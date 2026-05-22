Ajker Patrika
বিনোদন

কলকাতায় বাংলাদেশি তারকাদের কাজে আপত্তি টলিউডের টেকনিশিয়ানদের, যা বললেন রুদ্রনীল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কলকাতায় বাংলাদেশি তারকাদের কাজে আপত্তি টলিউডের টেকনিশিয়ানদের, যা বললেন রুদ্রনীল
পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠনের পর টলিউডের টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে প্রথম বৈঠক রুদ্রনীল ঘোষের। ছবি: সংগৃহীত

দীর্ঘ ১৪ বছরের নীরবতা ভেঙে অবশেষে নিজেদের বঞ্চনা ও অভাব-অভিযোগ নিয়ে মুখ খুললেন কলকাতার টলিউড ইন্ডাস্ট্রির টেকনিশিয়ানরা। ঘরের ছেলে তথা নবনির্বাচিত বিজেপি অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষের মুখোমুখি বসে তাঁরা সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বাংলাদেশি অভিনয়শিল্পী এবং পরিচালকদের কলকাতায় এসে অবাধে কাজ করা নিয়ে।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর এই প্রথম টেকনিশিয়ান স্টুডিয়োয় দীর্ঘ সময় ধরে সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন রুদ্রনীল ঘোষ। সেই বৈঠকেই উঠে আসে বাংলাদেশি শিল্পীদের দাপট এবং স্থানীয় টেকনিশিয়ানদের বঞ্চনার অভিযোগ।

গতকাল বৃহস্পতিবারের বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনেই ‘শিল্প নির্দেশনা’ (আর্ট ডিরেকশন) বিভাগের একজন জ্যেষ্ঠ টেকনিশিয়ান ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘শহরে বাংলাদেশি অভিনেতারা এসে দিনের পর দিন কাজ করে যাচ্ছেন। এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ওপার বাংলা থেকে এসে তাঁরা কলকাতায় শুটিং করে যাচ্ছেন, অথচ এ দেশের টেকনিশিয়ানরা ন্যায্য পারিশ্রমিক ও মূল্যায়ন পাচ্ছেন না। এর ফলে দিনশেষে লাভবান হচ্ছেন বাংলাদেশের প্রযোজকেরা। ভিনদেশ থেকে এসে আমাদের এখানে কাজ করে তাঁরা লাভ নিয়ে যাবেন, আর আমরা বঞ্চিত হব—কেন এটা হতে দেওয়া হবে?’

এখানেই শেষ নয়, ওই টেকনিশিয়ান আরও একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দাবি করেন, কলকাতায় কাজ করতে এসে বাংলাদেশি কলাকুশলীরা এ শহরের অনেক খুঁটিনাটি ও অভ্যন্তরীণ তথ্য জেনে যাচ্ছেন, যা দীর্ঘমেয়াদে এ দেশের ইন্ডাস্ট্রির জন্য ‘মঙ্গলজনক নয়’।

টেকনিশিয়ানদের এই গুরুতর অভিযোগ ও দাবির মুখে সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন অভিনেতা-রাজনীতিবিদ রুদ্রনীল ঘোষ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে বলেন, ‘এই বিষয়টির পরিধি এবং গুরুত্ব অনেক বড়। এটি একটি আন্তর্জাতিক এবং স্পর্শকাতর বিষয়। এ ধরনের ঘরোয়া স্তরের বৈঠকে এর তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি বা কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। একই সঙ্গে আমি বা টলিউডের দায়িত্বে থাকা বাকি যে তিন জন রয়েছেন, আমাদের কারোরই ব্যক্তিগতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার নেই।’

রুদ্রনীল আরও জানান, এই পুরো বিষয়টি ভারত ও বাংলাদেশের পারস্পরিক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ওপর নির্ভর করছে। তাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার একমাত্র এখতিয়ার রয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, টলিউডের ভূমিপুত্রদের এই উদ্বেগের কথা তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেশের শীর্ষমহল তথা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পৌঁছে দেবেন।

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের পর টলিউডের অন্দরে ক্ষমতার অলিন্দে যে বড় বদল আসছে, এই বৈঠক তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এতদিন যে টেকনিশিয়ানরা নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হতে পারতেন না, তাঁরা এখন সরাসরি শাসক দলের বিধায়কের দরবারে নিজেদের দাবি পেশ করছেন। তবে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং কাজের আইনি অধিকারের এই জটিল জট কেন্দ্র কীভাবে ছাড়ায়, এখন সেটাই দেখার বিষয়।

বিষয়:

অভিযোগবাংলাদেশিটলিউডবিনোদনকলকাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রামে শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ: অভিযুক্তকে উদ্ধারে গিয়ে অবরুদ্ধ পুলিশ, টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

‘মালিক’ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, সাত বছর পর ফিরছে শুভ-মিম জুটি

‘মালিক’ সিনেমার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, সাত বছর পর ফিরছে শুভ-মিম জুটি

অস্ট্রেলিয়ায় সম্মানিত ইমরান ও আই কিংস জুলাইয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে

অস্ট্রেলিয়ায় সম্মানিত ইমরান ও আই কিংস জুলাইয়ে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে

এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি: মুক্তির তালিকায় থাকা নির্বাচিত সিনেমা ও সিরিজ

মার্কিন রাজনীতি ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে সরব পেদ্রো

মার্কিন রাজনীতি ও ফিলিস্তিন ইস্যুতে সরব পেদ্রো