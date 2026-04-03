আজ সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে ‘রাক্ষস’, ২৪ এপ্রিল ‘দম’

‘রাক্ষস’ সিনেমায় সিয়াম আহমেদ ও সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়। ছবি: সংগৃহীত

ঈদ উপলক্ষে শুধু মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পেয়েছিল মেহেদী হাসান হৃদয়ের ‘রাক্ষস’। এবার সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে সিঙ্গেল স্ক্রিনে। আজ থেকে দেশের ৩০টি হলে দেখা যাবে রাক্ষস। রোমান্টিক থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন সিয়াম আহমেদ। তাঁর নায়িকা হয়েছেন টালিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায়।

ঈদের আগেই নির্মাতা জানিয়েছেন, পাইরেসির শঙ্কার কারণে প্রথম সপ্তাহে রাক্ষস সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অবশেষে দুই সপ্তাহ পর সিঙ্গেল স্ক্রিনে আলোর মুখ দেখছে সিনেমাটি।

প্রযোজনা সংস্থা ও প্রদর্শক সমিতির থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, গ্র্যান্ড সিলেট, আনন্দ সিনেমা (কুলিয়ারচর), মণিহার সিনেমা ও মণিহার সিনেপ্লেক্স (যশোর), মম ইন ও মধুবন (বগুড়া), রাজ তিলক (রাজশাহী), সুগন্ধা (চট্টগ্রাম), মধুমিতা, আনন্দ, শ্যামলী স্কয়ার ও সৈনিক ক্লাব (ঢাকা), সিনেস্কোপ (নারায়ণগঞ্জ), স্বপ্নীলসহ (কুষ্টিয়া) প্রায় ৩০টি হলে চলবে রাক্ষস।

সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তির খবরে খুশি অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। তিনি বলেন, ‘মাল্টিপ্লেক্স অবশ্যই একটি বড় জায়গা, কিন্তু সিনেমার আসল দর্শক সিঙ্গেল স্ক্রিনের। আমি মনে করি, তারা সিনেমাকে ওউন করে, সেলিব্রেট করে। রাক্ষস সিঙ্গেল স্ক্রিনে সেলিব্রেট করার মতো সিনেমা।’

রাক্ষসের প্রযোজক শাহরীন আক্তার সুমি বলেন, ‘দর্শকদের অনুরোধ ছিল—কবে সিঙ্গেল স্ক্রিনে রাক্ষস আসবে। তাদের জন্য সুখবর, এবার মাল্টিপ্লেক্সের পাশাপাশি সিঙ্গেল স্ক্রিনেও সিনেমাটি উপভোগ করা যাবে। পরবর্তী সপ্তাহে শতাধিক হলে মুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।’

এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন আলী রাজ, সোহেল মণ্ডলসহ অনেকে। আইটেম গানে নেচেছেন বলিউড অভিনেত্রী নাতালিয়া জেনোশেক।

অন্যদিকে, আফরান নিশো অভিনীত ‘দম’ সিনেমাটি ২৪ এপ্রিল সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তি পাবে বলে জানিয়েছেন প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল। এই সিনেমাটিও শুধু মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পায়। গত বুধবার দমের বিশেষ প্রদর্শনীতে সিঙ্গেল স্ক্রিনে মুক্তির তারিখ ঘোষণা দেন শাকিল। তিনি বলেন, ‘আমরা আগেই জানিয়েছিলাম পাইরেসি শঙ্কার কারণে মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে অনেকেই প্রশ্ন করছিলেন সিঙ্গেল স্ক্রিনে কবে থেকে দেখা যাবে দম। অনেক হলমালিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঠিক করেছি সারা দেশের সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলোতে ২৪ এপ্রিল একযোগে দম মুক্তি দেওয়া হবে।’

সত্য ঘটনা অবলম্বনে সার্ভাইভাল স্টোরিতে তৈরি হয়েছে দম। অভিনয় করেছেন আফরান নিশো, চঞ্চল চৌধুরী, পূজা চেরি প্রমুখ। সিনেমাটি ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ায়। এ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় মুক্তির কথা রয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রথম নির্মাণের খবর দিলেন সাইমন সাদিক

আজীবন সম্মাননা পাচ্ছেন কনকচাঁপা, বিশেষ সম্মাননা কাঙালিনী সুফিয়া

আবার ‘কুইন’ নিয়ে ফিরছেন কঙ্গনা

সন্ধ্যার পর মাল্টিপ্লেক্সে বন্ধ থাকবে প্রদর্শনী

