়িক দেখা গেলেও বছরের অন্য সময়ে থাকে ভাটা। পুরোনো সিনেমা দিয়েই হল চালু রাখতে হয় হলমালিকদের। তবে এ মাসে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে দুটি সিনেমা। এ সপ্তাহেও আলোর মুখ দেখছে নতুন সিনেমা।১২ মিনিট আগে
দম সিনেমার মাধ্যমে অনেক দিন পর নির্মাণে ফিরছেন রেদওয়ান রনি। এ সিনেমায় আফরান নিশোর সঙ্গে আরও আছেন চঞ্চল চৌধুরী। এটি দিয়ে প্রথমবার বড়পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে চঞ্চল ও নিশোকে।১২ ঘণ্টা আগে
গত রোজার ঈদে মুক্তি পেয়েছিল শাকিব খানের দুটি সিনেমা— ‘বরবাদ’ ও ‘অন্তরাত্মা’। বরবাদ হিট হলেও প্রচারের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তরাত্মা। সিনেমাটি এবার আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে।১২ ঘণ্টা আগে