ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ শিক্ষার্থী প্রতিহত করবে: জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া

ডাকসু নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্রকারীদের সাধারণ শিক্ষার্থী প্রতিহত করবে: জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে কথা বলেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে কথা বলেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন যারা বানচাল করার ষড়যন্ত্র করছে, তাদের সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রতিহত করবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া। তিনি বলেছেন, আগামী ৯ সেপ্টেম্বর যেকোনো মূল্যে ডাকসু নির্বাচন হবে।

আজ রোববার বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথাগুলো বলেন।

এর আগে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ ও দাবি জানানো হয়।

এতে বলা হয়, ‘ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা সাইবার বুলিং এবং নারী প্রার্থী ও শিক্ষার্থীদের প্রতি একধরনের নারীবিদ্বেষী আচরণ দেখতে পাচ্ছি। প্রশাসনকে এসব ইস্যুতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পুলিশের সাইবার ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাইবার সিকিউরিটি সেল গঠন করতে হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, অনেকেই নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করে প্রচারণা চালাচ্ছে। প্রশাসনকে এসব শক্ত হাতে দমন করতে হবে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।’

ভোটের দিন শিক্ষার্থীদের ভিড় বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত খাবার পানি, স্যানিটেশন ও মেডিকেল টিম রাখার দাবি জানায় স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেল।

