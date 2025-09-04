স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ৩ নাটকের ৮ প্রদর্শনী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
সপ্তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করেছে স্পর্ধা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থিয়েটার কালেকটিভ। গত ৮ আগস্ট থেকে ‘পূর্ব রঙ্গ’ পর্ব দিয়ে শুরু হয়েছে উৎসব। আগামীকাল শুরু হবে ‘উত্তাল তরঙ্গ’ শীর্ষক দ্বিতীয় পর্ব। উত্তাল তরঙ্গ পর্বে থাকবে তিনটি নাট্য প্রযোজনা, ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’, ‘তবুও জেগে উঠি’ এবং ‘বিস্ময়কর সবকিছু’।
৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে প্রতিদিন বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় থাকবে আমি বীরাঙ্গনা বলছি নাটকের প্রদর্শনী। নীলিমা ইব্রাহিমের লেখা ‘আমি বীরাঙ্গনা বলছি’ বই অবলম্বনে একই নামে মঞ্চনাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। নাটকে দুজন বীরাঙ্গনা ময়না ও মেহেরজানের বয়ানে তাদের ওপর চলা নির্মমতার কথা তুলে ধরা হয়েছে।
নারী জাগরণের গল্প নিয়ে মহসিনা আক্তারের নির্দেশনায় তৈরি হয়েছে তবুও জেগে উঠি। নাটকটির ৩টি প্রদর্শনী হবে উৎসবে। ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৭টা এবং ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৭টায় শিল্পকলা একাডেমির স্টুডিও থিয়েটার হলে দেখা যাবে নাটকটি।
১২ সেপ্টেম্বর বাতিঘর আর্ট স্পেসে প্রদর্শিত হবে বিস্ময়কর সবকিছু। ব্রিটিশ নাট্যকার ডানকান ম্যাকমিলানের নাটক ‘এভরি ব্রিলিয়ান্ট থিং’ অবলম্বনে এর অনুবাদ করেছেন ও নির্দেশনা দিয়েছেন সৈয়দ জামিল আহমেদ। মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক নাটকটিতে অভিনয় করেছেন মহসিনা আক্তার। এ ছাড়া উত্তাল তরঙ্গে পর্বে রয়েছে ৪টি কর্মশালা ও ১টি বাহাস।
উৎসবের শেষ পর্ব ‘অন্তিম ভাটি’ শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর। তিন দিনব্যাপী এই আয়োজনে থাকবে ট্রেকিং অভিজ্ঞতাজাত প্যারাথিয়েটার। ঢাকা থেকে একটি দল নিয়ে দুর্গম কোনো অঞ্চলে প্রকৃতির মধ্যে প্যারাথিয়েটার করা হবে।
আজ সংগীতশিল্পী সাবিনা ইয়াসমীনের জন্মদিন। শিল্পীর জন্মদিন উপলক্ষে টিভি চ্যানেলে থাকছে নানা অনুষ্ঠান। রয়েছে বিশেষ তারকা কথন, গানের অনুষ্ঠান ও সাবিনা ইয়াসমীনকে নিয়ে তৈরি ডকুফিল্মের প্রিমিয়ার। এ ছাড়া সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে শিল্পীকে জানানো হবে বিশেষ সম্মাননা। সাবিনা ইয়াসমীনের সঙ্গে কথা বলেছেন এম এস১ ঘণ্টা আগে
গত কয়েক বছর সিনেমা থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এমনকি বিজ্ঞাপনে একের পর এক কাজ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অভিনেতা নাসির উদ্দিন খান। তবে এ বছর এখন পর্যন্ত মাত্র একটি সিনেমা ও একটি ওয়েব সিরিজে দেখা গেছে তাঁকে। সর্বশেষ গত মার্চে মুক্তি পেয়েছিল এ অভিনেতার ওয়েব কনটেন্ট ‘মাইশেলফ অ্যালেন স্বপন ২’।১ ঘণ্টা আগে
বছরের পর বছর নিরলস পরিশ্রমের পর, এখন কাজের গতি কমিয়ে দিয়েছেন এ আর রাহমান। গুরুত্ব দিচ্ছেন পরিবারকে। কাজ এবং ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছেন রাহমান।১২ ঘণ্টা আগে
এবার কনসার্ট থেকে ভাইরাল অনির্বাণের আরেকটি গান। এ গানে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির তিন ঘোষকে নিয়ে স্যাটায়ার করেছেন তিনি। কারা এই তিন ঘোষ? তাঁরা হলেন তৃণমূল, সিপিএম এবং বিজেপির তিন নেতা যথাক্রমে কুণাল ঘোষ, শতরূপ ঘোষ ও দিলীপ ঘোষ।১৮ ঘণ্টা আগে