শেষ দিনে জমজমাট জাকসুর প্রচার

  • জিএস পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন ছাত্রদলের বিদ্রোহী প্রার্থী অনন্যা ফারিয়া।
  • ১১ সেপ্টেম্বর ভোট, সেদিনই ফল প্রকাশ।
জাবি প্রতিনিধি 
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের টারজান পয়েন্ট, মুরাদ চত্বর, টিএসসি, বটতলা এলাকা এবং বিভিন্ন অনুষদের সামনে দেখা গেলে কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ জাকসুর প্রার্থীদের জোর প্রচারণা। কারণ, গতকাল মঙ্গলবার ছিল শেষ দিন। এদিন অবশ্য আরেকটি ঘটনাও ঘটল। সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের বিদ্রোহী প্রার্থী সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুসারে, আগামীকাল ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলবে এবং একই দিনে ফলাফল প্রকাশ করা হবে। এর আগে ২৮ আগস্ট বিকেল ৪টা থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছিল। প্রচারের শেষ দিনে গতকাল সকাল থেকেই বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের প্রচারণায় ব্যস্ত দেখা গেছে। দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেরাব হোসেন বলেন, ‘বিগত কয়েক দিনের চেয়ে আজকে প্রচার-প্রচারণা বেশি দেখতে পাচ্ছি। আজকে সত্যিই মনে হচ্ছে, সামনে একটি নির্বাচন আছে।’

‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আব্দুর রশিদ জিতু বলেন, ‘শেষ দিন হিসেবে আমরা সকাল থেকেই প্রচারণা শুরু করেছি। সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করছি।’

‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আরিফুজ্জামান উজ্জ্বল বলেন, ‘শেষ দিনের প্রচারণায় আমরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি। আমরা তাঁদের কথাগুলো শোনার চেষ্টা করেছি।’

সরে দাঁড়ালেন জিএস প্রার্থী অনন্যা

প্রচারের শেষ দিন গতকাল বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন করেন জিএস পদপ্রার্থী ও ছাত্রদলের বিদ্রোহী নেতা সৈয়দা অনন্যা ফারিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ‘আমি ৭১ ও ২৪-এর পক্ষে, নারী-পুরুষ সমতার পক্ষে এবং সর্বোপরি সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক জাহাঙ্গীরনগরের পক্ষে সম্মিলিত ঐক্যের ডাক দিচ্ছি এবং এই সম্মিলিত ঐক্যের স্বার্থে আমি আমার নির্বাচনী প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।’

যদিও ছাত্রদলের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, সৈয়দা অনন্যা ফারিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করায় তিনি নির্বাচন থেকে সরে এসেছেন। তবে এ বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমি চাপের কাছে নতি স্বীকার করার পাত্র নই। আমি আমার নৈতিকতার জায়গা থেকে যেটা ঠিক মনে হয়, সেটাই করি।’

লড়তে পারবেন না অমর্ত্য

এদিকে জাকসু নির্বাচনে ভিপি পদে অমর্ত্য রায়কে অংশ নেওয়ার অনুমতি দিতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশ স্থগিত করে দিয়েছেন চেম্বার আদালত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশ আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষার্থীজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

এই পরিকল্পিত প্রহসন প্রত্যাখ্যান করলাম: আবিদুল ইসলাম

জিয়া হলেও ভিপি পদে সাদিক কায়েম এগিয়ে

সুফিয়া কামাল হলেও ভিপি-জিএস পদে এগিয়ে সাদিক-ফরহাদ

কার্জন হল কেন্দ্রে ভিপি ও জিএস পদে বিপুল ভোটে এগিয়ে সাদিক-ফরহাদ

