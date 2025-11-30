তাবাসসুমের স্বর্ণপদক

ইলিয়াস শান্ত, ঢাকা
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগ থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রী রানা তাবাসসুম। তিনি প্রতিটি সেমিস্টারে সিজিপিএ-৪ এর মধ্যে ৪ পেয়েছেন। অসাধারণ একাডেমিক ফলের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির ১৭তম সমাবর্তনে তিনি পেয়েছেন চ্যান্সেলর স্বর্ণপদক। সমাবর্তনে বিদায়ী ভাষণ দেওয়ার সুযোগও আসে তাঁর হাতে।
‘ও’ লেভেল এবং ‘এ’ লেভেলে অসাধারণ ফল নিয়ে ব্র্যাকে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। উচ্চমাধ্যমিকে অসাধারণ ফলের কারণে প্রথম সেমিস্টারে ব্র্যাক তাঁকে ফুল স্কলারশিপ দিয়েছিল। ব্র্যাকে স্কলারশিপ নবায়ন হয় বিগত সেমিস্টারের সিজিপিএর ভিত্তিতে। তিনি প্রতিটি সেমিস্টারে জিপিএ-৪ ধরে রাখতে পেরেছিলেন। ফলে সব কটি সেমিস্টার তিনি ফুল স্কলারশিপে শেষ করেছেন।
রানা তাবাসসুম বলেন, ‘ব্র্যাকে পড়তে হলে প্রতিটি কুইজ, মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষার জন্য সমান মনোযোগী হতে হয়। কোনো কোর্সে ৯০ শতাংশের নিচে নম্বর পাওয়ার সুযোগ নেই।’ এমন কঠিন টার্গেট নিয়েই তিনি প্রতিটি সেমিস্টার পার করেছেন।
তাবাসসুম মনে করেন, তাঁর সাফল্যের বড় অংশজুড়ে রয়েছে পরিবারের অবদান। বাবা একজন মেরিন ইঞ্জিনিয়ার; চাকরির কারণে সংসারে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকতেন। তাঁর মা সামলেছেন সংসারের সবকিছু। বড় মেয়ে হিসেবে তাবাসসুমেরও ছিল দায়িত্ব; বিশেষ করে মাকে সহযোগিতা করা। ‘মা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন’ বলেন তাবাসসুম। পাশাপাশি ফার্মাসি স্কুলের শিক্ষকদের অবদানও তাঁর সাফল্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতোই তাবাসসুমের বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শুরু হয় করোনার মধ্যে। সে সময় বিশ্বজুড়ে মৃত্যু আর অনিশ্চয়তার মাঝেও শিক্ষার্থীরা অনলাইনে পড়াশোনা চালিয়ে নিয়েছেন। তাবাসসুম বলেন, ‘ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তখন শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল। সারা দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে যুক্ত হয়েছে। সবাই শিক্ষকদের সহানুভূতি পেয়েছে। সব মিলিয়ে এই অভিজ্ঞতা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।’
ছোটবেলায় তাঁর স্বপ্ন ছিল জীববিজ্ঞানী হওয়ার। জীববিজ্ঞানের প্রতি মোহ থেকে পরে আগ্রহ জন্মায় ওষুধ কীভাবে কাজ করে, কোন ওষুধ কী ফল দেয়—এসব জানার প্রতি। সেই আগ্রহই তাঁকে ফার্মাসিতে নিয়ে এসেছে বলে জানান তিনি।
অনেকে জানেন না, ক্লাস সিক্সে একবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন তাবাসসুম। সেই ব্যর্থতার স্মৃতি তাঁকে শিখিয়েছে ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস আর স্থিরতা। তিনি মনে করেন, সেই একবারের ব্যর্থতাই তাঁকে ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য আরও প্রস্তুত করে দিয়েছে।
গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে বর্তমানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করছেন তাবাসসুম; পাশাপাশি বিদেশে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।
গ্র্যাজুয়েট ফার্মাসিস্টদের নিয়েও তাঁর ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন, দেশে ফার্মাসিস্টদের চাকরির সুযোগ বাড়লেও আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে; বিশেষ করে চিকিৎসাব্যবস্থায় প্রতিটি হাসপাতালে ফার্মাসিস্ট নিয়োগ দেওয়া হলে রোগী সেবায় আরও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।
