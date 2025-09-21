Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

কেউ ভাবেনি, প্রিয়াঙ্কা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন

মংক্যএ মার্মা
প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরা।
প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরা।

খাগড়াছড়ির সিন্দুকছড়ির পাহাড়ঘেরা এক ছোট্ট গ্রাম। সবুজ প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরার শৈশব কাটে দারিদ্র্য, আশ্রয়ের সংকট আর পারিবারিক শোকের ছায়ায়। কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, এই মেয়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। কিন্তু প্রতিকূলতা প্রিয়াঙ্কাকে থামাতে পারেনি; বরং সংগ্রামই তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি এনে দিয়েছে।

দুঃখ-দুর্দশার শৈশব

তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত প্রিয়াঙ্কা পড়াশোনা করেন স্থানীয় একটি ব্র্যাক স্কুলে। সংসারের একমাত্র ভরসা ছিলেন তাঁর মা, যিনি সীমিত আয়ে সংসার ও শিক্ষার ব্যয় সামলাতেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে কিছুদিনের জন্য পড়াশোনা থেমে যায় তাঁর। পরে আবার নতুন করে ভর্তি হন বাজারপাড়া ব্র্যাক স্কুলে। জীবনের চাকা বারবার থেমেছে, তবে প্রিয়াঙ্কা থেমে থাকেননি।

আশ্রমের দিনগুলো

প্রিয়াঙ্কা মামা প্রতীরঞ্জন ত্রিপুরা তাঁকে ভর্তি করান চট্টগ্রামের ‘প্রবর্তক সংঘ শিশু সদন’ অনাথ আশ্রমে। আবার তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু হয় তাঁর শিক্ষাযাত্রা। আশ্রমের জীবন ছিল কঠিন। অন্যরা যখন ঘুমিয়ে পড়ত, তখন তিনি সিঁড়িতে, বারান্দায় কিংবা খালি চেয়ারে বসে অল্প আলোয় পড়াশোনা চালিয়ে যেতেন। নিদ্রাহীন রাতগুলো যেন তাঁকে আরও দৃঢ় করে তোলে। সেই অধ্যবসায়ের কারণে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ অর্জন করেন।

শোকের ছায়া

শৈশবে বাবাকে হারিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা। পরে দ্বিতীয় বড় বোনের অকালমৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করে।

উচ্চশিক্ষার পথে লড়াই

উচ্চমাধ্যমিকের পর প্রিয়াঙ্কার একটাই লক্ষ্য ছিল—পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। ঢাকায় কোচিং শুরু করলেও অর্থাভাবে এবং নানা প্রতিকূলতার কারণে মাত্র দুই মাস পরই ঢাকা ছাড়তে হয় তাঁকে। ফিরে যান চট্টগ্রামে। সেখানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী অরঙ্কা ত্রিপুরা তাঁর আবাসনের ব্যবস্থা করে দেন। সেখানে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অবশেষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে ভর্তি হন প্রিয়াঙ্কা। নতুন স্বপ্ন তখন আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন

বর্তমানে তিনি ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন। জীবনের লড়াই এখনো শেষ হয়নি, তবে তাঁর চোখে এখন নতুন স্বপ্ন। তিনি ভবিষ্যতে একজন আদর্শ শিক্ষিকা অথবা সফল ব্যাংকার হতে চান। তবে শুধু নিজের জন্য নয়, পাহাড়ি এলাকার পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা সুযোগের অভাবে যেন আর কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর স্বপ্ন থেমে না যায়—এটাই তাঁর স্বপ্ন।

পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বার্তা

পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরা বলেন, ‘পাহাড়ের জীবন কঠিন এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলে। তবে দারিদ্র্য বা প্রতিকূলতা কখনোই আমাদের থামাতে পারে না, যদি ইচ্ছাশক্তি থাকে। সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই কোনো না কোনোভাবে পথ দেখান। পৃথিবীতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মতো মানুষও এখনো রয়েছেন। তাই আমাদের সাহসী হতে হবে, অধ্যবসায়ী হতে হবে এবং পড়াশোনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য অর্জনের আগ্রহকে চিরজাগ্রত রাখতে হবে।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীখাগড়াছড়িক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

কেউ ভাবেনি, প্রিয়াঙ্কা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন

কেউ ভাবেনি, প্রিয়াঙ্কা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন

বেসরকারি গকসুতেও ভোটের আমেজ

বেসরকারি গকসুতেও ভোটের আমেজ

৭২ বার রক্ত দিয়েছেন শাকিল আহাম্মেদ

৭২ বার রক্ত দিয়েছেন শাকিল আহাম্মেদ

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি