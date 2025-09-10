Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে ফরহাদ ৫০১, মেঘমল্লার বসু ১০৬, হামিম ২৫৮ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস মায়েদ ২০০, মহিউদ্দিন ৫২৭, জুবেল ৪০ ভোট পেয়েছেন।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

বিজয় একাত্তর হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের