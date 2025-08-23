জাকসু নির্বাচন: নারী-পুরুষ ভোটার সমান কিন্তু মেয়েরা প্রার্থী কম

মুশফিকুর রিজন, জাবি
প্রতিবছরই প্রায় সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা অনেক কম।
১৭ আগস্ট দিবাগত রাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় ২১টি আবাসিক হলে মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ৬ হাজার ১০২, আর ছাত্রী ভোটার ৫ হাজার ৮১৭। এরপর ১৮ আগস্ট থেকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানপ্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শেষ হয় ২১ আগস্ট বিকেল ৪টায়।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ২৭৩ শিক্ষার্থী জাকসুর জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং ৪৬৭ জন হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে আনুমানিক ২০ শতাংশ নারী প্রার্থী রয়েছেন।
জাকসুতে শিক্ষার্থীদের ২৫টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ২৭৩ জন এবং হল সংসদের মোট ৩১৫টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৪৬৭ জন।
বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১১টি ছাত্র হল সংসদের জন্য রয়েছে ১৬৫টি পদ। এসব পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৩৩৯ জন। অন্যদিকে ১০টি ছাত্রী হল সংসদের জন্য রয়েছে ১৫০টি পদ। এসব পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাত্র ১২৮ জন।
প্রতিটি হল সংসদের জন্য ১৫টি করে পদ থাকলেও নারীদের ২টি হলে মাত্র ৬ জন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
নারীদের আগ্রহ কম: জাকসুতে প্রায় সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ ভোটার থাকলেও পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা নারী প্রার্থীদের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ। কিন্তু প্রার্থী হতে আগ্রহ হারাচ্ছেন নারীরা? কারণ প্রীতিলতা হল সংসদের জন্য ১৫টি আসন বরাদ্দ থাকলেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৩ জন। এর মধ্যে শুধু সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়া বাকি সব পদেই একজন করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা বলেন, ‘৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে নারীদের বিভিন্নভাবে বুলি এবং স্লাটশেমিং করা হয়েছে; ফলে এখন কেউ সামনাসামনি ফেস হয়ে কাজ করতে চাচ্ছে না।’
প্যানেলেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম: শিবিরের ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলে নির্ধারিত ৬টি পদ ছাড়া বাকি ১৩টি পদে যেখানে নারী ও পুরুষ সবাই নির্বাচন করতে পারে, সেখানে তারা কোনো নারীকে মনোনয়ন দেয়নি।
এদিকে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলে নারীদের জন্য নির্ধারিত ৬টি পদের বাইরে বাকি ১৩টি পদ থেকে ২টি পদে দুজন নারী শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে।
প্রতিবছরই প্রায় সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা অনেক কম।
১৭ আগস্ট দিবাগত রাতে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায় ২১টি আবাসিক হলে মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯ জন। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার ৬ হাজার ১০২, আর ছাত্রী ভোটার ৫ হাজার ৮১৭। এরপর ১৮ আগস্ট থেকে নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমাদানপ্রক্রিয়া শুরু হয় এবং শেষ হয় ২১ আগস্ট বিকেল ৪টায়।
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, ২৭৩ শিক্ষার্থী জাকসুর জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এবং ৪৬৭ জন হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে আনুমানিক ২০ শতাংশ নারী প্রার্থী রয়েছেন।
জাকসুতে শিক্ষার্থীদের ২৫টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ২৭৩ জন এবং হল সংসদের মোট ৩১৫টি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৪৬৭ জন।
বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১১টি ছাত্র হল সংসদের জন্য রয়েছে ১৬৫টি পদ। এসব পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৩৩৯ জন। অন্যদিকে ১০টি ছাত্রী হল সংসদের জন্য রয়েছে ১৫০টি পদ। এসব পদের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মাত্র ১২৮ জন।
প্রতিটি হল সংসদের জন্য ১৫টি করে পদ থাকলেও নারীদের ২টি হলে মাত্র ৬ জন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
নারীদের আগ্রহ কম: জাকসুতে প্রায় সমানসংখ্যক নারী ও পুরুষ ভোটার থাকলেও পুরুষ প্রার্থীর সংখ্যা নারী প্রার্থীদের তুলনায় প্রায় ৩ গুণ। কিন্তু প্রার্থী হতে আগ্রহ হারাচ্ছেন নারীরা? কারণ প্রীতিলতা হল সংসদের জন্য ১৫টি আসন বরাদ্দ থাকলেও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৩ জন। এর মধ্যে শুধু সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়া বাকি সব পদেই একজন করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
নৃবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা বলেন, ‘৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে নারীদের বিভিন্নভাবে বুলি এবং স্লাটশেমিং করা হয়েছে; ফলে এখন কেউ সামনাসামনি ফেস হয়ে কাজ করতে চাচ্ছে না।’
প্যানেলেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব কম: শিবিরের ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলে নির্ধারিত ৬টি পদ ছাড়া বাকি ১৩টি পদে যেখানে নারী ও পুরুষ সবাই নির্বাচন করতে পারে, সেখানে তারা কোনো নারীকে মনোনয়ন দেয়নি।
এদিকে ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলে নারীদের জন্য নির্ধারিত ৬টি পদের বাইরে বাকি ১৩টি পদ থেকে ২টি পদে দুজন নারী শিক্ষার্থীকে মনোনয়ন দিয়েছে।
জাপানে টোকিও গ্লোবাল পার্টনার বৃত্তি ২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বে যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির আওতায় দেশটির টোকিও মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট প্রচারণামূলক বিলবোর্ড-ব্যানার সরিয়ে ফেলার নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া১৭ ঘণ্টা আগে
মিথ্যা প্রচারণা না চালিয়ে রাজনৈতিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানিয়েছেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ডাকসু নির্বাচনে দলটির ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। আজ শুক্রবার শহীদুল্লাহ হলে জুমার নামাজ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়কালে এ কথা১৯ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে চলছে ব্যাপক তোড়জোড়। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বুধবার ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে জমা পড়েছে মোট ৫০৯টি মনোনয়নপত্র।১ দিন আগে