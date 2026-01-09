Ajker Patrika
নতুন নাটক ‘আয়নার কারিগর’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নাবিলা ও তানভীর। ছবি: সংগৃহীত

জীবনযুদ্ধের গল্প নিয়ে তৈরি হলো নতুন নাটক ‘আয়নার কারিগর’। নাটকের গল্প, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন মো. রবিউল সিকদার। মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন গোলাম কিবরিয়া তানভীর ও নাবিলা বিনতে ইসলাম। ৬ ও ৭ জানুয়ারি নাটকটির শুটিং হয়েছে। এখন চলছে সম্পাদনার কাজ। শিগগির একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হবে নাটকটি।

পরিচালক রবিউল সিকদার জানিয়েছেন, আয়নার কারিগর মূলত একটি জীবনঘনিষ্ঠ গল্পের নাটক। তানভীর ও নাবিলা ছাড়া এতে আরও অভিনয় করেছেন বাবুল আহমেদ, আশরাফুল আশীষ, এ বি এম সাইদুল হক, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, আসমা শিউলী, কবির টুটুল প্রমুখ।

নাটকটি নিয়ে পরিচালক রবিউল শিকদার বলেন, ‘অনেকে স্বল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে ধনী হতে চায়, অনেক টাকাপয়সার মালিক হতে চায়। প্রয়োজনে অসদুপায় অবলম্বনেও দ্বিধা বোধ করে না। কিন্তু এমন কাজ শেষ পর্যন্ত ভালো ফল বয়ে আনে না। এটাই গল্পের মূল বিষয়বস্তু। গল্পটা একেবারেই সমসাময়িক। তানভীর ভাই, নাবিলা আপাসহ যাঁরা অভিনয় করেছেন, প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন। আমি সব সময়ই চেষ্টা করি জীবন থেকে নেওয়া গল্পের নাটক নির্মাণ করতে। এই নাটকও তাই।’

অভিনেতা তানভীর বলেন, ‘গল্প ভাবনাটা খুব ভালো লেগেছে। ভীষণ আন্তরিকতা নিয়ে নাটকটিতে অভিনয় করেছি। আশা করি প্রচারে এলে ভালো লাগবে দর্শকের।’

নাবিলা বলেন, ‘রবি ভাই গল্পের ব্যাপারে ভীষণ চুজি। তাঁর নাটকের গল্পই দর্শকদের আকৃষ্ট করে। আয়নার কারিগর গল্পটাও দর্শকদের ভালো লাগবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমরা চেষ্টা করেছি চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করতে। সব মিলিয়ে নাটকটি দর্শকের মন জয় করবে বলে আশা রাখি।’

বিষয়:

জীবনযুদ্ধছাপা সংস্করণনাটকবিনোদন
