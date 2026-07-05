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অভিনেত্রী শাওন ও মাহির বিরুদ্ধে জিডি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
অভিনেত্রী শাওন ও মাহির বিরুদ্ধে জিডি
মাহিয়া মাহি ও মেহের আফরোজ শাওন। ছবি: সংগৃহীত

জুলাই আন্দোলনকে কটাক্ষ, সোশ্যাল মিডিয়ায় অবমাননাকর মন্তব্য ও অপপ্রচারের অভিযোগে অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন, চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শান্তা ফারজানার বিরুদ্ধে রাজধানীর শাহবাগ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান।

শুক্রবার ‘রাষ্ট্র সংলাপ ফোরাম’ নামের একটি সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব আ ন ম আয়াস, কেন্দ্রীয় সংগঠক তুহিন ফরাজী এবং কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক মুহাম্মদ শাহ্ আলম বাদশা শাহবাগ থানায় এই জিডি করেন।

জিডিতে অভিযোগ করা হয়েছে, মেহের আফরোজ শাওন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ভিডিও বার্তায় জুলাই আন্দোলনকে পরিকল্পিত বা সাজানো ঘটনা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন এবং রাষ্ট্র ও আন্দোলন নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্য দিয়েছেন। এ ছাড়া অভিনেত্রী মাহিয়া মাহি তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এমন কিছু বক্তব্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেখানে তিনি জুলাই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে কটাক্ষ করে তাঁদের কর্মকাণ্ডকে অভিনয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এতে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের হেয় করা হয়েছে বলেও জিডিতে দাবি করা হয়।

এ ছাড়া শান্তা ফারজানা জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে জুতার আঘাতের একটি ভিডিও তাঁর ফেসবুক লিংকে প্রকাশ করেছেন; যা শহীদদের স্মৃতির প্রতি অবমাননাকর এবং জনমনে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে বলে জিডিতে উল্লেখ করা হয়।

ওসি মো. মনিরুজ্জামান বলেন, ‘একটি জিডি হয়েছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগটি পরবর্তী তদন্তের জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সাইবার ক্রাইম ইউনিটে (ডিবি সাইবার) পাঠানো হয়েছে। অভিযোগে উল্লেখ করা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট, বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট লিংকগুলো সাইবার ইউনিট যাচাই-বাছাই করবে। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে গত ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মেহের আফরোজ শাওনকে ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। পরে পরিবারের জিম্মায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন মাহিয়া মাহি। জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে আড়ালে আছেন তিনি। গত বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর এখনো দেশে ফেরেননি।

বিষয়:

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