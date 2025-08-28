Ajker Patrika
মঞ্চে ফিরলেন ফারজানা চুমকি

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
ফারজানা চুমকি। ছবি: সংগৃহীত
ফারজানা চুমকি। ছবি: সংগৃহীত

অভিনেত্রী ফারজানা চুমকি মঞ্চনাটকের দল ঢাকা থিয়েটারের সদস্য। দলের হয়ে তিনি অভিনয় করেছেন ‘হাত হদাই’, ‘বনপাংশুল’, ‘প্রাচ্য’, ‘যৈবতী কইন্যার মন’, ‘একটি লৌকিক অথবা অলৌকিক স্টিমার’সহ বেশ কয়েকটি নাটকে। দীর্ঘ বিরতি শেষে আবার মঞ্চে ফিরলেন চুমকি। সম্প্রতি মঞ্চায়িত ঢাকা থিয়েটারের ‘দেয়াল’ নাটকে দেখা গেছে চুমকির অভিনয়।

সেলিম আল দীন রচিত দেয়াল নাটকটি নির্দেশনা দিয়েছেন অনিক ইসলাম। নাটকে চুমকি একজন অধ্যাপকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। চুমকি বলেন, ‘দেয়াল নাটকে অভিনয় করে ভীষণ ভালো লেগেছে। অনেক দিন পর অভিনয় নিয়ে মঞ্চে দাঁড়ালাম। যাঁরা নাটকটি দেখেছেন, তাঁদের অনেকেই আমার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। তাঁদের এই প্রশংসা আমাকে মঞ্চে নিয়মিত হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।’

চুমকি জানিয়েছেন, এখন থেকে নিয়মিত মঞ্চে সময় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই ফারুক আহমেদের নির্দেশনায় ‘রঙমহল’ নামের নতুন নাটকেও অভিনয় করার বিষয়টি চূড়ান্ত করেছেন। আগামী অক্টোবর অথবা নভেম্বর মাসে নাটকটি মঞ্চায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে ঢাকা থিয়েটারের।

ফারজানা চুমকি বলেন, ‘আমরা যারা মঞ্চে অভিনয় করি, তারা প্রত্যেকেই থিয়েটারকে ভীষণ ভালোবাসি। আমাদের মা-বাবা, ভাইবোনকে ঘিরে যেমন একটি পরিবার, মঞ্চনাটকের দলটাও আমাদের আরেকটা পরিবার। আত্মতৃপ্তির জন্যই আমরা মঞ্চকর্মীরা থিয়েটার করি।’

বিষয়:

অভিনেত্রীমঞ্চনাটকবিনোদন
