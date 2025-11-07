Ajker Patrika
প্রশিক্ষণ ও উৎসবে অংশ নিতে ফ্রান্সে যাচ্ছেন পূজা

০৭ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশি নৃত্যশিল্পী, কোরিওগ্রাফার ও নির্দেশক এবং তুরঙ্গমীর আর্টিস্টিক ডিরেক্টর পূজা সেনগুপ্ত। দেশের পাশাপাশি বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পারফর্ম করে প্রশংসিত হয়েছেন তিনি। এবার নাচের ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নাচ নিয়ে সেশন পরিচালনা করতে ও উৎসবে অংশ নিতে ফ্রান্সে যাচ্ছেন পূজা।

ফ্রান্সের জিয়ান লরিনজেট অব জ্যাজ ড্যান্স কোম্পানির আমন্ত্রণে ১৩ নভেম্বর থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ফ্রান্সের নিস শহরে অবস্থান করবেন পূজা সেনগুপ্ত। সেখানে লাবান মুভমেন্ট এনালাইসিস বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেবেন, ফ্রান্সের শিল্পীদের জন্য বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী নাচ নিয়ে একটি সেশন পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া জিয়ান লরিনজেট অব জ্যাজ ড্যান্স কোম্পানির সঙ্গে চলতি মাসে ফ্রান্সের কান শহরে অনুষ্ঠেয় ২৫তম কান আন্তর্জাতিক নৃত্য উৎসবে অংশ নেবেন পূজা।

পূজা সেনগুপ্ত নির্দেশিত ড্যান্স থিয়েটার ও কোরিওগ্রাফিগুলোর মধ্যে ‘ওয়াটারনেস’, ‘অনামিকা সাগরকন্যা’, ‘নন্দিনী’, ‘হোচিমিন’, ‘অদম্য’, ‘ধরা তরু কাব্য’, ‘অরণ্যা’, ‘রেজল্যুশন’ অন্যতম।

নৃত্য ও নির্দেশনার পাশাপাশি পূজা একজন গবেষক। বাংলাদেশের নিজস্ব নৃত্যধারা নির্মাণের লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে গবেষণা করছেন তিনি। ২০১৪ সালে ব্যাংকক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৮-১৯ সালে ফিলিপাইন ড্যান্স এক্সচেঞ্জে নাচ নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করেছেন পূজা। ২০১৮ সালে চীনে ক্যাপিটাল নরমাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বেইজিং ড্যান্স একাডেমি, রাশিয়ায় হারজেন স্টেট ইউনিভার্সিটি আয়োজিত নৃত্যশিক্ষা সম্মেলনে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। চীন, রাশিয়া ও ভারতের একাধিক জার্নালে তাঁর নৃত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

২০১৮ সালে নুরুল কাদের সম্মাননা লাভ করেন পূজা। ২০১৯ সালে প্রথম বাংলাদেশি নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে তুরঙ্গমী স্কুল অব ড্যান্স এবং নৃত্যশিল্পী হিসেবে পূজা সেনগুপ্ত ইন্টারন্যাশনাল ড্যান্স কাউন্সিল ইউনেসকোর সদস্যপদ লাভ করেন। ২০২২ সালে হোচিমিন প্রযোজনার জন্য পূজা সেনগুপ্তকে ফ্রেন্ডশিপ মেডেল প্রদান করেন ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট। এ ছাড়া কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ আরও নানা সম্মাননা পেয়েছেন পূজা সেনগুপ্ত।