স্নাতকজুড়ে তিনি নিজেকে শুধু পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ রাখেননি; ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ফার্মা সোসাইটিতে (বিইউপিএস) এইচআর ডিপার্টমেন্টের কো-ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া মেন্টরস কোচিং সেন্টারে ইংরেজি প্রশিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি শেখানো ছিল তাঁর অন্যতম অভিজ্ঞতা।
ফার্মাসি নিয়ে পড়তে আগ্রহীদের তাবাসসুম বলেন, ‘ফার্মাসি খুব সম্মানজনক একটি পেশা, যদিও অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। চাপ না নিয়ে উপভোগ করে পড়তে পারলে এই জার্নিটা অসাধারণ। বিষয়গুলোকে মুখস্থ না করে বুঝে পড়তে হবে। তবেই এই জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। কারণ, পঠিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
ইলিয়াস শান্ত, ঢাকা
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবৃত্তিচর্চা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে অবদান রেখে আসছে। সেই ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আবৃত্তি সংগঠন 'শব্দকুঞ্জ'। শব্দের কারুকাজ, চেতনার মুক্ত ভ্রমণ, প্রেম ও প্রতিবাদের অনুরণনে প্রতিদিনই জন্ম দিচ্ছে নতুন সব সৃষ্টির।
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিবেট ক্লাব আয়োজন করেছে এনএসইউ ডায়ালগ-২০২৫। এটি ছিল ক্লাবটির ফ্ল্যাগশিপ ওপেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ। গত ২১-২৩ নভেম্বর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়।
সৌদি আরবের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দেশটিতে বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষায় (মে-২০২৫) সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১০ নবীন চিকিৎসককে সম্মাননা দিয়েছে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। প্রথমবার আয়োজিত 'টপ টেন জিনিয়াস ইন্টার্ন ডক্টরস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
শাহ বিলিয়া জুলফিকার
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আবৃত্তিচর্চা দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে অবদান রেখে আসছে। সেই ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আবৃত্তি সংগঠন ‘শব্দকুঞ্জ’। শব্দের কারুকাজ, চেতনার মুক্ত ভ্রমণ, প্রেম ও প্রতিবাদের অনুরণনে প্রতিদিনই জন্ম দিচ্ছে নতুন সব সৃষ্টির। বিদ্রোহী কবির মুক্ত আত্মা ও মানবিক বোধ ধারণ করে সংগঠনটি গড়ে তুলেছে কবিতা-আবৃত্তির এক প্রাণবন্ত ও নিবিড় পরিবার।
২০১৯ সালের ২২ নভেম্বর সূচনা হওয়া শব্দকুঞ্জ অল্প সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাচিক শিল্পচর্চার একটি সুপরিচিত কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। মহামারির বিরতিও তাদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারেনি; বরং অনলাইনভিত্তিক আবৃত্তিচর্চা, ভার্চুয়াল কর্মশালা ও নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে তারা কার্যক্রম চালিয়ে গেছে সৃজনশীল ধারাবাহিকতায়।
কেবল কবিতা পাঠ নয়; শব্দ, সুর, উচ্চারণ ও অনুভূতির সমন্বয়ে মানবিক শিল্পের সৌন্দর্য তুলে ধরার মুক্তমঞ্চ হিসেবেও শব্দকুঞ্জ ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। নজরুলের প্রেম ও দ্রোহের দর্শনকে ধারণ করে তারা বাচিক শিল্পের শুদ্ধতা ও শৈলী রক্ষায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।
সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান প্রশিক্ষক আরিফ হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও পরিবেশনাবিদ্যা বিভাগের প্রিন্সিপাল ডেমোনেস্ট্রেটর। তাঁর ভাষায়, ‘আবৃত্তি শুধু মুখস্থ কবিতা নয়; এটি একধরনের বিজ্ঞান, যেখানে প্রতিটি উচ্চারণে সততা জরুরি। শব্দকুঞ্জের শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমই ভবিষ্যতের বড় আবৃত্তিশিল্পী তৈরির ভিত্তি।’
