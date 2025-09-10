Ajker Patrika
স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে স্যার এফ রহমান হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬০২, আবিদুল ইসলাম ১৮৬, কাদের ৯১, উমামা ৭৯ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে ফরহাদ ৪৮৮, হামিম ২৪৫, আরাফাত ১২৫, বসু ১৫৭, বাকের ৫৪ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন খান ৫১২, মায়েদ ১৮৩, তাহিমিদ ১১৯ ভোট পেয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
