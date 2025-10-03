‘দ্য গেম’, ‘স্টিভ’সহ আসছে যেসব সিনেমা ও সিরিজ

এ সপ্তাহের ওটিটি
প্রতি সপ্তাহে নতুন সিনেমা বা ওয়েব সিরিজের জন্য দর্শকদের নজর থাকে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। এ সপ্তাহেও মুক্তি পাবে নানা দেশের, নানা ভাষার কনটেন্ট। বাছাই করা এমন কিছু কনটেন্টের খোঁজ থাকছে এ প্রতিবেদনে।
বিনোদন প্রতিবেক
দ্য গেম: ইউ নেভার প্লে অ্যালোন (তামিল সিরিজ)
মাদারাসি (তামিল সিনেমা)
স্টিভ (ইংরেজি সিনেমা)
দ্য লস্ট বাস (ইংরেজি সিনেমা)
দ্য নিউ ফোর্স (সুইডিশ সিরিজ)
দ্য গেম: ইউ নেভার প্লে অ্যালোন (তামিল সিরিজ)
মাদারাসি (তামিল সিনেমা)
স্টিভ (ইংরেজি সিনেমা)
দ্য লস্ট বাস (ইংরেজি সিনেমা)
দ্য নিউ ফোর্স (সুইডিশ সিরিজ)
আট বছরের পথচলা শেষে ২০০৭ সালে ওয়ারফেজ ব্যান্ড ছেড়ে দেন বালাম। মনোযোগ দেন একক ক্যারিয়ারে। ২০২৪ সালে ৪০ বছর পূর্ণ করেছে ওয়ারফেজ। চার দশক পূর্তি উপলক্ষে সংগীতসফরে এখন কানাডায় আছে ব্যান্ডটি। সেখানে ওয়ারফেজের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা গেল ব্যান্ডের সাবেক ভোকাল ও গিটারিস্ট বালামকে।২ ঘণ্টা আগে
দুর্গাপূজা উপলক্ষে গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছিল তিনটি সিনেমা। পূজার আবহ থাকতে এ সপ্তাহেও আলোর মুখ দেখছে নতুন দুই সিনেমা। আজ দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে ‘ব্যাচেলর ইন ট্রিপ’ ও ‘বান্ধব’।৩ ঘণ্টা আগে
কনসার্টে কিংবা রেড কার্পেটে সব সময় হাস্যোজ্জ্বল তিনি। ঝলমলে হাসিতে ভরিয়ে দেন চারপাশ। সেই ম্যাডোনার জীবনেও ছিল অন্ধকার অধ্যায়। সম্প্রতি অন পারপাস উইথ জয় শেঠি পডকাস্টে এসে কুইন অব পপখ্যাত এই মার্কিন সংগীতশিল্পী জানালেন, একসময় জীবন তাঁর কাছে এতটাই অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে
আজ বিজয়া দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। এবারের দুর্গোৎসব কীভাবে উদ্যাপন করলেন শোবিজ তারকারা, কেমন কাটল পূজার সময়গুলো।১ দিন আগে