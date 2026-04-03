অণিমা রায়ের সঞ্চালনায় ‘অণিমার গানঘর’

(উপরে) ফাতেমা তুজ জোহরা ও ফাহিম হোসেন চৌধুরী, (নিচে) তানভীর আলম সজীব ও ঐশী

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অণিমা রায়ের উপস্থাপনায় শুরু হচ্ছে নতুন অনুষ্ঠান ‘অণিমার গানঘর’। কোলাহল কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মিত অনুষ্ঠানটিতে সংস্কৃতিজগতের বিভিন্ন শাখার গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবেন অণিমা। বৈঠকি আলাপের আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানটি।

অণিমার গানঘর অনুষ্ঠানটির ব্যাপ্তি ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। নির্মাণ করছেন সুরকার, গীতিকার ও সঞ্চালক তানভীর তারেক। এরই মধ্যে অনুষ্ঠানের বেশ কিছু পর্ব ধারণ করা হয়েছে। ধারণকৃত পর্বগুলোতে অণিমার অতিথি হয়েছেন কণ্ঠশিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক তানভীর আলম সজীব, কণ্ঠশিল্পী ঐশী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের কারিগরি সহযোগিতায় রয়েছে কোলাহল কমিউনিকেশন।

অনুষ্ঠানটি নিয়ে অণিমা রায় বলেন, ‘সংগীত নিয়েই আমার আজীবনের পথচলা। তানভীর আমাকে বলল, শিল্পীদের জীবন, দর্শন নিয়ে নানা আলাপ আর তথ্যভিত্তিক একটা আর্কাইভ করা গেলে ভালো হয়। আমারও প্রস্তাবটি ভালো লাগল। সেই ভাবনা থেকেই সংগীত ও সংস্কৃতি অঙ্গনের গুণী মানুষদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।’

অণিমা রায়। ছবি: সংগৃহীত
প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার রাত ১০টায় কোলাহলের অফিশিয়াল পেজ, তানভীর তারেকের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, স্বাধীন মিউজিক অ্যাপসহ মোট পাঁচটি প্ল্যাটফর্মে অণিমার গানঘর অনুষ্ঠানের নতুন পর্ব প্রকাশ করা হবে।

আজ রাত ১০টায় প্রকাশ করা হবে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। প্রথম পর্বে অণিমা রায়ের অতিথি হিসেবে থাকছেন কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক তানভীর আলম সজীব।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম নির্মাণের খবর দিলেন সাইমন সাদিক

আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন কনকচাঁপা, বিশেষ সম্মাননা কাঙালিনী সুফিয়া

আবার ‘কুইন’ নিয়ে ফিরছেন কঙ্গনা

সন্ধ্যার পর মাল্টিপ্লেক্সে বন্ধ থাকবে প্রদর্শনী

