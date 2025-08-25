ডাকসু নির্বাচনের প্রচারে প্রার্থীদের মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) থেকে। এর মধ্যে আজ সোমবার পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দেয়াললিখন নিয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাদা-কালো পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ছাপানো ও বিলি করা যাবে। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলে কোনো প্রার্থী নিজের সাদা-কালো ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না।
সেখানে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল এলাকায় অবস্থিত কোনো প্রকার স্থাপনা, দেয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছপালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।
কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের ক্ষতিসাধন করা যাবে না উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোনো ছাত্রসংগঠন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেয়াল বা যানবাহনে কোনো লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হবে আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) থেকে। এর মধ্যে আজ সোমবার পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দেয়াললিখন নিয়ে একটি নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া যায়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সাদা-কালো পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ছাপানো ও বিলি করা যাবে। পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলে কোনো প্রার্থী নিজের সাদা-কালো ছবি ছাড়া অন্য কারও ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না।
সেখানে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল এলাকায় অবস্থিত কোনো প্রকার স্থাপনা, দেয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছপালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।
কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিলের ক্ষতিসাধন করা যাবে না উল্লেখ করে বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোনো ছাত্রসংগঠন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেয়াল বা যানবাহনে কোনো লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবে না।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীরা অন্য হলে বা অনাবাসিক প্রার্থীরা আবাসিক হলে প্রচার কার্যক্রম চালাতে গেলে সংশ্লিষ্ট হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে বলে জানান ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশন। আজ সোমবার রাতে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন কমিশনের চিফ রিটার্নিং অফিসার...২ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব বলেন, ‘যাঁদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে, তাঁরা বৈধতার বিষয়ে ও বাতিলের বিরুদ্ধে আগামীকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে আবেদন করতে পারবেন। আপিলের ওপর শুনানি হবে ২৭ আগস্ট।’৩ ঘণ্টা আগে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের রোডম্যাপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ও ইকসু গঠনে শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম...৪ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে। আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ৮ ঘণ্টা আগে