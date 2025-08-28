Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ এবং প্রয়োজনীয় ক্যারিয়ারভিত্তিক দক্ষতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং প্লেসমেন্ট সেন্টারের (সিসিপিসি) উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিআর কনফারেন্স ২০২৫। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

সিআর কনফারেন্স ২০২৫-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. ফারাহনাজ ফিরোজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ইউনুস মিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মো. জিয়াউল হাসান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক ড. মৃত্যুঞ্জয় আচার্য্য, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন, কল সেন্টার এবং কোয়ারি ম্যানেজমেন্টের এইচওডি প্রদীপ্ত মোবারকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, চেয়ারম্যান, শিক্ষক ও প্রশাসনিক এইচওডিরা।

অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের ক্লাস প্রতিনিধিদের (সিআর) একত্রিত করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ের প্রেরণাদায়ী বক্তা হিসেবে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ‘এক্সিলেন্স বাংলাদেশ’-এর ফাউন্ডার এবং দ্য ডেইলি স্টারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বেনজির আবরার, ড. নাসির উদ্দিন আহমেদ (রিটায়ার্ড মেজর) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, দীপন গ্রুপ এবং রিশান মাহমুদ রনি, সিনিয়র নিউজ প্রেজেন্টার বাংলাদেশ টেলিভিশন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যতের কর্মপ্রেরণা এবং নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং প্লেসমেন্ট সেন্টারের (সিসিপিসি) এইচওডি তামান্না জেরিন এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থী জাকিউর রহমান।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসবেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠানের খবরশিক্ষা
