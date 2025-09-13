জাকসুতে বিজয়ী তারিকুল-নিগার দম্পতি

জাবি প্রতিনিধি
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে দুই পদে স্বামী-স্ত্রী জয়লাভ করেছেন। তাঁরা হলেন মো. তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা। তাঁরা দুজনই বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেল থেকে নির্বাচন করেছিলেন।
এদের মধ্যে সহ-সমাজ সেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক (নারী) পদে নিগার সুলতানা ২ হাজার ৯৬৬ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন এবং কার্যকরী সদস্য (পুরুষ) পদে ১ হাজার ৭৪৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন মো. তারিকুল ইসলাম।
তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯ ব্যাচের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী এবং নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০ ব্যাচের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী। তাদের দুজনেরই পৈতৃক নিবাস বাগেরহাটে।
দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পর অনুষ্ঠিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে নির্বাচিত হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত সমন্বিত শিক্ষার্থী জোটের মাজহারুল ইসলাম।৩৪ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জাকসু) নবনির্বাচিত সকল প্রতিনিধিকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। আজ শনিবার এক প্রেস বিবৃতিতে তিনি এই অভিনন্দন জানান।৪০ মিনিট আগে
প্রায় ৫০ ঘণ্টা ধরে ভোট গ্রহণ এবং গণনা শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ফল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে প্রথমে হল সংসদ ও পরে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মনিরুজ্জামান।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিজয়ী হয়েছেন শিবির-সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী মাজহারুল ইসলাম।৩ ঘণ্টা আগে