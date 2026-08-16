জাপানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার

জাপানে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ নিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‘আনলক ইয়োর গ্লোবাল ফিউচার: রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডি ইন জাপান’ শীর্ষক এ সেমিনারের আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ ও জাপানিজ ইউনিভার্সিটিজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশ (JUAAB)।
আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুর এলাহী অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন JUAAB-এর প্রেসিডেন্ট ড. এ টি এম জাফরুল আজম। সম্মানিত অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. শেখ মোহাম্মদ ফজলে আকবর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শামস রহমান।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, গবেষক ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে জাপানের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক যোগাযোগ জোরদারের লক্ষ্যেই এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক অংশ নেন।
সেমিনারের কারিগরি পর্বে জাপান থেকে আসা শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিভিন্ন সুযোগ নিয়ে বাস্তবভিত্তিক দিকনির্দেশনা দেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রিফেকচারাল ইউনিভার্সিটি অব হিরোশিয়ার ডিন অধ্যাপক শিনজিরো ওগিতা, ওকায়ামা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সের পরিচালক অধ্যাপক হিরোকি হামাদাসহ জাপানের ছয়জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।
বক্তারা জাপানে চলমান গবেষণার ধারা, ইংরেজি মাধ্যমে পরিচালিত একাডেমিক প্রোগ্রাম, জাপানি ভাষা শেখার প্রস্তুতি এবং উপযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও সুপারভাইজার খুঁজে বের করার কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। পাশাপাশি মাস্টার্স ও পিএইচডিতে ভর্তির প্রস্তুতি, গবেষণা প্রস্তাবনা তৈরি এবং জাপানের একাডেমিক ও করপোরেট ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ক্যারিয়ার নিয়েও তাঁরা ধারণা দেন।
সেমিনারের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা জাপান থেকে আসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ পান।
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