প্রশিক্ষণ ও উৎসবে অংশ নিতে ফ্রান্সে যাচ্ছেন পূজা

বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার ও নির্দেশক এবং তুরঙ্গমীর আর্টিস্টিক ডিরেক্টর পূজা সেনগুপ্ত। দেশের পাশাপাশি বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। এবার নাচের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নাচ নিয়ে সেশন পরিচালনা করতে ও উৎসবে অংশ নিতে ফ্রান্সে যাচ্ছেন পূজা।
ফ্রান্সের জিয়ান লরিনজেট অব জ্যাজ ড্যান্স কোম্পানির আমন্ত্রণে ১৩ নভেম্বর থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ফ্রান্সের নিস শহরে অবস্থান করবেন পূজা সেনগুপ্ত। সেখানে লাবান মুভমেন্ট এনালাইসিস বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবেন, ফ্রান্সের শিল্পীদের জন্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাচ নিয়ে একটি সেশন পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া জিয়ান লরিনজেট অব জ্যাজ ড্যান্স কোম্পানির সঙ্গে চলতি মাসে ফ্রান্সের কান শহরে অনুষ্ঠেয় ২৫তম কান আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবে অংশ নেবেন পূজা।
পূজা সেনগুপ্ত নির্দেশিত ড্যান্স থিয়েটার ও কোরিওগ্রাফিগুলোর মধ্যে ‘ওয়াটারনেস’, ‘অনামিকা সাগরকন্যা’, ‘নন্দিনী’, ‘হোচিমিন’, ‘অদম্য’, ‘ধরা তরু কাব্য’, ‘অরণ্যা’, ‘রেজল্যুশন’ অন্যতম।
নৃত্য ও নির্দেশনার পাশাপাশি পূজা একজন গবেষক। বাংলাদেশের নিজস্ব নৃত্যধারা নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে গবেষণা করছেন তিনি। ২০১৪ সালে ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ সালে ফিলিপাইন ড্যান্স এক্সচেঞ্জে নাচ নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করেছেন পূজা। ২০১৮ সালে চীনে ক্যাপিটাল নরমাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বেইজিং ড্যান্স একাডেমি, রাশিয়ায় হারজেন স্টেট ইউনিভার্সিটি আয়োজিত নৃত্যশিক্ষা সম্মেলনে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। চীন, রাশিয়া ও ভারতের একাধিক জার্নালে তাঁর নৃত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।
২০১৮ সালে নুরুল কাদের সম্মাননা লাভ করেন পূজা। ২০১৯ সালে প্রথম বাংলাদেশি নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তুরঙ্গমী স্কুল অব ড্যান্স এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে পূজা সেনগুপ্ত ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স কাউন্সিল ইউনেসকোর সদস্যপদ লাভ করেন। ২০২২ সালে হোচিমিন প্রযোজনার জন্য পূজা সেনগুপ্তকে ফ্রেন্ডশিপ মেডেল প্রদান করেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট। এ ছাড়া কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আরও নানা সম্মাননা পেয়েছেন পূজা সেনগুপ্ত।
সম্প্রতি উপস্থাপক হিসেবে নাম লিখিয়েছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহর থেকে প্রকাশিত ঠিকানা টিভিতে ‘ফ্রাইডে নাইট উইথ জায়েদ খান’ শীর্ষক টক শো উপস্থাপনা করছেন তিনি। অনুষ্ঠানটির দশম পর্বে জায়েদ খানের অতিথি হিসেবে দেখা যাবে টালিউড অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে। ক্যারিয়ারের নানা চড়াই-উতরাইয়ের গল্পের পাশাপাশি ব্যক্তিজীবন নিয়েও কথা বলেছেন ঋতুপর্ণা। দুই অভিনয়শিল্পী আড্ডা দিয়েছেন নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে বসে। সেখান থেকেই ধারণ করা হয়েছে নতুন পর্বটি। আজ শুক্রবার বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় পর্বটি প্রচারিত হবে ঠিকানার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে।
মিসরের কায়রো অপেরা হাউসে ১২ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ৪৬তম কায়রো ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এই উৎসবে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হবে বাংলাদেশের ‘কাফফারা’ সিনেমার। উৎসবের ইন্টারন্যাশনাল প্যানোরামা বিভাগে স্থান করে নিয়েছে ফারহানা হামিদ অভিনীত সিনেমাটি। এটি পরিচালনা করেছেন তানভীর চৌধুরী। গত মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কাফফারা সিনেমার পোস্টার শেয়ার করে তথ্যটি নিশ্চিত করেছে উৎসব কর্তৃপক্ষ।
কাফফারা সিনেমার গল্প আবর্তিত হয়েছে স্থানীয় এক মসজিদের ইমাম ও তার স্ত্রীকে কেন্দ্র করে। একটি মর্মান্তিক ঘটনার পর অনুশোচনায় ভুগছে ইমাম। তার স্ত্রী তাকে অপরাধবোধের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। ইমামের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রায়হান উদ্দিন, স্ত্রীর চরিত্রে ফারহানা হামিদ। এই সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক হচ্ছে রায়হানের। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছেন তানভীর চৌধুরী ও বরকত হোসেন পলাশ।
