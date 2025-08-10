তিন শিক্ষার্থীর ব্রোঞ্জ জয়

কৌশিক মাহমুদ সিজান
মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (আইআইইউএম) আয়োজিত ‘ইন্টারন্যাশনাল রোবোটিকস কম্পিটিশন ২০২৫’ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের একটি দল ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছে। বিশ্বের ১৫০টি দলের অংশ নেওয়া এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশি দলটি উদ্ভাবনী সমাধান, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও পরিবেশবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে।
দলের সদস্যরা হলেন নাজমুস সাআদাত ফাহিম, ইলহাম সাজিদ ও মোহাম্মদ এহতেশামুল রাসূল; যাঁরা ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষার্থী। তাঁরা ‘সিজউইন’ নামের একটি স্মার্ট রোবোটিক সিস্টেম তৈরি করেছেন, যা বাংলাদেশের নদী ও বাতাসে ছড়িয়ে থাকা ক্ষুদ্র প্লাস্টিকের কণা শনাক্ত ও পরিষ্কার করতে সক্ষম।
রোবটটি Yolov 5 ভিত্তিক মেশিন লার্নিং মডেল, উন্নত সেন্সর এবং রোবোটিক বাহুর সমন্বয়ে তৈরি। এটি এক মাইক্রোমিটার পর্যন্ত ক্ষুদ্র মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করতে পারে এবং বড় আকারের প্লাস্টিক বোতল বা পলিথিন সংগ্রহ করে। প্রকল্পটি অ্যাপের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজে ব্যবহার করতে পারবে।
দলটি জানিয়েছে, ‘সিজউইন’ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ঢাকার খাল ও বাতাসে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং স্থানীয় গবেষণার সঙ্গে মিল রেখে সঠিক পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিক শনাক্ত করেছে। এ ছাড়া রোবট তথ্য সংগ্রহ করে ম্যাপে চিহ্নিত করে রাখে, যা ভবিষ্যতে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক হবে।
সাফল্যের পেছনে ছিল কঠোর পরিশ্রম ও নানা চ্যালেঞ্জ। নাজমুস সাআদাত ফাহিম বলেন, ‘প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে এক সপ্তাহ আগেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। স্পনসরশিপ পাওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন কোম্পানির কাছে আবেদন করে হতাশ হচ্ছিলাম। তখন পাশে দাঁড়ায় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ওল্ড রেমিয়েন্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (ওআরডব্লিউএ) এবং মালয়েশিয়ার কেআইপি হোটেল। তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই যাত্রা সম্ভব হতো না।’
মোহাম্মদ এহতেশামুল রাসূল বলেন, ‘রোবটটি উড়োজাহাজে নেওয়ার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, যা পারফরম্যান্সে প্রভাব ফেলেছে। তবু আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।’
দলের প্রধান ইলহাম সাজিদ বলেন, ‘সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। দেশের পতাকা যেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে ওড়ে—এই ভাবনা ছিল আমাদের চালিকাশক্তি।’
