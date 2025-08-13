তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মরণে বিশেষ আয়োজন

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলা চলচ্চিত্র যাঁদের হাতে অনেকখানি আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে, তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ তারেক মাসুদ। নিজের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, দর্শন তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাংলা সিনেমার এই ফেরিওয়ালার মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০১১ সালের এই দিনে ‘কাগজের ফুল’ চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখে ফেরার পথে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জোকা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন তিনি। দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদের যাত্রাসঙ্গী চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন নিহত হন।
তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মরণে ‘চলচ্চিত্র পথ’ শিরোনামের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চিত্রগ্রাহকদের সংগঠন ক্যামেরাম্যান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টও যুক্ত আছে এ আয়োজনে। আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ের বীর উত্তম মীর শওকত সড়কে অবস্থিত গ্রাউন্ড জিরোতে হবে এই অনুষ্ঠান।
চলচ্চিত্র পথ অনুষ্ঠানে তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের জীবন, দর্শন, সৃজনশীল কোলাবরেশন ও চলচ্চিত্রে তাঁদের অবদানের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন অতিথিরা। তাঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণা করবেন নির্মাতা প্রসূন রহমান, নাহিদ মাসুদ ও আসিফ মুনীর। দর্শকদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাঁরা।
তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাঁদের কাজও দেখানো হবে। প্রদর্শিত হবে তারেক মাসুদের প্রামাণ্যচিত্র ‘আদম সুরত’, এতে চিত্রগ্রাহক হিসেবে ছিলেন মিশুক মুনীর। এ ছাড়া তারেক মাসুদকে নিয়ে নির্মিত প্রসূন রহমানের ‘ফেরা’ সিনেমাটিও দেখানো হবে এ অনুষ্ঠানে। আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
বাংলা চলচ্চিত্র যাঁদের হাতে অনেকখানি আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে, তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ তারেক মাসুদ। নিজের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা, দর্শন তিনি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। বাংলা সিনেমার এই ফেরিওয়ালার মৃত্যুবার্ষিকী আজ। ২০১১ সালের এই দিনে ‘কাগজের ফুল’ চলচ্চিত্রের লোকেশন দেখে ফেরার পথে মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার জোকা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন তিনি। দুর্ঘটনায় তারেক মাসুদের যাত্রাসঙ্গী চিত্রগ্রাহক মিশুক মুনীরসহ পাঁচজন নিহত হন।
তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীর স্মরণে ‘চলচ্চিত্র পথ’ শিরোনামের বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চিত্রগ্রাহকদের সংগঠন ক্যামেরাম্যান অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ। তারেক মাসুদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টও যুক্ত আছে এ আয়োজনে। আজ বিকেল সাড়ে ৫টায় রাজধানীর তেজগাঁওয়ের বীর উত্তম মীর শওকত সড়কে অবস্থিত গ্রাউন্ড জিরোতে হবে এই অনুষ্ঠান।
চলচ্চিত্র পথ অনুষ্ঠানে তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরের জীবন, দর্শন, সৃজনশীল কোলাবরেশন ও চলচ্চিত্রে তাঁদের অবদানের বিষয়গুলো আলোচনা করবেন অতিথিরা। তাঁদের নিয়ে স্মৃতিচারণা করবেন নির্মাতা প্রসূন রহমান, নাহিদ মাসুদ ও আসিফ মুনীর। দর্শকদেরও বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেবেন তাঁরা।
তারেক মাসুদ ও মিশুক মুনীরকে নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি তাঁদের কাজও দেখানো হবে। প্রদর্শিত হবে তারেক মাসুদের প্রামাণ্যচিত্র ‘আদম সুরত’, এতে চিত্রগ্রাহক হিসেবে ছিলেন মিশুক মুনীর। এ ছাড়া তারেক মাসুদকে নিয়ে নির্মিত প্রসূন রহমানের ‘ফেরা’ সিনেমাটিও দেখানো হবে এ অনুষ্ঠানে। আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত।
স্কুলপড়ুয়া ছোট্ট মেয়ে দিলশাদ ইয়াসমীন তখন গান গাইতেন স্কুলের ফাংশন আর ছোটদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। ওই সময় পাশের বাড়িতে উঠলেন সুরকার আলতাফ মাহমুদ। দিলশাদের মা গিয়ে আবদার করলেন, যে করেই হোক তাঁর মেয়েকে সিনেমার গানে একটা সুযোগ দিতে হবে। কথা শুনে তো আলতাফ মাহমুদ অবাক! বললেন, ওইটুকুন একটা মেয়ে...৪২ মিনিট আগে
গান গেয়ে আর বায়োপিকে অভিনয় করে বেশ প্রশংসা পেয়েছেন অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী। অথচ সেগুলো থেকে এখন নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন তিনি। এ দুটি কাজ আর কখনো করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চঞ্চল। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ কথা জানিয়েছেন অভিনেতা...১ ঘণ্টা আগে
অনেক জল্পনার পর অবশেষে নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিলেন টেইলর সুইফট। এই মুহূর্তে বিশ্বসংগীতের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম সুইফট। তাঁর নতুন গান ও কনসার্টের অপেক্ষায় থাকেন সমগ্র বিশ্বের অনুরাগীরা। ভক্তদের চমকে দিয়ে গতকাল নতুন অ্যালবামের ঘোষণা দিলেন সুইফট। তাঁর ১২তম অ্যালবামের নাম ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’।১ ঘণ্টা আগে
অনিরুদ্ধ রায় চৌধুরী পরিচালিত জয়া আহসান অভিনীত ‘ডিয়ার মা’ সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় রেকর্ড গড়েছে। প্রথম দিনে সিনেমাটি আয় করেছে ১ লাখ ১ হাজার ১০০ ডলার। এর আগে কলকাতার কোনো সিনেমা প্রথম দিনে এত আয় করেনি।১১ ঘণ্টা আগে