মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।
ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে ফরহাদ ৫০১, মেঘমল্লার বসু ১০৬, হামিম ২৫৮ ভোট পেয়েছেন।
এজিএস মায়েদ ২০০, মহিউদ্দিন ৫২৭, জুবেল ৪০ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বিজয় একাত্তর হলে ভিপি পদে সাদিক কায়েম ও জিএস পদে ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৯৯১, আবিদুল ইসলাম ২৭৮, কাদের ৯৫, উমামা ১০৪, শামীম ১৯১ ভোট পেয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এফ রহমান হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২, আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।২ ঘণ্টা আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।৩ ঘণ্টা আগে