শুরুর মুহূর্ত থেকে আবৃত্তিচর্চায় স্বকীয়তা গড়ে তুলেছে শব্দকুঞ্জ। নিয়মিত আয়োজন, বৈচিত্র্যময় উপস্থাপনা ও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত মঞ্চনাট্যধর্মী পরিবেশনার মধ্য দিয়ে তারা ক্যাম্পাসে এনেছে নতুন সৃজনীশক্তি। তাদের নিয়মিত ও উল্লেখযোগ্য আয়োজন ‘বিজয়-এর শব্দকুঞ্জ’, ‘অমর কাব্য কথার শব্দকুঞ্জ’। এসব আয়োজনে সদস্যদের অনুশীলনের পাশাপাশি শ্রোতারাও নতুন করে আবিষ্কার করেন বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী কবিতা। বিশেষ দিবসগুলোতেও শব্দকুঞ্জের উপস্থিতি প্রশংসিত হয়। ২০২২ সালের নজরুল জয়ন্তীতে তাদের পরিবেশনা ক্যাম্পাসে ব্যাপক সাড়া ফেলে। তাদের পথচলা শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই আটকে নেই, দেশের প্রথম সারির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং রেডিও অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।
বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ৩০। নতুন সদস্য হতে হলে দিতে হয় ‘বাচিক পরীক্ষা’—যেখানে কেবল কণ্ঠস্বর নয়, শব্দ উচ্চারণ, প্রক্ষেপণ, কবিতা উপলব্ধি ও আগ্রহ—সবই বিবেচনায় নেওয়া হয়।
সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রভাষক সিনথিয়া জাহান বিথুন বলেন, ‘শব্দকুঞ্জ আমার কাছে শুধু একটি সংগঠন নয়, এক পরিবার। এখান থেকে শেখা শৃঙ্খলা, সহযোগিতা ও শিল্পবোধ আজও পেশাগত জীবনে আমাকে পথ দেখায়।’
বর্তমান সভাপতি মো. সালাউদ্দিন (সৌখিন) বলেন, ‘আমাদের চর্চার মূল শক্তি হলো নিয়মিত অনুশীলন আর আন্তরিক ভালোবাসা। কোনো জোরজবরদস্তি নয়, কোনো বড় ঘোষণা নয়; দিনের পর দিন নিজেকে একটু একটু করে শাণিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এগোই। আমাদের স্বপ্ন, আবৃত্তির অনুরাগ আরও ছড়িয়ে পড়ুক, আরও মানুষের কাছে পৌঁছাক শব্দকুঞ্জ।’
ক্যাম্পাস ডেস্ক
নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ডিবেট ক্লাব আয়োজন করেছে এনএসইউ ডায়ালগ-২০২৫। এটি ছিল ক্লাবটির ফ্ল্যাগশিপ ওপেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডিবেট চ্যাম্পিয়নশিপ। গত ২১-২৩ নভেম্বর প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় মোট ৩২টি দল অংশ নেয়। এতে নবীন বিতার্কিকেরাও তাঁদের প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পেয়েছেন।
এ বছরের প্রতিযোগিতাটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের চারদলীয় কাঠামোর মাধ্যমে বিশ্লেষণী দক্ষতা, প্রাঞ্জল ভাষণ এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনার নিখুঁত পরীক্ষার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রথম রাউন্ড থেকে জমে ওঠে বিতর্ক। এ ছাড়া প্রতিটি রাউন্ডে ছিল শক্তিশালী যুক্তি, ধারালো প্রতিবাদ ও বৌদ্ধিক উদ্দীপনা।
এতে অ্যাডজুডিকেশন কোরের নেতৃত্ব দেন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৪-এর চ্যাম্পিয়ন অ্যান্ডি কালিনান। তিনি আন্তর্জাতিক বিতর্ক অঙ্গনে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। কালিনান ‘স্ট্র্যাটেজি: নেভিগেটিং নর্মস অন ডিফারেন্ট ডিবেটিং সার্কিটস’ শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন, যা অংশগ্রহণকারীদের উচ্চমানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সম্পর্কে মূল্যবান দিকনির্দেশনা দেয়।
অন্য সদস্যরা ছিলেন তানজিম নূর তন্ময়, জোবায়ের আহমেদ, শীর্ষ সংশপ্তক ও আদিব ফয়সাল। এরা সবাই কোনো না কোনো বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অনবদ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।
এই অসাধারণ প্যানেল তাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং কৌশলগত দক্ষতা দিয়ে এনএসইউ ডায়ালগকে বিশ্বমানের একটি প্রতিযোগিতায় পরিণত করেছে।
দ্বিতীয় দিন ছিল প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক। যা ব্রেকিং টিম ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়। এনএসইউ ডায়ালগের তৃতীয় দিনটি ছিল সবচেয়ে প্রতীক্ষিত পর্ব, ওপেন গ্র্যান্ড ফাইনাল। এ বছর চারটি অসাধারণ দল ওপেন ফাইনালে পৌঁছায়।
তীব্র যুক্তি, কৌশলগত স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে শাদমান চৌধুরী ও আঙ্কিতা দে-কে এনএসইউ ডায়ালগের চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
