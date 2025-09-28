Ajker Patrika
মেধাবী নাফিসার অর্জন

মাসুদুর রহমান মাসুদ, ঝিকরগাছা (যশোর)
ঝিকরগাছা পাইলট বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী নাফিসা বিনতে হাসান। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও স্কাউটসে অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে সে। এই বয়সে তার অর্জনের ঝুলিতে পুরেছে কৃতিত্বের বেশ কয়েকটি সনদ। কৃষ্ণনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় মা-বাবার উৎসাহ এবং প্রধান শিক্ষকের প্রেরণায় নাফিসা কাব স্কাউটসে যোগ দেয়। পরে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটসের কার্যক্রমে অংশ নেয় এবং অধ্যয়ন চালিয়ে যায়। এই পরিশ্রমে সে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে খ্যাতি অর্জন করে।

নাফিসা পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় উপজেলা প্রশাসন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আকবর আলী শিক্ষা বৃত্তিতে উপজেলা পর্যায়ে প্রথম হয়। একই বছর আশরাফ ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের ট্যালেন্টপুল বৃত্তি অর্জন করে। পঞ্চম ও চতুর্থ শ্রেণিতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় উপজেলা পর্যায়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। একই শ্রেণিতে উপস্থিত বক্তৃতায়ও উপজেলা পর্যায়ে প্রথম হয়।

২০২৩ সালে স্কাউটসের জাতীয় পর্যায়ে শাপলা কাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নাফিসা। সম্প্রতি সেই শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাত থেকে। নাফিসা বলে, ‘নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি পড়াশোনার কষ্ট মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে যে আনন্দ অনুভব করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মঞ্চে উঠে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করা আমার জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।’

কৃষ্ণনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এস এম আরিফুজ্জামান বলেন, জাতীয় পর্যায়ে শাপলা কাব অর্জন সত্যিই নাফিসার কঠোর পরিশ্রম ও মেধার পরিচায়ক। ঝিকরগাছা পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আহছান উদ্দীনও নাফিসা বিনতে হাসানের মেধার প্রশংসা করেছেন।

নাফিসার বাবা মো. মেহেদী হাসান একজন ব্যবসায়ী এবং মা সাইফুন নাহার একটি প্রি-ক্যাডেট স্কুলের শিক্ষক। দুই ভাই-বোনের মধ্যে নাফিসা ছোট। নাফিসা ইচ্ছা, ভবিষ্যতে সে মানবিক চিকিৎসক হতে চায়।

