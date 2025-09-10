Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষিত হয়েছে। ভিপি (সহসভাপতি) পদে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম। জিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের এস এম ফরহাদ। আর এজিএস পদে নির্বাচিত হয়েছেন একই প্যানেলের মহিউদ্দিন খান।

ডাকসু নির্বাচন কমিশনের তথ্য থেকে জানা গেছে, ভিপি পদে ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন সাদিক কায়েম। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল ইসলাম ৫ হাজার ৭০৮ ভোট পেয়েছেন।

জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোটে পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী হামিম ৫২৮৩ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে, ডাকসুর এজিএস পদে একই প্যানেলের মহিউদ্দিন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তানভীর আল হাদী মায়েদ ৫ হাজার ৬৪ ভোট পেয়েছেন।

ডাকসুতে এবার মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে ৫টি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার রয়েছেন ২০ হাজার ৯১৫ জন।

এবারের নির্বাচনে ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৪৭১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন পদে ছাত্রী রয়েছেন ৬২ জন। এ ছাড়া প্রতি হল সংসদে ১৩টি করে ১৮টি হলে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪টি। এসব পদে ভোটে লড়ছেন ১ হাজার ৩৫ জন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন, দেখে নিন—

