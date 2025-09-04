Ajker Patrika
স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নাটকের ৮ প্রদর্শনী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘তবুও জেগে উঠি’ নাটকের দৃশ্য
‘তবুও জেগে উঠি’ নাটকের দৃশ্য

সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেছে স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ। গত ৮ আগস্ট থেকে ‘পূর্ব রঙ্গ’ পর্ব দিয়ে শুরু হয়েছে উৎসব। আগামীকাল শুরু হবে ‘উত্তাল তরঙ্গ’ শীর্ষক দ্বিতীয় পর্ব। উত্তাল তরঙ্গ পর্বে থাকবে তিনটি নাট্য প্রযোজনা, ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’, ‘তবুও জেগে উঠি’ এবং ‘বিস্ময়কর সবকিছু’।

৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে প্রতিদিন বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় থাকবে আমি বীরাঙ্গনা বলছি নাটকের প্রদর্শনী। নীলিমা ইব্রাহিমের লেখা ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বই অবলম্বনে একই নামে মঞ্চনাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। নাটকে দুজন বীরাঙ্গনা ময়না ও মেহেরজানের বয়ানে তাদের ওপর চলা নির্মমতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

নারী জাগরণের গল্প নিয়ে মহসিনা আক্তারের নির্দেশনায় তৈরি হয়েছে তবুও জেগে উঠি। নাটকটির ৩টি প্রদর্শনী হবে উৎসবে। ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা এবং ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে দেখা যাবে নাটকটি।

১২ সেপ্টেম্বর বাতিঘর আর্ট স্পেসে প্রদর্শিত হবে বিস্ময়কর সবকিছু। ব্রিটিশ নাট্যকার ডানকান ম্যাকমিলানের নাটক ‘এভরি ব্রিলিয়ান্ট থিং’ অবলম্বনে এর অনুবাদ করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মহসিনা আক্তার। এ ছাড়া উত্তাল তরঙ্গে পর্বে রয়েছে ৪টি কর্মশালা ও ১টি বাহাস।

উৎসবের শেষ পর্ব ‘অন্তিম ভাটি’ শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে থাকবে ট্রেকিং অভিজ্ঞতাজাত প্যারাথিয়েটার। ঢাকা থেকে একটি দল নিয়ে দুর্গম কোনো অঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে প্যারাথিয়েটার করা হবে।