নির্মাতা তানভীর চৌধুরী জানিয়েছেন, ১৮ নভেম্বর কায়রো উৎসবে প্রদর্শিত হবে কাফফারা। প্রদর্শনীর সময় উপস্থিত থাকবেন তিনি। ২১ নভেম্বর বিজয়ীদের নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের আসর।
এ প্রসঙ্গে ফারহানা বলেন, ‘গল্পটা নিজের সঙ্গে নিজের মানসিক দ্বন্দ্ব আর বোঝাপড়ার। সিনেমাটি কায়রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রিমিয়ার হচ্ছে—এটা আমাদের জন্য গর্বের আর আনন্দের খবর। ডিরেক্টর থেকে শুরু করে প্রত্যেক শিল্পী, কলাকুশলী অনেক পরিশ্রম করেছেন, যত্ন নিয়ে কাজ করেছেন। তাই এই প্রাপ্তি সবার জন্যই অনুপ্রেরণার।’
কাফফারা সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন শাহরিয়া পুলক, এম এ মারুফ, মনিসা অর্চি প্রমুখ।
এ বছর কান উৎসবের মার্শে দ্যু ফিল্মে প্রদর্শিত হয়েছে ফারহানা হামিদ অভিনীত আরেক সিনেমা ‘বাঙালি বিলাস’। বানিয়েছেন এবাদুর রহমান। যৌনতা, নারীবাদ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাজনীতিকে একত্র করে নির্মিত হয়েছে বাঙালি বিলাস।
২০১৮ সালে অ্যান্থলজি সিনেমা ‘ইতি তোমারই ঢাকা’ দিয়ে অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু ফারহানার। পরিচিতি পান ‘সদরঘাটের টাইগার’ ওয়েব সিরিজ দিয়ে। এ বছর ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া ‘বোহেমিয়ান ঘোড়া’ সিরিজেও প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। অমিতাভ রেজা চৌধুরীর পরিচালনায় এতে তিনি অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিমের বিপরীতে।
২০১৬ সালে অমিতাভ রেজা চৌধুরী পরিচালিত ‘আয়নাবাজি’ সিনেমা মুক্তির পর আলোচিত হয়ে ওঠেন মাসুমা রহমান নাবিলা। গত বছর রায়হান রাফীর ‘তুফান’ মুক্তির পর নাবিলাকে নিয়ে আবার আলোচনা শুরু হয়। তুফানে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়। তবে, সিনেমা নিয়ে সন্তুষ্ট হলেও চরিত্রের ব্যাপ্তি নিয়ে আক্ষেপ আছে অভিনেত্রীর। তাই ‘তুফান ২’ নির্মিত হলে আরও সতর্ক থাকতে চান তিনি।
মুক্তির পরপর তুফান সিনেমার দ্বিতীয় পর্ব বানানোর কথা জানিয়েছিলেন নির্মাতা। তবে এখনো আসেনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। গত মাসে হঠাৎ গুঞ্জন ছড়ায়, ২০২৭ সালের কোনো এক ঈদে মুক্তি পাবে তুফান ২। নাবিলা জানালেন, তুফান ২ নিয়ে নির্মাতাদের সঙ্গে এখনো কোনো কথা হয়নি। তবে সিকুয়েল হলে অভিনয় করতে রাজি আছেন তিনি। নাবিলা বলেন, ‘তুফান একটি ভালো সিনেমা। সুন্দরভাবে দর্শক এটা গ্রহণ করেছে। তুফান ২ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য তাই মুখিয়ে আছি। তবে আরেকটু সতর্ক থাকব, যাতে নিজের চরিত্রটিকে আরও স্টাবলিশ করা যায়। আরও ভিন্নভাবে নিজেকে উপস্থাপন করা যায়।’
তুফান সিনেমায় শাকিব খানের বিপরীতে ছিলেন দুই নায়িকা। নাবিলার সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মিমি চক্রবর্তী। নাবিলা অভিনয় করেছেন কস্টিউম ডিজাইনার জুলি চরিত্রে। তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হলেও, চরিত্রের ব্যাপ্তি ছিল কম। নাবিলা জানান, সময়স্বল্পতার কারণে তাঁর অংশের বেশ কিছু দৃশ্যের শুটিং হয়নি। তবে পরবর্তী পর্বে নিজের চরিত্র নিয়ে আরও সচেতন হতে চান অভিনেত্রী। নাবিলা বলেন, ‘চিত্রনাট্যে আমার চরিত্রটি যেভাবে ছিল, শুটিং সেভাবে হয়নি। আমি কাউকে দোষ দিচ্ছি না।
সময়টা খুব কম ছিল। আমার অংশের শুটিং শেষে হয়েছিল। প্রথম অংশ অনেক সময় নিয়ে করার ফলে শেষ দিকে কম সময় পাওয়া গেছে। প্রযোজকের দিক থেকে নানা রকম রেসট্রিকশন থাকে, বাজেটের বিষয় থাকে। এসব কারণেই আমার অংশের বেশ কিছু দৃশ্যের শুটিং করা যায়নি। তাই দিনশেষে মন খারাপের একটা জায়গা থেকেই যায়।’
‘বনলতা সেন’ নামের আরও একটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন নাবিলা। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন মাসুদ হাসান উজ্জ্বল। এতে আরও অভিনয় করেছেন খায়রুল বাসার, সোহেল মণ্ডল প্রমুখ। সরকারি অনুদানে নির্মিত সিনেমাটি মুক্তির অপেক্ষায় আছে।
নাবিলা এখন ব্যস্ত উপস্থাপনা নিয়ে। গতকাল থেকে তাঁর সঞ্চালনায় প্রচার শুরু হয়েছে রান্নাবিষয়ক অনুষ্ঠান ‘স্টারশিপ ফিউশন কিচেন’। এই অনুষ্ঠানের প্রতি পর্বে নাবিলার সঙ্গে যোগ দেবেন দেশ-বিদেশের দুজন রন্ধনশিল্পী।