শিক্ষা ডেস্ক
সৌদি আরবের কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। দেশটিতে বিনা মূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রযোজ্য।
কিং ফাহাদ বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবের অন্যতম শীর্ষ প্রযুক্তি ও গবেষণাধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এটির পুরো নাম ‘কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারেলস’। ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে বিখ্যাত। উন্নত গবেষণাগার, আধুনিক ক্যাম্পাস সুবিধা, বিশ্বমানের অধ্যাপক এবং শিল্প-একাডেমিয়ার শক্তিশালী সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শেখার সুযোগ করে দিচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটি বৃত্তিটি স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। এই বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা পাবেন সম্পূর্ণ টিউশন ফি ছাড়াই পড়ার সুযোগ, মাসিক ভাতা এবং অত্যাধুনিক সুবিধাসম্পন্ন এয়ার কন্ডিশন্ড সিঙ্গেল ব্যাচেলর হাউজিং। সঙ্গে থাকছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা, বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ায় ভর্তুকিযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা। বৃত্তিধারীদের জন্য শুরুতে দাম্মামে পৌঁছাতে একমুখী বিমানভাড়া এবং ডিগ্রি সম্পন্নের পর ফেরার টিকিটও দেওয়া হবে।
আবেদনের যোগ্যতা
কিং ফাহাদ ইউনিভার্সিটিতে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদনের যোগ্যতা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। স্নাতকোত্তরে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের চার বছরের স্নাতক ডিগ্রি এবং সিজিপিএ-৪-এর মধ্যে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে। পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পাশাপাশি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পর্যায়েই ন্যূনতম ৩ সিজিপিএ থাকতে হবে। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
পরিচয়পত্রের কপি, অফিশিয়াল ট্রান্সক্রিপ্ট, তিনটি সুপারিশপত্র, ১ পৃষ্ঠার স্টেটমেন্ট অব পারপাস, পাসপোর্ট সাইজ ছবি, সিভি, ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ (আইইএলটিএস স্কোর অন্তত ৬)। অনলাইনে আবেদন করার জন্য এসব তথ্য অবশ্যই জমা দিতে হবে। ডকুমেন্টগুলো হবে পিডিএফ ফর্মেটে। ফাইলের আকার হবে সর্বোচ্চ ২ এমবি। স্ক্যান করে এসব ফাইল জমা দিতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ব্যবসায় শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে অ্যাকাউন্টেন্সি ও এমবিএ প্রোগ্রাম, আর প্রকৌশল শাখায় রয়েছে অ্যারোস্পেস, আর্কিটেকচারাল, কেমিক্যাল, সিভিল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল, কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড সিস্টেমস, কনস্ট্রাকশন, ম্যাটেরিয়ালস, পেট্রোলিয়াম, টেলিকমিউনিকেশন এবং সিস্টেমস অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বহু সমৃদ্ধ বিষয়। তথ্যপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের জন্য রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার নেটওয়ার্কস এবং ইনফরমেশন অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। এ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়েও শিক্ষার্থীরা এখান থেকে ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ জানুয়ারি, ২০২৬।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষায় (মে-২০২৫) সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ১০ নবীন চিকিৎসককে সম্মাননা দিয়েছে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। প্রথমবার আয়োজিত ‘টপ টেন জিনিয়াস ইন্টার্ন ডক্টরস’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
