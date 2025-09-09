Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৯
ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আটটি কেন্দ্রে শুরু হওয়া এই ভোট গ্রহণ শেষ হয় নির্ধারিত সময় বিকেল ৪টায়। তবে ৪টার পরও যাঁরা লাইনে ছিলেন, তাঁদের ভোট গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন সবার দৃষ্টি ফলাফলের দিকে।

উপাচার্যের সন্তুষ্টি ও স্বচ্ছতার দাবি

ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। বেলা ৩টার দিকে সিনেট ভবনের কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন কেন্দ্রে ৭০ শতাংশের বেশি ভোট সংগ্রহ হয়েছে। ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে ওঠা কিছু অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কার্জন হলে ভুলক্রমে একটি ছোট সমস্যা হয়েছে। তার জন্য আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি। তবুও এ ঘটনার আমরা পুনরায় তদন্ত করে কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেব।’ এখানে তিনি এক ভোটারকে দুটি ব্যালট দেওয়ার ঘটনাটির কথা উল্লেখ করেন, যার কারণে পোলিং অফিসারকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

টিএসসির কেন্দ্রে একজন ভোটারকে ‘ক্রস চিহ্ন’ দেওয়া একটি ব্যালট দেওয়ার অভিযোগ সম্পর্কে উপাচার্য বলেন, ‘এখানেও আমরা সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি।’

প্রার্থীদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও অভিযোগ

শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গ্রহণ শেষ হলেও কিছু প্যানেলের প্রার্থীরা নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ করেছেন। ছাত্রদল প্যানেলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম অভিযোগ করেন যে, ডাকসু নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে ব্যাহত করা হয়েছে। তিনি বলেন, পরিস্থিতি সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না।

অন্যদিকে ছাত্রশিবির–সমর্থিত প্যানেল ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোটের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী এস এম ফরহাদ বেশ কয়েকটি ব্যত্যয়ের অভিযোগ করেন এবং বলেন যে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী খায়রুল হাসান অভিযোগ করেন যে, ভোটকেন্দ্র থেকে তাঁদের পোলিং এজেন্টকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

তবে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এবং একটি ‘ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন’-এর প্রত্যাশা করেন। প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেলের জিএস প্রার্থী মেঘমল্লার বসু মন্তব্য করেন, প্রগতিশীল শক্তিগুলোর জয় হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্য বিস্তারের অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন বিশ্ব ইনসানিয়াত বিপ্লব স্টুডেন্ট ফ্রন্ট থেকে স্বতন্ত্র ভিপি পদপ্রার্থী তাহমিনা আক্তার।

দুঃখজনক ঘটনা: সাংবাদিকের মৃত্যু

নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব পালনকালে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কার্জন হলের ভেতরে ডাকসু নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের সময় তরিকুল ইসলাম নামের এক সাংবাদিক অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ব্যালট পেপার নিয়ে বিতর্ক

টিএসসির ভোটকেন্দ্রে আগে থেকেই ‘ক্রস চিহ্ন’ দেওয়া একটি ব্যালট পেপার পাওয়ার অভিযোগ করেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যের ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক প্রার্থী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা। তবে পোলিং কর্মকর্তা রুমানা পারভীন এ্যানী অভিযোগটি অস্বীকার করে বলেন, এটি ওই ছাত্রীর ভুলও হতে পারে।

ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা

নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয় এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন ছিলেন। শিক্ষার্থীদের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করতে পুলিশ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা দায়িত্ব পালন করেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪ জন। এর মধ্যে পাঁচ ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ এবং ১৩ ছাত্র হলে ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার রয়েছেন। ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৪৭১ জন এবং হল সংসদে ২৩৪টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচনডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন