‘নকশী কাঁথার জমিন’সহ আসছে যেসব সিনেমা-সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
বিনোদন ডেস্ক
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
নকশী কাঁথার জমিন (বাংলা সিনেমা)
গিরগিটি (বাংলা সিরিজ)
নিশির ডাক (বাংলা সিরিজ)
মিস্টার স্করসেসি (তথ্যচিত্র)
দ্য ডিপ্লোম্যাট সিজন ৩ (ইংরেজি সিরিজ)
ছেলের অসুস্থতার কারণে দুই বছরের অধিক সময় ধরে কানাডাতেই বেশির ভাগ সময় কাটে সংগীতশিল্পী কুমার বিশ্বজিতের। সেখান থেকে সুযোগ পেলে কনসার্টে অংশ নিচ্ছেন, তৈরি করছেন নতুন গান। গত আগস্টে প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সুর ও সংগীতায়োজনে কিশোর দাসের ‘কান্দে রে ভাই কান্দে’ শিরোনামের একটি গান।২ ঘণ্টা আগে
লালন সাঁইয়ের ১৩৫তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আজ থেকে কুষ্টিয়া, ঢাকাসহ সারা দেশে একযোগে শুরু হচ্ছে লালন উৎসব—ভক্ত, সাধক আর শিল্পীদের মিলনমেলা। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ব্যবস্থাপনায় আজ কুষ্টিয়াসহ দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে লালন উৎসব ও লালন মেলা পালিত হবে।২ ঘণ্টা আগে
সাত বছর আগে ২০১৮ সালে চ্যানেল আইয়ে টিভি সিরিজ হিসেবে প্রচারিত হয়েছিল ‘সাত ভাই চম্পা’। টিভিতে প্রচারের পর গত বছর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইস্ক্রিনে ওয়েব ফিল্ম হিসেবে মুক্তি পেয়েছিল এই টিভি সিরিজ। টিভি ও ওটিটির পর এবার প্রেক্ষাগৃহে দেখা যাবে সাত ভাই চম্পা। আজ দেশের তিনটি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা...২ ঘণ্টা আগে
কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা তাঁর সংগীতজীবনের ৬০ বছর পূর্ণ করেছেন। এই উপলক্ষে মাছরাঙা টেলিভিশনের স্টার নাইট অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছে বিশেষ আয়োজনে। অংশ নিয়েছেন রুনা লায়লা, কথা বলেছেন তাঁর গান ও ক্যারিয়ারের নানা বিষয়ে।১৭ ঘণ্টা আগে