Ajker Patrika
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রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ৮ জানুয়ারি, আবেদন নভেম্বরে

রাবি প্রতিনিধি  
রাবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু ৮ জানুয়ারি, আবেদন নভেম্বরে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি পরীক্ষা জানুয়ারির ৮ তারিখ থেকে শুরু হবে। প্রাথমিক আবেদন চলবে এ বছরের ১২ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

আজ রোববার (১৬ আগস্ট) দুপুরে জনসংযোগ দপ্তর থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির প্রাথমিক আবেদন এ বছরের ১২ থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে। পরে ২০২৭ এর ৮, ৯ ও ১৬ জানুয়ারি যথাক্রমে বি, সি ও এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, ময়মনসিংহ ও রংপুর কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আজ প্রশাসন ভবন-১-এর কনফারেন্স কক্ষে অনুষ্ঠিত ভর্তি উপ-কমিটির সভায় এসব বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।

বিষয়:

রাবিরাবি ভর্তি পরীক্ষাশিক্ষা অধিদপ্তরশিক্ষা
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