জাকসুতে বিজয়ী তারিকুল-নিগার দম্পতি

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ৩৩
জাকসুতে বিজয়ী মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা দম্পতি। ছবি: সংগৃহীত
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দুই পদে স্বামী-স্ত্রী জয়লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা। তাঁরা দুজনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।

এদের মধ্যে সহ-সমাজ সেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে নিগার সুলতানা ২ হাজার ৯৬৬ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন এবং কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে ১ হাজার ৭৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. তারিকুল ইসলাম।

তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯ ব্যাচের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী এবং নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০ ব্যাচের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী। তাদের দুজনেরই পৈতৃক নিবাস বাগেরহাটে।

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