আজ শনিবার দুপুরে রাজধানীর মহাখালীর রাওয়া কনভেনশন সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজমুল হোসেন। সম্মাননাপ্রাপ্তদের ক্রেস্ট ও মেডেল দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে সম্মাননা পাওয়া চিকিৎসকেরা হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের উমাইর আফিফ (প্রথম), মিথিলা ফারজানা (চতুর্থ), এ আর জান্নাতুল নাঈমা (ষষ্ঠ), শাহ মো. ফরিদ উদ্দিন (সপ্তম) ও স্টুটি রিমাল (দশম)। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের তাহমিদ মিহদা (দ্বিতীয়), জান্নাতুল ফেরদৌস (তৃতীয়), পারমিতা দেবনাথ (অষ্টম) ও কাজী জান্নাতুল শশীপ্রভা (অষ্টম)। মুগদা মেডিকেল কলেজের ইফফাত আমান (পঞ্চম)।
পরীক্ষায় প্রথম হওয়া উমাইর আফিফ নিজের অনুভূতি জানাতে গিয়ে বলেন, ‘আজকের এটি কেবল সম্মাননা হিসেবে নয়, প্রেরণা হিসেবেও কাজ করবে। আমি চাই, এটি কেবল মেডিকেল কলেজেই নয়, অন্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতেও যেন এ রকম আয়োজন করা হয়।’
প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজমুল হোসেন বলেন, এখন পর্যন্ত ১১২টি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ এ বছর দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ এসেছে। সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে এ বছর ১১ হাজার ১০১ শিক্ষার্থী ভর্তি হতে যাচ্ছেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যাঁরা পাস করে বের হন, তাঁদের বড় দায়িত্ব। দেশের ১৮ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যা কিছু করতে হয়, তা সবাই মিলে করতে হয়।
মেডিকেলে শিক্ষকসংকটের কথা উল্লেখ করে নাজমুল হোসেন বলেন, ‘আমাদের শিক্ষকসংকট রয়েছে। বিশেষ করে বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকসংকট রয়েছে। বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকদের জন্য আমরা শতভাগ প্রণোদনার একটা প্রস্তাব করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত সরকার সেটা ৭০ ভাগে রাজি হয়েছে। এই মাস থেকে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকেরা প্রণোদনাটি পাচ্ছেন।’
প্রফে ১ হাজার ২৮৬ নম্বর পেয়ে পঞ্চম হয়েছেন মুগদা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ইফফাত আমান। তাঁর বাবা শেখ আমানুল হোসেন বলেন, ‘সন্তানের এই সাফল্য বাবা ও মায়ের চোখে দেখা কী যে আনন্দের, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। আমরা প্রীত এবং আনন্দিত। এ ধরনের সম্মাননার ফলে পরবর্তী সময়ে যারা ওদের অনুজ আছে, তাদের ভালো ফল করতে আরও অনুপ্রাণিত করবে।’
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব আব্দুন নূর তুষার বলেন, ‘আমাদের পেশায় রাজনীতি প্রবলভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। এর কারণ পদ, পদবি, পদায়ন, চাকরি-বাকরি—সব জায়গায় রাজনৈতিক বিবেচনা। আমাদের আলাদা আলাদা গোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। যদি কেউ আমাদের নিয়ে রাজনীতি করতেই চায়, তবে আমাদের মধ্যে যাঁরা মেধাবী, তাঁদের অগ্রগণ্য করতে হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে প্রীতি চক্রবর্ত্তী বলেন, ‘ডাক্তারদের আমরা হিন্দুশাস্ত্রে বলি যে বৈদ্যরূপী নারায়ণ। অর্থাৎ দেবতারূপে একজন চিকিৎসক এসে আমাদের সামনে হাজির হন। আফিফ আমাদের (স্বাস্থ্য) সংস্কার কমিটির একজন মেম্বার ছিল। খুবই চমৎকার উদ্যোগ। আমি মনে করি, যেকোনো পলিসি মেকিংয়ে যদি শিক্ষার্থীরা থাকে, তাহলে তারা বাস্তব চিত্রটা নিয়ে আসে।’
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আয়োজনের প্রধান উদ্যোক্তা আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. মোস্তাক আহাম্মদ, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক উত্তম কুমার পাল, ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জারির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এ কে এম খালেকুজ্জামান দীপু বক্তব্য দেন।
