অণিমা রায়ের সঞ্চালনায় ‘অণিমার গানঘর’

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী অণিমা রায়ের উপস্থাপনায় শুরু হচ্ছে নতুন অনুষ্ঠান ‘অণিমার গানঘর’। কোলাহল কমিউনিকেশন প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মিত অনুষ্ঠানটিতে সংস্কৃতিজগতের বিভিন্ন শাখার গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলবেন অণিমা। বৈঠকি আলাপের আঙ্গিকে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানটি।
অণিমার গানঘর অনুষ্ঠানটির ব্যাপ্তি ৪০ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত। নির্মাণ করছেন সুরকার, গীতিকার ও সঞ্চালক তানভীর তারেক। এরই মধ্যে অনুষ্ঠানের বেশ কিছু পর্ব ধারণ করা হয়েছে। ধারণকৃত পর্বগুলোতে অণিমার অতিথি হয়েছেন কণ্ঠশিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা, রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী, কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক তানভীর আলম সজীব, কণ্ঠশিল্পী ঐশী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের কারিগরি সহযোগিতায় রয়েছে কোলাহল কমিউনিকেশন।
অনুষ্ঠানটি নিয়ে অণিমা রায় বলেন, ‘সংগীত নিয়েই আমার আজীবনের পথচলা। তানভীর আমাকে বলল, শিল্পীদের জীবন, দর্শন নিয়ে নানা আলাপ আর তথ্যভিত্তিক একটা আর্কাইভ করা গেলে ভালো হয়। আমারও প্রস্তাবটি ভালো লাগল। সেই ভাবনা থেকেই সংগীত ও সংস্কৃতি অঙ্গনের গুণী মানুষদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।’
প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার রাত ১০টায় কোলাহলের অফিশিয়াল পেজ, তানভীর তারেকের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, স্বাধীন মিউজিক অ্যাপসহ মোট পাঁচটি প্ল্যাটফর্মে অণিমার গানঘর অনুষ্ঠানের নতুন পর্ব প্রকাশ করা হবে।
আজ রাত ১০টায় প্রকাশ করা হবে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। প্রথম পর্বে অণিমা রায়ের অতিথি হিসেবে থাকছেন কণ্ঠশিল্পী ও সংগীত পরিচালক তানভীর আলম সজীব।
এক বছরের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক। ২০২৪ সালের শেষ দিকে দেশ ছাড়ার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে হতাশার কথা জানিয়েছিলেন সাইমন। পেশাগত সংকটের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বিকল্প পেশায় জড়ানোর। এবার যুক্তরাষ্ট্র থেকে জানালেন সেই খবর।৩ ঘণ্টা আগে
চ্যানেল আই মিউজিক অ্যাওয়ার্ডসের ২০তম আসরে আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন সংগীতশিল্পী কনকচাঁপা এবং বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছেন শিল্পী কাঙালিনী সুফিয়া। ৭ এপ্রিল বগুড়ার একটি পাঁচ তারকা হোটেলের উন্মুক্ত মাঠে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।৩ ঘণ্টা আগে
রাজনীতির ময়দানে পা রাখার পর থেকে অভিনেত্রী হিসেবে কঙ্গনা রনৌত অনেকটা পিছিয়ে পড়েছেন। ২০২৪ সালের জুনে হিমাচল প্রদেশের মান্ডি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। এরপর রাজনীতি নিয়েই বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। কঙ্গনা রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার পর থেকে কমেছে তাঁর সিনেমার সংখ্যা।৩ ঘণ্টা আগে
জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য সারা দেশের দোকানপাট ও শপিং মল সন্ধ্যার পর বন্ধ রাখার নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। প্রথমে সন্ধ্যা ৬টা থেকে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিলেও গতকাল এক ঘণ্টা বাড়িয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মাল্টিপ্লেক্সগুলো...৩ ঘণ্টা আগে