‘দ্য গেম’, ‘স্টিভ’সহ আসছে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।

দ্য গেম: ইউ নেভার প্লে অ্যালোন (তামিল সিরিজ)

  • অভিনয়: শ্রদ্ধা শ্রীনাথ, সন্তোষ প্রতাপ, ভিভিয়া শান্ত প্রমুখ
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (২ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: কাব্য নামের এক নারীকে ঘিরে সিরিজের গল্প। সফল গেম ডেভেলপার সে। একটি পুরস্কার জেতার পর অনলাইন ও বাস্তবজীবনে হয়রানি ও হুমকির মুখে পড়ে সে। পুরুষশাসিত এ গেমশিল্পের জগতে নিজের মর্যাদা ফিরে পেতে কীভাবে লড়াই করে সে, তা নিয়েই সিরিজের গল্প।

মাদারাসি (তামিল সিনেমা)

  • অভিনয়: শিবকার্থিকেয়ন, রুক্মিণী বসন্ত, বিদ্যুৎ জামাল প্রমুখ
  • মুক্তি: প্রাইম ভিডিও (১ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার অ্যাকশন সিনেমা মাদারাসি। কেন্দ্রে রয়েছে রঘু নামের এক যুবক, যে মানসিক রোগে ভুগছে। অপরিচিত মানুষদের সে নিজের হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্য বলে ভুল করে। গল্প ভিন্ন মোড় নেয়, যখন অবৈধ অস্ত্রের চোরাচালান বন্ধের জন্য রঘুকে বিশেষ মিশনে যুক্ত করে এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা।

স্টিভ (ইংরেজি সিনেমা)

  • অভিনয়: কিলিয়ান মারফি, ট্রেসি উলম্যান, এমিলি ওয়াটসন প্রমুখ
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: স্টিভ নামের এক শিক্ষকের গল্প। সামাজিক ও আচরণগত সমস্যায় ভোগা ছেলেদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক সে। স্কুলটি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে স্কুলটি চালু রাখতে প্রাণপণ লড়াই করে স্টিভ। অন্যদিকে, বিগড়ে যাওয়া ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে রাখার কঠিন কাজটিও একই সঙ্গে করে যেতে হয় তাকে।

দ্য লস্ট বাস (ইংরেজি সিনেমা)

  • অভিনয়: ম্যাথিউ ম্যাককনাহে, আমেরিকা ফেরেরা, অ্যাশলি অ্যাটকিনসন প্রমুখ
  • মুক্তি: অ্যাপল টিভি প্লাস (৩ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ভয়াবহ অগ্নি দুর্ঘটনার প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে সিনেমাটি। স্কুলশিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বহনকারী একটি বাস ওই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাদের বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা করে বাসের ড্রাইভার।

দ্য নিউ ফোর্স (সুইডিশ সিরিজ)

  • অভিনয়: জোসেফিন অ্যাসপ্লান্ড, অ্যাগনেস রেস, ম্যালিন পার্সন প্রমুখ
  • মুক্তি: নেটফ্লিক্স (৩ অক্টোবর)
  • গল্পসংক্ষেপ: ১৯৫৮ সালের স্টকহোম শহরের গল্প। বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে তৈরি এ সিরিজে তুলে ধরা হয়েছে সুইডেনের পুলিশ বাহিনীতে প্রথমবারের মতো নারীদের নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা। অপরাধপ্রবণ এই অঞ্চলে নারীরা কীভাবে অপরাধ দমনে ভূমিকা রাখে, এ কাজ করতে গিয়ে কতটা প্রতিকূলতার মুখে পড়তে হয় তাদের; সে সব নিয়েই সিরিজের কাহিনি।

ওটিটি ওয়েব সিরিজ সিনেমা বিনোদন
